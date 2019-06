Тбилиси окатили холодным душем - хроника грузинской провокации

Собственно, именно так это и охарактеризовали происходящее в МВД Грузии - "попыткой массового переворота".

"Спусковым крючком" для протестных акций стал скандал, устроенный оппозиционными партиями во время работы утренняя сессия Генеральной ассамблеи МАП (межпарламентской ассамблеи православия)

Мероприятие проходило в здании грузинского парламента. Председательствовал на ассамблее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Страсти разгорелись, когда грузинская оппозиция во время заседания заметила, что Сергей Гаврилов сидит в кресле главы парламента Ираклия Кобахидзе. Депутаты из оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" блокировали трибуну и потребовали выгнать российскую делегацию из зала. Грузинские депутаты сказали, что не допустят присутствия в парламенте "оккупантов".

К слову, нашлось время и для демонстративной выходки украинского посла в Грузии Игоря Долгова, который "в знак протеста" покинул сессионный зал во время выступления Сергея Гаврилова".

Оппозиция вскоре покинула зал, однако заседание было прервано. Вскоре на смену оппозиции в здание парламента ворвались местные радикалы, которые уже открыто напали на представителей российской делегации. В частности, они облили водой Сергея Гаврилова и даже путались отобрать у него документы.

Радикалы выкрикивали антироссийские лозунги, требовали "выдачи" им председателя ассамблее Сергея Гаврилова. В результате генсек МАП сделал официальное заявление, что он приостанавливает работу ассамблеи. Делегаты из 23 стран мира были вынуждены покинуть здание парламента.

Во дворе парламента оппозиция проводила протестную акцию под присмотром полиции. В это же время российская делегация покидала здание, окруженная охраной.

Скандал, произошедший в парламенте, грузинская оппозиция сразу использовала в своих целях, потребовав отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который, по их мнению, "несет ответственность за произошедшие события. "Пусть немедленно начнется процесс его импичмента!", - заявили представители оппозиционных партий.

В это же время в центре Тбилиси начала акция протеста. Участие в ней приняли около двухсот активистов, перекрывших улицу Руставели, Митингующие требовали, чтобы делегация России "немедленно покинула Грузию". Интересно, что позицию протестующих сразу поддержал грузинский премьер Мамука Бахтадзе.

Российская делегация, сопровождаемая охраной, направилась в гостиницу Radisson. Собравшиеся перед отелем митингующие закидали здание яйцами и бутылками. Одни пообещали блокировать гостиницу до тех пор, пока российская делегация не уедет из Тбилиси. Вскоре Сергей Гаврилов и остальные представители России отправились в аэропорт, откуда в 19 часов вылетели в Москву.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе извинились за то, что "представитель "страны-оккупанта" пусть на короткое время, но занял кресло председателя парламента Грузии".

Однако акции протеста это не остановило и к вечеру число участников выросло до десяти тысяч человек. Митингующие продолжали требовать отставки премьера и проведения внеочередных парламентских выборов.

Донесся "подбадривающий" голос и с Украины: беглый грузинский "экс-президент", обращаясь к участникам акции протеста, призвал их "поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили".

Позднее это заявление Саакашвили прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабашвили.

Около девяти часов вечера МВД Грузии обратилось к участникам протестной акции с требованием "прекратить противоправные действия" и разойтись. Вместо этого протестующие попытались штурмом взять здание парламента. Начались стычки с представителями органов правопорядка, в полиция полетели бутыли.

Вскоре полиция вынуждена была применить против толпы слезоточивый газ и резиновые пули. По данным грузинского Минздрава, в стычках около парламента страны пострадали почти 40 представителей органов правопорядка и 14 митингующих. Среди пострадавших – журналист грузинского телевидения.

Приехавший в здание парламента премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил с заявлением, в котором назвал протесты "справедливыми", одновременно призвав "не политизировать ситуацию".

Разогнать протестующих грузинским силовикам удалось только после полуночи, применив спецсредства. Полиция стала проводить задержания и вскоре спецназ смог расчистить от митингующих территорию вокруг парламента. Некоторых активистов полицейские задерживали во дворах соседних с парламентом домов.

Водомёты еще стоят на проспекте близ парламента, спецназ продолжает использовать резиновые пули. Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим.

Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6