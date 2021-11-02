Тайные встречи США и России на высшем уровне рассекречены

Секретарь Совбеза Патрушев встретился с директором ЦРУ Бёрнсом в Москве. На днях о "тайных переговорах" между США и Россией сообщила NYT.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по приказу президента США Джо Байдена прибыл в Москву и провёл переговоры с секретарём Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. О переговорах рассказали в русском ведомстве.

На днях американская газета The New York Times выпустила материал, в котором рассказывалось о "тайных переговорах" между США и Россией. По данным издания, они начались после личной встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Теперь о переговорах заговорили официально.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом,

- гласит сообщение на сайте Совбеза.

Отмечается, что на встрече стороны обсуждали состояние отношений России и США. Никаких других подробностей переговоров не сообщается.