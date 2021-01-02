Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный списо...
Главная / Политика

Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мнения экспертов

02 января 2021, 13:40  •  174 • Политика
В начале 2020 года в России была предпринята попытка госпереворота, которая была предотвращена президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Детали подковёрной борьбы по крупицам собрали эксперты.
В России 2020 год начался с внезапной отставки правительства, которая стала сюрпризом для многих политологов и экспертов. По мнению ряда из них, в России имела место попытка госпереворота.
Одним из первых версию о перевороте озвучил известный российский консервативный философ и писатель Виталий Аверьянов. Он отмечает, что произошедшие в начале года события были совершенно не в характере президента России Владимира Путина. Эксперт указывает, что российский лидер является "эволюционным политиком", который действует поступательно и не склонен к резким изменениям баланса сил.
Из этого Аверьянов делает вывод о том, что действовать резко и революционно Путина заставили обстоятельства. Единственным сценарием, при котором такое возможно, эксперт считает попытку госпереворота.
Мое мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, который плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства,
- заявил Аверьянов в беседе с "Бизнес Online".
Также эксперт высказал предположение, что переворот был уже в процессе и выражался в неисполнении поручений президента, а также действиях, направленных на подрыв доверия к главе государства. К последнему Аверьянов относит непопулярную пенсионную реформу.
Признаки госпереворота также заметил и экономист Михаил Хазин. Он обратил внимание на необычные события весны 2020 года. Во-первых, иностранные СМИ как по команде начали муссировать тему "болезни" Владимира Путина. Во-вторых, внезапно был награждён глава Минобороны Сергей Шойгу. Хазин уверен, что это звенья одной цепи.
Я считаю, что в апреле и мае была попытка госпереворота. Не буду называть тех, кто принимал участие в антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу - она была связана с днём рождения министра,
- отметил эксперт в эфире Царьграда.
Хазин считает, что Путин пытается избавиться от так называемого либерального экономического блока. Туда, как известно, входят и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и министр финансов России Антон Силуанов. Кроме того, к этому же либеральному блоку Хазин вместе с другими экспертами традиционно относит главу Сбера Германа Грефа или, например, главу Роснано Анатолия Чубайса.
В свою очередь политолог Сергей Михеев полагает, что "госпереворот" - это слишком сильное слово для тех процессов, которые происходили в начале 2020 года. По мнению эксперта, эти процессы связаны с 2024 годом, который рассматривался определёнными силами в России и за её пределами как год, в который необходимо взять реванш "с точки зрения возврата России в стойло".
Также на резкое изменение баланса сил в правительстве России указал политолог Константин Двинский. Согласно его наблюдениям, в 2020 году так называемый либеральный клан понёс целую серию поражений и уступил место "государственникам", которые сейчас систематически избавляют Россию от "либерального наследия" и определяют политику государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
02 января 2021, 06:20
Терпение кончилось: Путин разрешил блокировать Google и Facebook
02 января 2021, 11:50
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
02 января 2021, 11:50
Украина встречает 2021 года на пороге войны. Каких земель лишится Киев?
02 января 2021, 02:40
В ГД напомнили о галечных пляжах в Ялте пожелавшему «писать на песке» Зеленскому
02 января 2021, 10:00
Лукашенко продемонстрировал "бешеные полномочия": "Должны молиться..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
30 декабря 2020, 21:30
Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.