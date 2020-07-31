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Тбилиси рассчитывает на Россию: В Грузии назвали возможные сроки открытия границы между странами
31 июля 2020, 10:05 • 49 • Политика
Тбилиси рассчитывает на возобновление сообщения с Россией. В Грузии назвали возможные сроки открытия сухопутной границы между странами. Дипломат Зураб Абашидзе подчеркнул, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации, однако всё же обозначил предполагаемый месяц - сентябрь.
Спецпредставитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудил в разговоре с корреспондентом "Sputnik Грузия" планы по открытию границ между странами.
Ситуация с распространением коронавируса в обоих государствах стабилизировалась. Тем не менее пересечение сухопутной границы между ними пока по-прежнему остаётся под запретом.
Абашидзе подчеркнул, что сроки восстановления транспортного сообщения будут зависеть в первую очередь, конечно, от эпидемиологической обстановки. И потому последнее слово в принятии решения по этому вопросу будет оставаться за медицинскими специалистами.
По словам дипломата, сложность в том, что SARS-CoV-2 невозможно увидеть - "что у него в голове, никто не знает". Поэтому он лишь предположил, что границы вновь откроются примерно в начале осени.
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