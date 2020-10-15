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Тайные учения ФРГ - подготовка к ядерной войне с Россией? Эксперт разъяснил "одну простую вещь"

15 октября 2020, 17:25  •  177 • Политика
Военный эксперт Виктор Литовкин разъяснил "одну простую вещь" о тайных ядерных учениях ФРГ: "Их заставляют американцы". Он подчеркнул, что США грубо нарушают международные соглашения, привлекая другие страны к испытаниям данного вооружения и фактически потенциальной подготовке к ядерной войне с Россией.
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал тайные учения по отработке боевых действий на случай ядерной войны, которые прошли на территории Германии.
О манёврах с участием ВВС ФРГ и их союзников по НАТО стало известно местному изданию Bild. Утверждается, что на учениях также отрабатывалась безопасная транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолёт и его установка. Главная же цель учений заключалась в отработке обороны Германии с использованием атомных бомб.
Литовкин подчеркнул, что в данной ситуации важно понимать "одну простую вещь".
Их заставляют американцы. Потому что это американское ядерное оружие находится на территории Европы. А ФРГ, как и многие другие страны, входит в НАТО. А когда они входят в НАТО - они теряют свою суверенность, свою независимость и вынуждены подчиняться требованиям НАТО, требованиям Соединённых Штатов, - отметил собеседник Царьграда.
Он добавил, что эти учения грубо нарушают международный Договор о нераспространении ядерного оружия. Один из первых пунктов документа гласит, что страны, обладающие таким вооружением, ни прямо, ни косвенно не могут привлекать другие государства к его обслуживанию, владению им и применению.
Вопреки данному соглашению США привлекают другие страны к ядерному планированию, планированию подобных манёвров, планированию ударов по российской территории. Я вам более того скажу. Самолёты НАТО, которые дежурят на авиабазах в Литве, в Латвии и Эстонии, способны нести это ядерное оружие. Для нас это очень серьёзная угроза, - отметил Литовкин.

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