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Тбилиси выдвинул Киеву ультиматум из-за Саакашвили
24 апреля 2020, 19:10 • 80 • Политика
Официальный Тбилиси выдвинул Киеву ультиматум из-за возможного назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, Тбилиси категорически не приемлет назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
Он отметил, что в случае такого кадрового назначения Грузия отзовёт своего посла в Киеве. Он подчеркнул, что "назначение стратегическим партнёром на пост вице-премьера уже приговорённого за тяжёлые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо".
По его словам, реакция Грузии на такой шаг будет обязательна. Однако тут же он добавил, что Украина остается стратегическим партнёром Грузии и подчеркнул, что на отношения стран "в долгосрочной перспективе ничего не повлияет".
Ранее экс-глава Одесской администрации (при Порошенко) Михаил Саакашвили заявил о кадровом предложении от президента Украины Владимира Зеленского.
На своей странице в Facebook он заявил, что для него стало большой честью получить от Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам.
Саакашвили также добавил, что у него состоялась "содержательная и полезная беседа" с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в рамках которой они "детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве".
Он также добавил, что ответственно подошёл к такому предложению и своему решению и уже анонсировал первые шаги на предполагаемой должности.
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