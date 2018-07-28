Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская: «Простите за неудобства, которые Вам пришлось пережить из-за возвращ...
Звёздные войны вместо светлого будущего
Пожары и реформы ЕС убивают греков
Путин — о встрече с Трампом: Я пригласил его в Москву и сам готов приехать в Ваш...
Главная / В мире

«Тайные» встречи: в конгресс США внесена резолюция с призывом запретить Трампу вести переговоры с Путиным один на один

28 июля 2018, 11:09  •  57 • В мире
Конгресс США должен выступить против «тайных встреч» Дональда Трампа и Владимира Путина, вроде той, что состоялась в Хельсинки 16 июля. Соответствующий проект резолюции внесла в палату представителей конгрессмен Шейла Джексон Ли. Документ также призывает Трампа предоставить на утверждение парламенту «любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и Путиным». В то же время эксперты считают, что подобная резолюция нарушает принцип разделения властей и Конституцию США.
 
globallookpress.com
 

Конгресс США призывают выступить против любых будущих «тайных» встреч между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в новой резолюции, внесённой на рассмотрение конгресса членом палаты представителей от Демократической партии Шейлой Джексон Ли.  

В документе, с которым ознакомился RT, также указано, что Трампу следует согласовать с конгрессом любые договорённости, которые были достигнуты на саммите с Путиным в Хельсинки.

«Палата представителей конгресса США решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом Соединённых Штатов и президентом России Владимиром Путиным, а также призывает президента США представить на рассмотрение и утверждение в конгресс любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и президентом России Путиным в Хельсинки», — говорится в резолюции.

Авторы документа отмечают, что российская сторона якобы заявила о достижении договорённостей, которые «отвечают интересам Кремля». Это послужило одной из причин, по которым конгрессмены призывают Трампа сообщить подробности переговоров с Владимиром Путиным.

«Россия заявляет, что достигла с президентом США договорённостей, отвечающих интересам Кремля, тогда как президент Соединённых Штатов не обсудил и не согласовал этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом», — подчёркивается в резолюции.

  • Шейла Джексон Ли, конгрессмен США
  • Reuters
  • © © Mike Segar

Критика саммита

16 июля в Хельсинки состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе беседы лидеры затронули ряд важных международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, конфликт на востоке Украины, будущее проекта «Северный поток — 2», а также обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы.

После встречи оба лидера отметили важность состоявшегося саммита.

«Переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными», — заявил во время пресс-конференции российский лидер Владимир Путин.

В свою очередь, Трамп заявил: «Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось четыре часа назад».

Однако после саммита американские политики и СМИ обрушились на президента США с критикой. Дошло до того, что Россию заподозрили в помещении «жучка» в мяч, который Путин подарил Трампу, несмотря на то что специалисты Секретной службы США проверили футбольный снаряд. В частности, свои опасения по этому поводу выразил сенатор Линдси Грэм. 

В то же время сенатор-демократ Джин Шахин призвала организовать слушания, на которых переводчик американского лидера Дональда Трампа должен будет рассказать о содержании разговора президентов.

«ЕС придётся реализовать угрозы»: как попытки контроля над судебной властью могут подорвать позиции партии Качиньского

Между тем Трамп ответил на критику, назвав прошедшую в Хельсинки встречу «отличной». Он также обвинил «фейковые СМИ» в попытках принизить значимость саммита и выставить его в негативном свете.

Президент России Владимир Путин заявил, что в США действуют определённые силы, готовые принести российско-американские отношения в жертву внутриполитической борьбе. И в настоящее время, подчеркнул российский лидер, эти силы активно пытаются дезавуировать результаты саммита президентов России и США в Хельсинки.

«Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события. Тем более что определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки. Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке», — отметил Владимир Путин. 

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным © Grigory Dukor
  • Reuters

«Узурпация власти»

Попытки конгрессменов ограничить возможность Трампа проводить переговоры с лидерами других стран без присутствия иных официальных лиц противоречат Конституции США. Об этом в разговоре с RT напомнил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Любая попытка законодательной власти ограничить полномочия исполнительной, особенно в том, что касается внешней политики, — это узурпация, — отмечает Домрин.

— Дональд Трамп должен забыть о том, что эта инициатива появилась после его встречи с Владимиром Путиным. Ему необходимо вспомнить, что он глава Соединённых Штатов, и обратиться в Верховный суд США, чтобы там поставить точку. В американской Конституции совершенно чётко прописано, что президент является главнокомандующим и определяет внешнюю политику страны (Статья II Конституции США. — RT)».

«После успешного выполнения специальных задач»: из Сирии вернулись около 200 российских военных полицейских

При этом эксперт считает, что Трамп нанесёт ущерб собственным интересам, если пойдёт навстречу конгрессу в этом вопросе.

«Это не первый случай, когда конгресс пытается перехватить инициативу и полномочия у другой ветви власти. Это должно пресекаться именно как попытка нарушения американской Конституции. Согласие с условиями резолюции будет контрпродуктивно для самого Дональда Трампа», — говорит эксперт.

Александр Домрин также добавил, что резолюция нарушает принцип разделения властей, а потому президент США не обязан её соблюдать, даже если конгресс одобрит документ. В то же время профессор Высшей школы экономики предположил, кто может присутствовать при переговорах двух лидеров, если Трамп всё же пойдёт на уступки.

«Я думаю, что наиболее логичным вариантом в случае принятия резолюции будет присутствие с американской стороны госсекретаря США. Но тогда должен быть и четвёртый человек со стороны России — министр иностранных дел», — считает Домрин.

Между тем доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что подобные резолюции Трамп может использовать во внутриполитической борьбе. По мнению эксперта, американский лидер в преддверии выборов может продемонстрировать «неадекватность» своих оппонентов.

«Конгресс, конечно, может принять такую резолюцию, но они дадут Трампу ещё один большой козырь в той предвыборной кампании, которая разворачивается сегодня. То есть принятие такой резолюции (даже сама постановка вопроса) очень на руку Трампу, потому что она доказывает неадекватность его политических оппонентов», — считает Коктыш.

В разговоре с RT член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов отметил, что подобными инициативами ряд американских конгрессменов пытаются препятствовать нормализации отношений России и США.

«Американское общество сейчас сильно поляризовано. Многие выступают за сохранение конфронтации с Россией. Но при этом некоторые понимают, что это путь в никуда. Поэтому многие конгрессмены, особенно те, кто остаются приверженными политике конфронтации, хотят как можно больше препятствий поставить на пути нормализации отношений», — пояснил Морозов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
57
Источник
Похожие новости
27 июля 2018, 02:39
«Вызывает у некоторых ревность»: Путин и Эрдоган отметили укрепление сотрудничества между РФ и Турцией
26 июля 2018, 20:09
«Бесконечно долго искать русский след»: что повлияло на позицию Белого дома по поводу диалога Трампа и Путина
26 июля 2018, 20:09
Жертва «охоты на ведьм»: в МИД России назвали арестованную в США Бутину политзаключённой

26 июля 2018, 16:54
«После успешного выполнения специальных задач»: из Сирии вернулись около 200 российских военных полицейских
28 июля 2018, 11:09
«Тайные» встречи: в конгресс США внесена резолюция с призывом запретить Трампу вести переговоры с Путиным один на один
27 июля 2018, 22:09
«Нужны соответствующие условия»: Путин рассказал о перспективах продолжения двусторонних контактов с Трампом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
21 июля 2018, 21:56
Пример Шеремета как демонстрация силы
23 июля 2018, 11:10
Как сожрать Россию и не подавиться
26 июля 2018, 02:40
Почему так мощно отмазывают сбившего девочку?
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
25 июля 2018, 14:54
Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.