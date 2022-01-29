Тайный замысел боевиков, захвативших аэропорт Алма-Аты, открыл Токаев: Интересовали не деньги

Тайный замысел боевиков, захвативших на волне погромов в Казахстане аэропорт Алма-Аты, открыл Касым-Жомарт Токаев. По его словам, членов незаконных бандформирований интересовали совсем не деньги или какие-то другие материальные блага.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в беседе с "Хабар 24" открыл тайный замысел боевиков, захвативших аэропорт Алма-Аты во время погромов в начале января.

Глава республики назвал данную атаку террористической и добавил, что в ней участвовали, в том числе, иностранные бандформирования.

По словам президента страны, данным лицам не нужны были деньги или какие-либо другие материальные блага. Они хотели похитить документы об уголовных производствах, а также личные дела казахстанских силовиков.

Токаев пояснил, что данные незаконные группировки координировали нападения на здания государственных учреждений.

Напомним, разгоревшиеся в период новогодних праздников беспорядки в республике удалось погасить усилиями контингента ОДКБ, большую часть которого составили русские военнослужащие.