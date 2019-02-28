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Тайные сети Путина: Что имели в виду конгрессмены, выясняют в соцсетях

28 февраля 2019, 16:54  •  83 • Политика
Два конгрессмена США предложили проект закона "О транспарентности в отношении Путина". В докладе авторы инициативы предложили не только сообщить о финансах президента России Владимира Путина, но и о его "тайных сетях". Теперь в соцсетях выясняют, что имели в виду американские конгрессмены, говоря о тайных сетях Путина?
Ранее сразу два конгрессмена США - демократ Вал Деминг и представитель Республиканской партии Элиза Стефаник - предложили проект закона "О транспарентности в отношении Путина". Согласно документу, они потребовали от американской разведки собрать данные о доходах президента России Владимира Путина. Но не только о нем, а также и о его "тайных сетях".
В соцсетях теперь выясняют, что имели в виду американские конгрессмены, говоря о тайных сетях Путина?
У себя на странице в Twitter телеведущая Ольга Скабеева озвучила требования американских законодателей и задала логичный вопрос.
"Два конгрессмена, Стефаник и Демингс, представили законопроект под названием "Закон о транспарентности в отношении Путина": предлагается собрать данные и представить в Конгрессе доклад о "финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях". Тайные сети?" - уточнила журналист.
В ответ интернет-пользователи выдвинули свои версии того, что, по их мнению, может означать подобный проект закона.
"‏Боятся, что Путин выдвинет себя кандидатом на следующие президентские выборы в США? - интересуется Елена Солохина. - Ведь тогда у остальных кандидатов шансов не будет".
"Тайные бредни", - коротко прокомментировал инициативу sitizenRF.
"‏Мания величия и её аспекты", - уверен Htodosiy.
А интернет-пользователь под ником Игорь Олегович заметил, иронизируя насчет "агента Кремля" в стенах Белого дома: "У Трампа от этого известия ниже пояса всё сжалось".
Два конгрессмена Стефаник и Демингс представили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Путина»: предлагается собрать данные и представить в Конгрессе доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».
Тайные сети?
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 28 февраля 2019 г.

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