Тбилиси выдвинул Киеву ультиматум из-за Саакашвили

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, Тбилиси категорически не приемлет назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.

Он отметил, что в случае такого кадрового назначения Грузия отзовёт своего посла в Киеве. Он подчеркнул, что "назначение стратегическим партнёром на пост вице-премьера уже приговорённого за тяжёлые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо".

По его словам, реакция Грузии на такой шаг будет обязательна. Однако тут же он добавил, что Украина остается стратегическим партнёром Грузии и подчеркнул, что на отношения стран "в долгосрочной перспективе ничего не повлияет".

Ранее экс-глава Одесской администрации (при Порошенко) Михаил Саакашвили заявил о кадровом предложении от президента Украины Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook он заявил, что для него стало большой честью получить от Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам.

Саакашвили также добавил, что у него состоялась "содержательная и полезная беседа" с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в рамках которой они "детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве".

Он также добавил, что ответственно подошёл к такому предложению и своему решению и уже анонсировал первые шаги на предполагаемой должности.