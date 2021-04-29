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Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк

29 апреля 2021, 00:30  •  73 • Политика
Американист и историк Владимир Можегов прокомментировал рост социальной напряжённости в США. По его словам, люди, которые сегодня располагаются на дне общества, раскачают страну. Всё катится к катастрофе, и не замечать этих проблем уже невозможно.
Так эксперт отреагировал на недавнюю драку с газовым баллончиком и пистолетом, которую афроамериканки устроили в детском ресторане. Можегов напомнил в разговоре с Царьградом, что чернокожее население в США является лицом преступности. Сегодня в американских тюрьмах сидит больше афроамериканцев, чем насчитывалось когда-то рабов.
У этого явления есть исторические корни. Когда рабов из южных штатов освободили, им обещали работу на севере, но работы они так и не нашли. В результате бывшие подневольные оказались на дне общества - запертыми в гетто. И сегодня можно наблюдать схожую картину. Цветное население живёт на пособие по безработице и с детства погружено в криминальную среду.
Это бомба замедленного действия. Сейчас она просто приводится в действие всеми этими биэлэмщиками, пропагандой, антибелой истерией. Всё это приведёт в итоге к расовой войне. Это путь совершенно катастрофический, - отметил Можегов.
Собеседник Царьграда добавил, что Демократическая партия США, которая придерживается леволиберальной повестки, сегодня пытается "тушить пожар бензином". Она не только не снижает, но и ещё больше обостряет напряжённость в обществе.

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