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Тайный план Байдена по России разоблачили
05 января 2021, 19:35 • 70 • Политика
Демократ лишь прикрывается словами о наказании для Москвы
Видный некогда деятель Белого дома Джейк Салливан, скорее всего, вернется туда в качестве советника по национальной безопасности нового президента США Джо Байдена, который уже готовится наказать Россию за якобы совершенные хакерские атаки на госучреждения в декабре. Эксперт оценил такое развитие событий.
Политический аналитик Евгений Валяев отмечает, что Салливан во многом будет определять внешнеполитический курс США. При этом по отношению к России США будут вести себя более предсказуемо, чем при пока еще действующем президенте Дональде Трампе.
Эксперт предположил, что высказывание Салливана о наказании для России, которая, по их мнению может быть замешана в хакерских атаках, это всего лишь навсего тактический прием. Возможно, команда Байдена тем самым хочет склонить Россию как можно скорее продлить СНВ-III. Пригрозив санкциями за кибератаку, демократ может понадеяться на подписание нового договора, тем самым выставив себя в самом начале своего президентства с выгодной стороны. Ведь Трамп лишь на словах говорит о сотрудничестве с Москвой. Впрочем, Россия никогда не отказывалась от конструктивного сотрудничества по соглашению.
Также помочь нормализации отношений двух стран может иранская ядерная сделка. Если Москва, как считает Валяев, поспособствует возвращению Тегерана к переговорам, Вашингтон будет благодарен. Впрочем, ожидать снятия санкций с России не стоит, подчеркнул эксперт в разговоре со "Свободной прессой".
Ранее американские СМИ писали о том, что Россия может готовить новую "атаку" на США перед вступлением Байдена в должность.
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