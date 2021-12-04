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Тайный план Шойгу - передать личной в руки: на пафос США русские ответили анекдотом

04 декабря 2021, 22:05  •  212 • Политика
Чем больше публикуют планов русского вторжения на Украину, написанных США, тем смешнее становится на нашей стороне. Так, на очередной пафос Штатов русские ответили анекдотом. Но, как известно, в каждой шутке, есть доля...
Сценарий войны России и Украины пишут США. Причём заочно, через так называемые откровения источников, которые на поверку не имеют отношения к действительности. В длинную очередь версий встали и журналисты Washington Post. Они якобы побеседовали с некими источниками в американской разведке и теперь уверены, что Россия организует военное наступление на Украину в начале года.
Bild и вовсе нарисовали карту, нагнетая истерию. Более того, немецкие авторы настаивают, что секреты им передали некие источники в Минобороны России...
История "военной накачки" грустная, об этом говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как пишут "Ямал-Медиа", продублировала позицию России и официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва не готовит никаких наступлений, а вот США, как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, вполне могут переступить через "красные линии". Поэтому будьте аккуратнее в своих заявлениях.
Русские же, очевидно, устав от однообразных методичек США, продолжают сочинять анекдоты. Некоторые выглядят реалистично, но всё равно очень смешно. Вот, например, тайный план Шойгу и Лаврова, который был передан лично в руки Bellingcat и Insider. Выглядит изящно, не правда ли?

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