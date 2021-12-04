Тайный план Шойгу - передать личной в руки: на пафос США русские ответили анекдотом

Чем больше публикуют планов русского вторжения на Украину, написанных США, тем смешнее становится на нашей стороне. Так, на очередной пафос Штатов русские ответили анекдотом. Но, как известно, в каждой шутке, есть доля...

Сценарий войны России и Украины пишут США. Причём заочно, через так называемые откровения источников, которые на поверку не имеют отношения к действительности. В длинную очередь версий встали и журналисты Washington Post. Они якобы побеседовали с некими источниками в американской разведке и теперь уверены, что Россия организует военное наступление на Украину в начале года.

Bild и вовсе нарисовали карту, нагнетая истерию. Более того, немецкие авторы настаивают, что секреты им передали некие источники в Минобороны России...

История "военной накачки" грустная, об этом говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как пишут "Ямал-Медиа", продублировала позицию России и официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва не готовит никаких наступлений, а вот США, как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, вполне могут переступить через "красные линии". Поэтому будьте аккуратнее в своих заявлениях.

Русские же, очевидно, устав от однообразных методичек США, продолжают сочинять анекдоты. Некоторые выглядят реалистично, но всё равно очень смешно. Вот, например, тайный план Шойгу и Лаврова, который был передан лично в руки Bellingcat и Insider. Выглядит изящно, не правда ли?