«Тайные» встречи: в конгресс США внесена резолюция с призывом запретить Трампу вести переговоры с Путиным один на один

Конгресс США должен выступить против «тайных встреч» Дональда Трампа и Владимира Путина, вроде той, что состоялась в Хельсинки 16 июля. Соответствующий проект резолюции внесла в палату представителей конгрессмен Шейла Джексон Ли. Документ также призывает Трампа предоставить на утверждение парламенту «любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и Путиным». В то же время эксперты считают, что подобная резолюция нарушает принцип разделения властей и Конституцию США.

Конгресс США призывают выступить против любых будущих «тайных» встреч между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в новой резолюции, внесённой на рассмотрение конгресса членом палаты представителей от Демократической партии Шейлой Джексон Ли.

В документе, с которым ознакомился RT, также указано, что Трампу следует согласовать с конгрессом любые договорённости, которые были достигнуты на саммите с Путиным в Хельсинки.

«Палата представителей конгресса США решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом Соединённых Штатов и президентом России Владимиром Путиным, а также призывает президента США представить на рассмотрение и утверждение в конгресс любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и президентом России Путиным в Хельсинки», — говорится в резолюции.

Авторы документа отмечают, что российская сторона якобы заявила о достижении договорённостей, которые «отвечают интересам Кремля». Это послужило одной из причин, по которым конгрессмены призывают Трампа сообщить подробности переговоров с Владимиром Путиным.

«Россия заявляет, что достигла с президентом США договорённостей, отвечающих интересам Кремля, тогда как президент Соединённых Штатов не обсудил и не согласовал этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом», — подчёркивается в резолюции.

Шейла Джексон Ли, конгрессмен США

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Критика саммита

16 июля в Хельсинки состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе беседы лидеры затронули ряд важных международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, конфликт на востоке Украины, будущее проекта «Северный поток — 2», а также обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы.

После встречи оба лидера отметили важность состоявшегося саммита.

«Переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными», — заявил во время пресс-конференции российский лидер Владимир Путин.

В свою очередь, Трамп заявил: «Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось четыре часа назад».

Однако после саммита американские политики и СМИ обрушились на президента США с критикой. Дошло до того, что Россию заподозрили в помещении «жучка» в мяч, который Путин подарил Трампу, несмотря на то что специалисты Секретной службы США проверили футбольный снаряд. В частности, свои опасения по этому поводу выразил сенатор Линдси Грэм.

В то же время сенатор-демократ Джин Шахин призвала организовать слушания, на которых переводчик американского лидера Дональда Трампа должен будет рассказать о содержании разговора президентов.

Между тем Трамп ответил на критику, назвав прошедшую в Хельсинки встречу «отличной». Он также обвинил «фейковые СМИ» в попытках принизить значимость саммита и выставить его в негативном свете.

Президент России Владимир Путин заявил, что в США действуют определённые силы, готовые принести российско-американские отношения в жертву внутриполитической борьбе. И в настоящее время, подчеркнул российский лидер, эти силы активно пытаются дезавуировать результаты саммита президентов России и США в Хельсинки.

«Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события. Тем более что определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки. Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке», — отметил Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным © Grigory Dukor

Reuters

«Узурпация власти»

Попытки конгрессменов ограничить возможность Трампа проводить переговоры с лидерами других стран без присутствия иных официальных лиц противоречат Конституции США. Об этом в разговоре с RT напомнил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Любая попытка законодательной власти ограничить полномочия исполнительной, особенно в том, что касается внешней политики, — это узурпация, — отмечает Домрин.

— Дональд Трамп должен забыть о том, что эта инициатива появилась после его встречи с Владимиром Путиным. Ему необходимо вспомнить, что он глава Соединённых Штатов, и обратиться в Верховный суд США, чтобы там поставить точку. В американской Конституции совершенно чётко прописано, что президент является главнокомандующим и определяет внешнюю политику страны (Статья II Конституции США. — RT)».

При этом эксперт считает, что Трамп нанесёт ущерб собственным интересам, если пойдёт навстречу конгрессу в этом вопросе.

«Это не первый случай, когда конгресс пытается перехватить инициативу и полномочия у другой ветви власти. Это должно пресекаться именно как попытка нарушения американской Конституции. Согласие с условиями резолюции будет контрпродуктивно для самого Дональда Трампа», — говорит эксперт.

Александр Домрин также добавил, что резолюция нарушает принцип разделения властей, а потому президент США не обязан её соблюдать, даже если конгресс одобрит документ. В то же время профессор Высшей школы экономики предположил, кто может присутствовать при переговорах двух лидеров, если Трамп всё же пойдёт на уступки.

«Я думаю, что наиболее логичным вариантом в случае принятия резолюции будет присутствие с американской стороны госсекретаря США. Но тогда должен быть и четвёртый человек со стороны России — министр иностранных дел», — считает Домрин.

Между тем доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что подобные резолюции Трамп может использовать во внутриполитической борьбе. По мнению эксперта, американский лидер в преддверии выборов может продемонстрировать «неадекватность» своих оппонентов.

«Конгресс, конечно, может принять такую резолюцию, но они дадут Трампу ещё один большой козырь в той предвыборной кампании, которая разворачивается сегодня. То есть принятие такой резолюции (даже сама постановка вопроса) очень на руку Трампу, потому что она доказывает неадекватность его политических оппонентов», — считает Коктыш.

В разговоре с RT член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов отметил, что подобными инициативами ряд американских конгрессменов пытаются препятствовать нормализации отношений России и США.

«Американское общество сейчас сильно поляризовано. Многие выступают за сохранение конфронтации с Россией. Но при этом некоторые понимают, что это путь в никуда. Поэтому многие конгрессмены, особенно те, кто остаются приверженными политике конфронтации, хотят как можно больше препятствий поставить на пути нормализации отношений», — пояснил Морозов.