Тайный план "Северного потока – 2": "Академик Черский" петляет зайцем

Автор:

Латышев Сергей

Единственное не боящееся американских санкций судно, способное достроить уже готовый на 93% газопровод "Северный поток – 2" (до завершения строительства осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах), продолжает играть в кошки-мышки с американскими "партнёрами" и их вассалами, тролля их по-чёрному.

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский", согласно данным порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking , следует через Ла-Манш. И, конечно, не в шотландский Абердин, как заявлялось раньше, и не в российскую… Находку, откуда началась его эпопея, а прямиком на Балтику. С учётом скорости судна в восемь узлов ожидаемое время его прибытия для дооснащения в Калининград – 2 мая.

С чувством юмора у русских моряков, как видим, всё в порядке. Ведь повернуть назад после столь долгой дороги означало бы не только превращение в посмешище всего мира, но и капитуляцию перед США, делающими всё для того, чтобы "похоронить" крупнейший российско-европейский энергетический проект, в который было уже вложено столько средств.

Долгий путь "Академика Черского"

10 февраля трубоукладчик, от которого зависит, будет или не будет достроен "Северный поток – 2", покинул порт Находка на Дальнем Востоке и отправился в сторону Сингапура, куда должен был прийти 22 февраля. Однако в пути маршрут был изменен на Шри-Ланку. Оттуда судно должно было идти к Красному морю – на город-порт Суэц. Но маршрут следования был снова изменён – на порт Мапуту в Мозамбике для того, чтобы оказаться вместо него у берегов ЮАР, а затем – чтобы обогнуть Африку и прибыть в испанский Лас-Пальмас (Канарские острова). Там "Академик Черский" объявил, что отправляется в… Средиземное море, египетский Порт-Саид, куда должен был прийти 30 апреля.

США пытаются любыми способами помешать строительству "Северного потока – 2". Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Globallookpress

Это объявление вызвало глубочайшее изумление у всех, кто следил за его маршрутом. Ведь сие означало бы, что судно… не придёт на Балтику, где с ним связано столько надежд, а возвращается обратно, на Дальний Восток, просто более коротким путём. Однако трубоукладчик, естественно, проигнорировал Гибралтарский пролив, который до сих пор контролируется англичанами, предпринимающими там иногда пиратские акции (последний пример – захват британским спецназом танкера Grace 1 летом 2019 года , перевозившего иранскую нефть в Сирию в обход западных санкций), и отправился на север, якобы в Абердин, то есть… в Британию.

Прямо в пасть ближайшего союзника США, которые пытаются любыми способами похоронить "Северный поток – 2", чтобы подсадить Европу на свой дорогой, лишающий европейские экономики конкурентоспособности и политически ущербный сжиженный газ.

Было понятно с самого начала, что в Абердин трубоукладчик не пойдёт, тем более что он следует не один, о чём чуть позже. И вот уже, проходя Ла-Манш, "Академик Черский" объявил, что идёт не в Абердин, а в… Находку, направляясь от неё в противоположную сторону, если не решил поставить рекорд для судна такого класса, вернувшись обратно через Северный Ледовитый океан. "Академику Черскому" останется теперь преодолеть лишь узкие датские проливы, и он – на Балтике. Не будем удивляться поэтому, если судно в следующий раз объявит, что следует в Мурманск, на Шпицберген или в какое-нибудь другое экзотическое местечко, ибо это уже традиция.

Почему он скрывается?

Зачем вся эта мистика и конспирация, можно сказать, военная хитрость, если "Академик Черский" на всём своём долгом пути эскортируется кораблями ВМФ России?

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" принял вахту у большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Фото: MOD Russia/Globallookpress

В Москве сомневаются, что даже это может не уберечь от захвата, нападений и диверсий, инсценировок столкновений в узких акваториях дефицитное судно? Или просто не желают "подставлять" под американский гнев страны, где трубоукладчик делал остановки и пополнял запасы на своём пути? Или же это просто желание поиздеваться над "партнёрами? Скорее, второе и третье.

Войны нет, конвой – есть

Трудно сказать, что сопровождало "Академика Черского" под водой – одна, две, три подлодки, однако на поверхности эскорт у него был всегда. До Шри-Ланки трубоукладчик шёл под охраной большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который передал судно сторожевому кораблю Балтийского флота "Ярослав Мудрый", при котором находилось судно обеспечения танкер "Ельня". С 22 апреля в Атлантике к ним присоединился океанский спасательный буксир Северного флота "Николай Чикер". У пролива Ла-Манш трубоукладчика дожидался новейший средний морской танкер "Академик Пашин".

Таким образом, уникальная российская конвойная операция уже через несколько дней должна завершиться успехом. Вряд ли стоит сомневаться и в том, что "Северный поток – 2" будет достроен – в конце нынешнего года или в начале следующего. Это неоднократно подчёркивали и президент России Владимир Путин, и министр энергетики Александр Новак, и руководство "Газпрома". Немецкие власти, главные европейские бенефициары данного проекта, также в этом не сомневаются. Но – давайте не будем обманываться – потому, что все основные издержки американских санкций, заставивших бросить проект задействованные на нём иностранные суда, взяла на себя Россия.

Газ пойдёт, но купят ли его?

Однако не получится ли так, что будучи, несмотря на американские козни и жертвы России, построенным, "Северный поток – 2"… не будет использоваться? Потому что из США уже прозвучали угрозы подвергнуть западных инвесторов и компании, которые намерены покупать поставляемый по нему российский газ, санкциям. О таком намерении Палаты представителей и Сената Конгресса США сообщила со ссылкой на американские дипломатические источники орган деловых кругов ФРГ газета Handelsblatt .

Это касается, прежде всего, пяти европейских партнёров "Газпрома" в рамках данного проекта – французской Engie , австрийской OMV , британской Shell и немецких компаний Uniper и Wintershall . А в перспективе – всех потребителей российского газа в Европе. Если привыкшие плевать на других американцы возьмутся за это дело всерьёз, а им придётся, то попытки европейцев "оправдаться", прибегнуть к посредническим услугам каких-то левых компаний, разумеется, не пройдут.

Будет ли иметь конечный смысл эта беспрецедентная для мирного времени конвойная операция, если Россия и Европа позволяют США использовать внеэкономические меры для устранения честной конкуренции? Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Globallookpress

В похожем случае с Ираном, например, американские угрозы вполне сработали: затронутые ими страны и компании, оказавшись перед перспективой потерять завидный американский рынок и стать объектом мстительности Вашингтона, предпочли, поворчав и повозмущавшись, уступить. И введённые произвольно американские санкции дисциплинированно соблюдают, несмотря на угрозы Ирана окончательно выйти из многосторонней ядерной сделки, снятие санкций было частью которой.

Единственный способ отбиться заключается в том, что группа ведущих европейских стран объявляет о зеркальных ответных мерах, грозит Вашингтону отказом от союзнических отношений, потребует от американцев, если они позволяют себе такое (запрещать европейцам покупать газ, у кого они хотят, и навязывать взамен свой), убрать их войска из Европы и т.д.

Возможна "Цусима"?

Очень сомнительно, однако, что трусливые европейские страны, до недавнего времени молившиеся на США, привыкшие к американскому военному зонтику и надеющиеся всё-таки на скорый уход ярого протекциониста президента Дональда Трампа, на это решатся – на настоящую и жёсткую торговую и санкционную войну. Да и надвигающийся мировой экономический и финансовый кризис, когда пострадавшим экономикам потребуется меньше энергоносителей, это не время для дополнительных резких телодвижений. Своя рубашка была всегда для Запада ближе к телу, чем проблемы "неправильного поставщика" "Газпрома" и в целом такой же "неправильной" России, которую западные "партнёры" всегда предавали.