Тбилиси рассчитывает на Россию: В Грузии назвали возможные сроки открытия границы между странами

Спецпредставитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудил в разговоре с корреспондентом "Sputnik Грузия" планы по открытию границ между странами.

Ситуация с распространением коронавируса в обоих государствах стабилизировалась. Тем не менее пересечение сухопутной границы между ними пока по-прежнему остаётся под запретом.

Абашидзе подчеркнул, что сроки восстановления транспортного сообщения будут зависеть в первую очередь, конечно, от эпидемиологической обстановки. И потому последнее слово в принятии решения по этому вопросу будет оставаться за медицинскими специалистами.

По словам дипломата, сложность в том, что SARS-CoV-2 невозможно увидеть - "что у него в голове, никто не знает". Поэтому он лишь предположил, что границы вновь откроются примерно в начале осени.