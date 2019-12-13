«Тайный заговор». Почему встреча Трампа и Лаврова обеспокоила Америку? • 95 • Аналитика

Победой российской пропаганды и тайным заговором Трампа назвали сразу несколько известных американских политиков визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтон. Попробуем разобраться, почему поездка главного российского дипломата стала настоящим событием недели, которое широко освещалось в американских СМИ.



Символическая встреча

Как только Дональд Трамп принял в Белом доме Сергея Лаврова, американская пресса выступила с резкой критикой встречи. Более всего критики были раздосадованы тем, что Трамп позвал на встречу по итогам «нормандской четверки» не украинского президента Владимира Зеленского, а главу российского дипломатического ведомства.





Конгрессмен Адам Шифф назвал встречу победой российской пропаганды, а один из лидеров фракции Демократической партии США в Конгрессе Чак Шумер отшутился, что Трамп, Помпео и Лавров устроили «тайный заговор». Конечно, слова о тайном заговоре – шутка, но в каждой шутке есть, как известно, и доля правды.



Сама по себе встреча Трампа и Лаврова была исключительно рабочим мероприятием, но критики американского президента сочли, что Трамп показывает оппозиции свое пренебрежение: мол, несмотря на все обвинения в связях с Россией, я буду встречаться с российскими представителями. Эта встреча может быть расценена и как демонстрация независимости президента, так он подчеркивает, что не боится даже угрозы импичмента, которая нависла над ним по инициативе демократов.



Что интересно, оппозиционная Трампу пресса даже не вдается в содержание встречи, в саму ее суть. Для демократов сейчас важнее просто раскритиковать сам факт того, что американский президент встречается с российским министром иностранных дел, хотя иначе и быть не может: представители двух великих держав просто не могут не проводить переговоры, поскольку есть очень много горячих тем для обсуждения.



В то же время именно истерика демократов в конечном итоге и освободила Трампа от многих факторов, которые прежде могли его сдерживать от встречи с главой российского дипломатического ведомства. И теперь, когда процедура импичмента и так запущена, президент может действовать даже назло демократам, подчеркивая, что он сам будет принимать решения, с кем ему встречаться или не встречаться.



Еще одним позитивным обстоятельством в данном ключе является отсутствие в Белом доме тех высокопоставленных американских чиновников, которые отличались крайней русофобией и сами по себе являлись преградой для нормализации отношений с Россией. Речь идет, к примеру, о Джоне Болтоне, который считался крайним русофобом даже на фоне других американских «ястребов».



Кстати, тема о мнимом вмешательстве России в американские выборы, по версии представителей США, также была поднята на встрече. Майк Помпео заявляет, что предостерег Лаврова от вмешательства российской стороны в американские выборы. Интересно, что российский министр иностранных дел в своих воспоминаниях о встрече с госсекретарем США разошелся и отметил, что выборы во время встречи с Трампом и Помпео не обсуждались.



Таким образом, кто-то «темнит» и не исключено, что именно американской стороне выгодно заявить о предостережении российским властям. Такое заявление может быть рассчитано на внутреннее пользование, чтобы успокоить демократов, для которых тема российского вмешательства в выборы является очень болезненной и одновременно используемой для давления на кабинет Трампа.



Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели. Никто нам их не предъявил, наверное, просто потому что их не существует,

— отметил Лавров.



Кстати, что интересно, Москва предлагала американской стороне опубликовать переписку дипломатических ведомств двух государств за период с октября 2016 по ноябрь 2017 гг. И такая открытость со стороны России не случайна, хотя и является довольно беспрецедентной. Ведь этот шаг, по мнению российских дипломатов, позволил бы окончательно снять подозрения с нашей страны во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году.



Но Белый дом ответил отказом на предложение российского дипломатического ведомства, что свидетельствует в заинтересованности американской стороны в дальнейших спекуляциях на теме вмешательства в выборы. То есть американскому истеблишменту очень удобно использовать российский фактор в своих подковерных играх, конкуренции за власть и ресурсы.



СНВ-3 в центре внимания



Если говорить о самой встрече, то она была довольно позитивной и обстоятельной, однако по ключевым вопросам стороны так договориться и не смогли.



Одной из важнейших тем, обсуждавшихся на встрече, стала судьба договора СНВ-3. Как известно, договор о сокращении наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года, но его можно продлить еще на пять лет, до 2026 года, если, конечно, обе стороны согласятся с продлением договора.



В Москве убеждены, что СНВ-3 стоит продлить во избежание новой гонки вооружений и усугубления мировой напряженности. Американская сторона выступает за прекращение СНВ-3. После выхода США из ДРСМД нет ничего удивительного и в том, что в Вашингтоне мечтают о прекращении действия другого важного договора.





Все дело в том, что американское руководство считает СНВ-3, как и ДРСМД, устаревшими договорами. Сейчас важным соперником США, причем не только в экономической, но и в военной сфере, стал Китай. И как раз Поднебесная, не участвовавшая в ДРСМД, не охвачена и действием СНВ-3. Получается, что пока американцы и русские сокращают вооружения и не могут развивать производство определенных видов ракет, у Китая таких преград не возникает.



Естественно, что американская сторона настаивает на включении Китая в переговорный процесс по обсуждению дальнейшего будущего СНВ-3 и заключения нового договора. Об этом прямо заявил госсекретарь Майк Помпео, подчеркнув, что Компартия Китая также должна превратиться в одного из участников обсуждения договоренностей.



Кроме того, американская сторона акцентирует внимание на совершенствовании новых способов доставки. Теперь они не ограничиваются ракетами, стратегическими бомбардировщиками, атомными подводными лодками. Могут использоваться новые виды вооружений, которые в заключенном 10 лет назад договоре не прописываются. Соответственно, мир нуждается в подписании нового договора, считают в США.



Сергей Лавров на встрече с Трампом озвучил позицию Владимира Путина, который убежден в желательности продления СНВ-3. При этом, отправляясь в США, Лавров подчеркнул, что решающее слово остается за американской стороной, поскольку Россия против продления СНВ-3 не возражает. Но, как мы понимаем, прийти к общему знаменателю русским и американцам не удалось: Трамп и Помпео по-прежнему убеждены, что СНВ-3 себя изжил, а без Китая заключать какие-либо новые договора уже не имеет смысла.



Говорили о Китае, Сирии и торговле с Россией

Не могли Трамп с Лавровым не затронуть и такие важнейшие темы мировой политики как Сирия, Афганистан и Северная Корея. Стороны обсудили перспективы денуклеаризации Корейского полуострова и сдерживания ядерных проектов КНДР, обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, секторе Газа. Была затронута и политическая обстановка в Венесуэле, однако ни к каким значимым результатам американский президент и российский дипломат номер один пока так и не пришли.



Обсуждались, в том числе, и отношения между США и Китаем, которые после инициированной Трампом торговой войны заметно ослабли и ухудшились. При этом обе стороны убеждены, что развивать торговые связи с Китаем необходимо, учитывая значимость этого государства в мировом масштабе. Экзерциргауз и картины, чуждые советскому народу



Важность торговли с Поднебесной отметил и Трамп, который одновременно заявил и о своем желании наращивать товарооборот с Россией. После 2014 года, в связи с событиями на Украине, отношения между США и Россией ухудшились, что отразилось и на экономических связях двух государств. При предшественнике Трампа Бараке Обаме товарооборот между Россией и США после украинских событий упал до отметки в 20 млрд долларов, но при Трампе уровень товарооборота, несмотря на санкции, вырос до 27 миллиардов долларов. Уже одно это обстоятельство подтверждает слова американского президента о наращивании торговли с Россией.



Кстати, сами американцы признают, что санкции не затронули более 90% российско-американской торговли. Именно такую цифру озвучивал бывший посол США в России Джон Хантсман, отмечая, что в России продолжают работать тысячи компаний США, а российские предприниматели, в свою очередь, развивают бизнесы на территории Соединенных Штатов, и никаких проблем для их деятельности нет даже сейчас, в условиях двусторонних санкций.



Будучи человеком практичным, пришедшим в политику из бизнеса, Дональд Трамп прекрасно понимает, что политическое противостояние – это одно, а экономические связи – совсем другое. Какими бы не были политические противоречия между странами, но совсем не сотрудничать в экономике две крупнейшие державы мира просто не могут.



Рост товарооборота между Россией и США на треть это новые рабочие места и для россиян, и для американцев, это новые налоговые поступления в бюджеты обеих стран, новые возможности для развития и масштабирования бизнесов. Поэтому Трамп и придерживается стратегии дальнейшего развития торговых связей с Российской Федерацией.



Именно с этой целью два государства и собираются запустить Деловой консультативный совет России и США. Его проект Путин и Трамп обсуждали еще во время встречи в 2018 году. Пока совет еще не сформирован, но если он будет создан, то появится надежда на дальнейшее развитие экономических связей РФ и США.



Ведь когда действовала двусторонняя комиссия по развитию экономических связей, созданная при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме, России и США удалось достичь максимальных показателей в товарообороте (в 2011 году он составлял 31 млрд долларов). Затем из-за проблем в политических отношениях между двумя государствами этот показатель упал, но и в Вашингтоне, и в Москве считают возможным его восстановление в обозримой перспективе.



Подводя итог встрече Трампа с Лавровым, стоит отметить, что, несмотря на отсутствие каких-либо эпохальных решений, в целом встреча действительно была важной. Самое главное, что она подчеркнула готовность двух государств к нормальному диалогу. Возможно, именно этим она и не понравилась американским «ястребам» и тем, кто заинтересован в дальнейшем нагнетании напряженности между Россией и Соединенными Штатами. Победой российской пропаганды и тайным заговором Трампа назвали сразу несколько известных американских политиков визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтон. Попробуем разобраться, почему поездка главного российского дипломата стала настоящим событием недели, которое широко освещалось в американских СМИ.Как только Дональд Трамп принял в Белом доме Сергея Лаврова, американская пресса выступила с резкой критикой встречи. Более всего критики были раздосадованы тем, что Трамп позвал на встречу по итогам «нормандской четверки» не украинского президента Владимира Зеленского, а главу российского дипломатического ведомства.Конгрессмен Адам Шифф назвал встречу победой российской пропаганды, а один из лидеров фракции Демократической партии США в Конгрессе Чак Шумер отшутился, что Трамп, Помпео и Лавров устроили «тайный заговор». Конечно, слова о тайном заговоре – шутка, но в каждой шутке есть, как известно, и доля правды.Сама по себе встреча Трампа и Лаврова была исключительно рабочим мероприятием, но критики американского президента сочли, что Трамп показывает оппозиции свое пренебрежение: мол, несмотря на все обвинения в связях с Россией, я буду встречаться с российскими представителями. Эта встреча может быть расценена и как демонстрация независимости президента, так он подчеркивает, что не боится даже угрозы импичмента, которая нависла над ним по инициативе демократов.Что интересно, оппозиционная Трампу пресса даже не вдается в содержание встречи, в саму ее суть. Для демократов сейчас важнее просто раскритиковать сам факт того, что американский президент встречается с российским министром иностранных дел, хотя иначе и быть не может: представители двух великих держав просто не могут не проводить переговоры, поскольку есть очень много горячих тем для обсуждения.В то же время именно истерика демократов в конечном итоге и освободила Трампа от многих факторов, которые прежде могли его сдерживать от встречи с главой российского дипломатического ведомства. И теперь, когда процедура импичмента и так запущена, президент может действовать даже назло демократам, подчеркивая, что он сам будет принимать решения, с кем ему встречаться или не встречаться.Еще одним позитивным обстоятельством в данном ключе является отсутствие в Белом доме тех высокопоставленных американских чиновников, которые отличались крайней русофобией и сами по себе являлись преградой для нормализации отношений с Россией. Речь идет, к примеру, о Джоне Болтоне, который считался крайним русофобом даже на фоне других американских «ястребов».Кстати, тема о мнимом вмешательстве России в американские выборы, по версии представителей США, также была поднята на встрече. Майк Помпео заявляет, что предостерег Лаврова от вмешательства российской стороны в американские выборы. Интересно, что российский министр иностранных дел в своих воспоминаниях о встрече с госсекретарем США разошелся и отметил, что выборы во время встречи с Трампом и Помпео не обсуждались.Таким образом, кто-то «темнит» и не исключено, что именно американской стороне выгодно заявить о предостережении российским властям. Такое заявление может быть рассчитано на внутреннее пользование, чтобы успокоить демократов, для которых тема российского вмешательства в выборы является очень болезненной и одновременно используемой для давления на кабинет Трампа.— отметил Лавров.Кстати, что интересно, Москва предлагала американской стороне опубликовать переписку дипломатических ведомств двух государств за период с октября 2016 по ноябрь 2017 гг. И такая открытость со стороны России не случайна, хотя и является довольно беспрецедентной. Ведь этот шаг, по мнению российских дипломатов, позволил бы окончательно снять подозрения с нашей страны во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году.Но Белый дом ответил отказом на предложение российского дипломатического ведомства, что свидетельствует в заинтересованности американской стороны в дальнейших спекуляциях на теме вмешательства в выборы. То есть американскому истеблишменту очень удобно использовать российский фактор в своих подковерных играх, конкуренции за власть и ресурсы.Если говорить о самой встрече, то она была довольно позитивной и обстоятельной, однако по ключевым вопросам стороны так договориться и не смогли.Одной из важнейших тем, обсуждавшихся на встрече, стала судьба договора СНВ-3. Как известно, договор о сокращении наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года, но его можно продлить еще на пять лет, до 2026 года, если, конечно, обе стороны согласятся с продлением договора.В Москве убеждены, что СНВ-3 стоит продлить во избежание новой гонки вооружений и усугубления мировой напряженности. Американская сторона выступает за прекращение СНВ-3. После выхода США из ДРСМД нет ничего удивительного и в том, что в Вашингтоне мечтают о прекращении действия другого важного договора.Все дело в том, что американское руководство считает СНВ-3, как и ДРСМД, устаревшими договорами. Сейчас важным соперником США, причем не только в экономической, но и в военной сфере, стал Китай. И как раз Поднебесная, не участвовавшая в ДРСМД, не охвачена и действием СНВ-3. Получается, что пока американцы и русские сокращают вооружения и не могут развивать производство определенных видов ракет, у Китая таких преград не возникает.Естественно, что американская сторона настаивает на включении Китая в переговорный процесс по обсуждению дальнейшего будущего СНВ-3 и заключения нового договора. Об этом прямо заявил госсекретарь Майк Помпео, подчеркнув, что Компартия Китая также должна превратиться в одного из участников обсуждения договоренностей.Кроме того, американская сторона акцентирует внимание на совершенствовании новых способов доставки. Теперь они не ограничиваются ракетами, стратегическими бомбардировщиками, атомными подводными лодками. Могут использоваться новые виды вооружений, которые в заключенном 10 лет назад договоре не прописываются. Соответственно, мир нуждается в подписании нового договора, считают в США.Сергей Лавров на встрече с Трампом озвучил позицию Владимира Путина, который убежден в желательности продления СНВ-3. При этом, отправляясь в США, Лавров подчеркнул, что решающее слово остается за американской стороной, поскольку Россия против продления СНВ-3 не возражает. Но, как мы понимаем, прийти к общему знаменателю русским и американцам не удалось: Трамп и Помпео по-прежнему убеждены, что СНВ-3 себя изжил, а без Китая заключать какие-либо новые договора уже не имеет смысла.Не могли Трамп с Лавровым не затронуть и такие важнейшие темы мировой политики как Сирия, Афганистан и Северная Корея. Стороны обсудили перспективы денуклеаризации Корейского полуострова и сдерживания ядерных проектов КНДР, обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, секторе Газа. Была затронута и политическая обстановка в Венесуэле, однако ни к каким значимым результатам американский президент и российский дипломат номер один пока так и не пришли.Обсуждались, в том числе, и отношения между США и Китаем, которые после инициированной Трампом торговой войны заметно ослабли и ухудшились. При этом обе стороны убеждены, что развивать торговые связи с Китаем необходимо, учитывая значимость этого государства в мировом масштабе.Важность торговли с Поднебесной отметил и Трамп, который одновременно заявил и о своем желании наращивать товарооборот с Россией. После 2014 года, в связи с событиями на Украине, отношения между США и Россией ухудшились, что отразилось и на экономических связях двух государств. При предшественнике Трампа Бараке Обаме товарооборот между Россией и США после украинских событий упал до отметки в 20 млрд долларов, но при Трампе уровень товарооборота, несмотря на санкции, вырос до 27 миллиардов долларов. Уже одно это обстоятельство подтверждает слова американского президента о наращивании торговли с Россией.Кстати, сами американцы признают, что санкции не затронули более 90% российско-американской торговли. Именно такую цифру озвучивал бывший посол США в России Джон Хантсман, отмечая, что в России продолжают работать тысячи компаний США, а российские предприниматели, в свою очередь, развивают бизнесы на территории Соединенных Штатов, и никаких проблем для их деятельности нет даже сейчас, в условиях двусторонних санкций.Будучи человеком практичным, пришедшим в политику из бизнеса, Дональд Трамп прекрасно понимает, что политическое противостояние – это одно, а экономические связи – совсем другое. Какими бы не были политические противоречия между странами, но совсем не сотрудничать в экономике две крупнейшие державы мира просто не могут.Рост товарооборота между Россией и США на треть это новые рабочие места и для россиян, и для американцев, это новые налоговые поступления в бюджеты обеих стран, новые возможности для развития и масштабирования бизнесов. Поэтому Трамп и придерживается стратегии дальнейшего развития торговых связей с Российской Федерацией.Именно с этой целью два государства и собираются запустить Деловой консультативный совет России и США. Его проект Путин и Трамп обсуждали еще во время встречи в 2018 году. Пока совет еще не сформирован, но если он будет создан, то появится надежда на дальнейшее развитие экономических связей РФ и США.Ведь когда действовала двусторонняя комиссия по развитию экономических связей, созданная при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме, России и США удалось достичь максимальных показателей в товарообороте (в 2011 году он составлял 31 млрд долларов). Затем из-за проблем в политических отношениях между двумя государствами этот показатель упал, но и в Вашингтоне, и в Москве считают возможным его восстановление в обозримой перспективе.Подводя итог встрече Трампа с Лавровым, стоит отметить, что, несмотря на отсутствие каких-либо эпохальных решений, в целом встреча действительно была важной. Самое главное, что она подчеркнула готовность двух государств к нормальному диалогу. Возможно, именно этим она и не понравилась американским «ястребам» и тем, кто заинтересован в дальнейшем нагнетании напряженности между Россией и Соединенными Штатами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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