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Тайные встречи США и России на высшем уровне рассекречены
02 ноября 2021, 20:30 • 253 • Политика
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с директором ЦРУ Бёрнсом в Москве. На днях о "тайных переговорах" между США и Россией сообщила NYT.
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по приказу президента США Джо Байдена прибыл в Москву и провёл переговоры с секретарём Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. О переговорах рассказали в русском ведомстве.
На днях американская газета The New York Times выпустила материал, в котором рассказывалось о "тайных переговорах" между США и Россией. По данным издания, они начались после личной встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Теперь о переговорах заговорили официально.
- гласит сообщение на сайте Совбеза.
Отмечается, что на встрече стороны обсуждали состояние отношений России и США. Никаких других подробностей переговоров не сообщается.
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