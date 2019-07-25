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Тбилиси выделит до 90 евро субсидий на транзит каждого пассажира из России

25 июля 2019, 12:54  •  39 • В мире
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе внес поправки в постановление правительства "Об утверждении специального порядка закупок товаров и услуг компанией "Объединение аэропортов Грузии". Согласно внесенным изменениям, власти страны выделят €600 тысяч на субсидию транзитных авиарейсов из России в Грузию.
Текст с поправками в постановление был опубликован в среду на сайте правительства Грузии. Деньги будут выделяться на стимулирование перевозок из любых городов России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также обратно. Стоимость договора составит до €90 без НДС на каждого пассажира, начавшего путешествие в России и завершившего его в аэропорту Батуми или в Тбилиси.
На данный момент транзитные полеты между Россией и Грузией через Ереван осуществляет лишь грузинская авиакомпания Georgian Airways, которую поддерживает партнерская авиакомпания в Армении. Кроме того, о готовности к транзитным рейсам между Москвой и Тбилиси через Стамбул заявляла турецкая AtlasGlobal.
Напомним, запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией введен указом президента РФ Владимира Путина с 8 июля.

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