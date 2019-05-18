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Тайвань заслушался Лазаревым: Русский "Крик" рвётся в лидеры чартов iTunes
18 мая 2019, 16:39 • 81 • Политика
Песня Сергея Лазарева Scream ("Крик") рвётся в лидеры чартов iTunes. По данным сайта Eurovision Tracker, композиция русского финалиста "Евровидения" в музыкальных чартах то 9, то 11 стран. Заслушались Лазаревым в Тайване. Здесь он представлен трижды.
Песня Scream ("Крик"), с которой певец Сергей Лазарев представляет Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение - 2019" в Тель-Авиве, ранее уже вошла в пятёрку самых просматриваемых среди видеороликов всех участников на официальном YouTube-канале конкурса.
Теперь русский "Крик" рвётся в лидеры чартов iTunes. По данным сайта Eurovision Tracker, композиция русского финалиста "Евровидения" в музыкальных чартах то 9, то 11 стран.
Так, на момент выхода публикации, песню российского участника "Евровидения" слушали в Панаме, России, Швеции, Австрии, Швейцарии, Литве, Дании, Нидерландах и Тайване. В последней стране Лазаревым, судя по всему, аж заслушались, поскольку она была представлена в рейтинге трижды.
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