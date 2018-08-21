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Тайвань разрывает дипломатические отношения с Сальвадором

21 августа 2018, 07:24  •  76 • Политика
Правительство Сальвадора приняло решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем, так как Сан-Сальвадор намерен установить дипломатические связи с материковым Китаем.
Сегодня Тайвань выпустил заявление, в котором говорит о разрыве отношений с Сальвадором. Причиной стал тот факт, что центральноамериканская страна собирается установить отношения с КНР. Информацию об этом передает агентство Associated Press.
В частности, сообщается, что тайваньский министр иностранных дел Джозеф Ву резко осудил Китай, обвинив его в «долларовой дипломатии». Так, он отметил, что идет кампания по «заманиванию союзников Тайваня».
Напомним, ранее китайская сторона говорила о том, что твердо выступает против любых форм военного сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем.

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