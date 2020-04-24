Тбилиси брал. Одессу брал. Киев пока не взял: Саакашвили рассказал, чем хочет заняться на посту вице-премьера

Стремительного возвращения батоно Мишико во власть пока не произошло. Вопреки ожиданиям, в пятницу, 24 апреля, Верховная Рада решила не рассматривать вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины. Для начала он сам должен убедить депутатов проголосовать за него.

Утром политик прибыл во фракцию «Слуга народа», но перед разговором с парламентариями собрал импровизированную пресс-конференцию на улице. Как и президент страны Владимир Зеленский, Михаил Николаевич не может без шоу.

- Украина входит в экономический шторм. Нам нужно искать неординарные шаги, чтобы не просто спасти экономику, а максимально ослабить удар по каждой украинской семье, спасти государство. В первую очередь, ускорить ту работу по преобразованию, что начал президент год назад. Надо отодвигать в сторону частные олигархические интересы и максимально освободить бизнес. Он находится в феодальной зависимости от государства, - выдал набор банальностей Саакашвили.

По словам Мишико, президент поручил ему заниматься переговорами с МВФ - Украине надо гораздо больше помощи. При этом Саакашвили обещает мужественно сохранять государственные интересы, когда будет просить миллиарды в долг.

- Я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях бюрократов.

К своей команде он отнес экс-министра экономики Тимофея Милованова, свою симпатичную помощницу Юлию Марушевскую, а также соратника экс-министра финансов Украины Натальи Яресько Дена Пасько.

Встреча с депутатами прошла без журналистов, но некоторые парламентарии поделились впечатлениями. По признанию, к примеру, Евгения Кравчука, во фракции пока нет единства по назначению эпатажной кандидатуры на высокий пост.

- Были вопросы от депутатов по поводу эмоционального и взрывоопасного характера Михаила Саакашвили, на что он сказал, что ситуация сейчас совсем другая, поскольку он абсолютно искренне верит президенту Зеленскому и не имеет сомнений в том, что есть какие-то другие интересы, чем интересы страны, - сообщил Кравчук.

Ну, а по поводу своих «теплых» отношений с Аваковым Саакашвили твердо заверил: «Нет у меня конфликта. Сейчас не время для конфликтов».