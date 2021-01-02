Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мнения экспертов

В России 2020 год начался с внезапной отставки правительства, которая стала сюрпризом для многих политологов и экспертов. По мнению ряда из них, в России имела место попытка госпереворота.

Одним из первых версию о перевороте озвучил известный российский консервативный философ и писатель Виталий Аверьянов. Он отмечает, что произошедшие в начале года события были совершенно не в характере президента России Владимира Путина. Эксперт указывает, что российский лидер является "эволюционным политиком", который действует поступательно и не склонен к резким изменениям баланса сил.

Из этого Аверьянов делает вывод о том, что действовать резко и революционно Путина заставили обстоятельства. Единственным сценарием, при котором такое возможно, эксперт считает попытку госпереворота.

Мое мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, который плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства,

- заявил Аверьянов в беседе с "Бизнес Online".

Также эксперт высказал предположение, что переворот был уже в процессе и выражался в неисполнении поручений президента, а также действиях, направленных на подрыв доверия к главе государства. К последнему Аверьянов относит непопулярную пенсионную реформу.

Признаки госпереворота также заметил и экономист Михаил Хазин. Он обратил внимание на необычные события весны 2020 года. Во-первых, иностранные СМИ как по команде начали муссировать тему "болезни" Владимира Путина. Во-вторых, внезапно был награждён глава Минобороны Сергей Шойгу. Хазин уверен, что это звенья одной цепи.

Я считаю, что в апреле и мае была попытка госпереворота. Не буду называть тех, кто принимал участие в антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу - она была связана с днём рождения министра,

- отметил эксперт в эфире Царьграда.

Хазин считает, что Путин пытается избавиться от так называемого либерального экономического блока. Туда, как известно, входят и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и министр финансов России Антон Силуанов. Кроме того, к этому же либеральному блоку Хазин вместе с другими экспертами традиционно относит главу Сбера Германа Грефа или, например, главу Роснано Анатолия Чубайса.

В свою очередь политолог Сергей Михеев полагает, что "госпереворот" - это слишком сильное слово для тех процессов, которые происходили в начале 2020 года. По мнению эксперта, эти процессы связаны с 2024 годом, который рассматривался определёнными силами в России и за её пределами как год, в который необходимо взять реванш "с точки зрения возврата России в стойло".

Также на резкое изменение баланса сил в правительстве России указал политолог Константин Двинский. Согласно его наблюдениям, в 2020 году так называемый либеральный клан понёс целую серию поражений и уступил место "государственникам", которые сейчас систематически избавляют Россию от "либерального наследия" и определяют политику государства.