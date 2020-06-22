Тайные лаборатории: Зачем США нужен генетический материал русских

Автор:

Александр Цыганов

Надо сказать, что на столь тонкую биологическую машину, как человек, постоянно воздействуют разные факторы. Часть из них оказывает воздействие и на гены, вызывая в них различные изменения. Они называются мутациями. В большинстве такие мутации безвредны, даже вовсе незаметны, но они оставляют метки о себе в хромосомах. Метки эти последовательны, как записи в дневнике. Благодаря этому по таким "записям" можно пройтись в глубину истории, словно по лесенке из предков.

В то же время эти метки – параллельные, точнее расходящиеся. Это понятно: у одного отца несколько сыновей, одного из них мутация посетила, другого – нет, третьего "ударила" другая – и в общем, потомки одного предка понесли с собою разные отметки. Этакие веточки на дереве.

Вот по этим меткам учёные и вышли на первопредка всего нынешнего человечества, тут же названного, естественно, "Адамом". Мы, его нынешние потомки, разделены на 20 больших "отростков", называемых гаплогруппами. Проще говоря, это группы людей, имеющих одного общего предка. Далее гаплогруппы делятся на более мелкие "ветви", называемые субкладами, и так далее. В итоге в хромосомах каждого из нас записано "генеалогическое древо".

История долгого пути

Естественно, нужно оговориться ещё раз: принадлежность к разным гаплогруппам не означает никакой разности в биологических свойствах людей. Речь, повторимся, идёт только о записях, об отметках в, так сказать, генеалогическом паспорте. Они ничего не меняют в натуре, как ничего не меняет в тебе, скажем, отметка в реальном паспорте о смене регистрации с Покровки на Тушино. Но твои дети, увидя её, могут сказать: мои родители жили некогда в центре Москвы.

В перспективной повестке дня сегодня – геномное редактирование. Фото: Jochen Tack / Globallookpress

Однако верно и другое: люди всё-таки реально разные. И от принадлежности к той или иной предковой линии кое-что зависит. Например, переносимость лактозы, молока. Или склонность к подхватыванию тех или иных инфекций. Или, наоборот, врождённый иммунитет. Разумеется, все эти свойства выработались в зависимости от различий в природной среде, где жили предки, от питательной базы, от климата и так далее. Но как раз "отметки в паспорте" и позволяют ориентироваться в том, где какие свойства могли быть приобретены или утрачены.

Так, например, большинство русских когда-то жили вместе с большинством индейцев и китайцев в составе гаплогруппы P, которая сегодня представлена, в частности, папуасовидными обитателями Андаманских островов. Теми самыми, которые бегают полностью голышом и грозят деревянными копьями пролетающим вертолётам. Природные условия, в которых мы жили далее, сделали нас разными, но о том, в чём и насколько – и, главное, как в это можно вмешаться, – могут многое рассказать эти самые гаплогруппы.

Так вот. Таких гаплогрупп – крупных, базовых – обнаружено 20. Восходят они, если без сложностей, к гаплогруппе А. Она африканская и до сих пор представлена в Африке. Так же как и гаплогруппа В. А вот гаплогруппа С фиксируется уже на Ближнем Востоке, откуда её носители и начали расходиться по планете, параллельно получая мутации и делясь далее на другие гаплогруппы.

Чуть менее 50% русского населения – а в чисто русских глубинках и до 90% – принадлежат к гаплогруппе R1a. Это не означает, что вторая половина – не русские. Гаплогруппа, повторимся, – не этнос. Это всего лишь обозначение принадлежности к той или иной предковой линии. Этнос – это самоидентификация. Как семья, в которой соединяются две разные предковые линии. В русском народе таких гаплогрупп – больше десятка. Но самые крупные численно, кроме R1a, – N1а и I2a.

Чуть менее 50% русского населения – а в чисто русских глубинках и до 90% – принадлежат к гаплогруппе R1a. Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Гаплогруппа R1a зародилась около 22 800 лет назад в Южной Сибири и Туркестане, и дальнейший её путь вполне отчётливо прослеживается не только генетически, но и географически и даже археологически. Кстати, примерно тогда же и там же произошло разделение с гаплогруппой Q, к которой принадлежит ныне большинство индейцев обеих Америк. Будущие индейцы хлынули в Америку, пробираясь бочком мимо ледников на тёплый юг, аж до Амазонии, а будущие русские добежали до Балкан, покамест не нашли там прекрасное убежище – так называемый Балканский рефугиум. Убежище, понятно, от последнего (на данный момент) ледника – так называемого младшего Дриаса. Там, в долинах среди гор, влияние холодного климата было сглажено, зато зверя, бежавшего, как и люди, от наступления ледяной стены, набилось туда мно-ого!

И вот тут, в этом рефугиуме, люди R1a встретили людей I2а. Которые тоже пережидали лихие времена в относительном тепле. И когда пришло так называемое мейендорфское потепление – первый тёплый период после ледникового максимума (14 450-13 800 лет назад), – эти люди уже вместе спустились с Балкан и пошли осваивать открывающиеся пространства.

Только не будем творить себе иллюзий, что они ВСЕ пошли вместе. Ибо, разумеется, гаплогруппы не собирались в кучку и не уходили в неизвестное плотною массою. Не знали люди тогда генетики, как не знали империализма и оной его продажной девки.

Уходили сообществами, объединяясь не по принципу генетики, а по принципу комплиментарности. Нравились друг другу, проще говоря. И вот этими разными группами симпатизантов расходились в разные стороны, образуя различные племена и археологические культуры.

Но пометим себе: две самые многочисленные предковые линии нынешнего русского народа уже с тех пор жили в одних и тех же природных условиях.

Что можно сделать с этими данными

Ну, например, объединить ту древнюю историю и современность.

Подумать, например, о том для чего Пентагону нужно размещать даже запрещённые в самих США биолаборатории на другом конце света, когда под боком есть такие же послушные и готовые на всё страны-болонки – Гаити, Пуэрто-Рико, Гондурас пресловутый. Чем интереснее Украина для разработки боевых биологических препаратов?

Очевидно! Тем, что где-то там, в районе Украины, и планируется их боевое применение. А для этого важны два характерных только для данной местности обстоятельства: климатические условия, от которых вирусы и патогены критически зависят, и наличие биологического материала, на который патогены должны правильным образом воздействовать, оставаясь при этом безвредными для других людей.

А в чём отличие одних людей от других? Мы это только что разбирали – в генетике. И сразу вся логика выстраивается в непротиворечивую картину.

Есть у нас биолаборатория в казахстанской Алма-Ате, строительство которой профинансировало Минобороны США. Да, официально эта так называемая Центральная референтная лаборатория (ЦРЛ) при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева (ННЦООИ) создана в рамках Исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры оружия массового уничтожения между Казахстаном и США.

Не будем даже придираться к слову "инфраструктура" в приложении к биологической лаборатории. Есть ведь таковая – старые советские лаборатории на острове в Аральском (бывшем) море. Пусть старые – американцам всё равно интересно.

Но, быть может, им интересно и другое? То, что вытекает из рассмотрения миграций людей гаплогруппы R1a. Например, большое представительство R1a среди киргизов, таджиков, ряда пуштунских племён? А также среди высших каст индусов?

Или вот, например, посол США в Киеве Кристина Квин лично признаёт наличие на Украине целых 15 секретных биологических лабораторий, принадлежащих… Пентагону! Причём проговаривается, что в этих лабораториях проводятся среди прочего и опыты с "человеческими патогенами".

Посол США в Киеве Кристина Квин не отрицает наличия биолабораторий Пентагона на территории Украины. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

Это как? Американское Министерство обороны аж кушать не может, так хочет помочь украинскому народу справиться с "человеческими патогенами"? Или подлинным ответом будет тот факт, что с генетической точки зрения население нынешней Украины – полная копия русского народа? Разве что с нарастанием доли I2a к юго-западу. Ага, ближе к тому самому "Балканскому рефугиуму"…

Что логика диктует, то и происходит

Что нам дальше подсказывает обнаруженная логика? Правильно, поискать американские военные биолаборатории в Молдавии. И что же?

Не надо закрытых данных! Сами американские дипломаты опять откровенно признают: Молдавия участвует в программах Пентагона по биобезопасности и бионаблюдению!

Правда, сами власти Молдавии только об этом и знают, а сама деятельность биолабораторий для них такая же тайна, как и в Грузии. Лишь пресса выражает острожную обеспокоенность тем, что

под предлогом борьбы с биотерроризмом США проводят опыты в сфере устойчивости микроорганизмов ко всем видам антибиотиков, к различным антимикробным препаратам, в области селекции "штаммов-химер", которые преодолевают иммунитет человека". А также "эксперименты с внесением генетических изменений в насекомых, позволяющие превращать их в удобные контейнеры для переноса возбудителей болезней.

Заодно, кстати, и с сербами удобно вопрос решается: у тех тоже большое количество носителей R1a и I2a…

Примечательно при этом, что правительство Молдавии предоставило персоналу этого центра дипломатические привилегии и иммунитет от ареста, задержания и судебного преследования по уголовным, гражданским и административным делам. Работники центра освобождены от любого налогообложения и других сборов, а также иммиграционных ограничений и соблюдения процедур по регистрации иностранцев.

Ну, а как же иначе о здоровье молдаван заботиться прикажете?

Подождите, а Грузия разве из этой логики не выпадает? Нет, не выпадает. Во-первых, русские рядом. Во-вторых, исторические их предки в виде выходцев из индоевропейских культур Причерноморья именно этой дорогой проходили в Закавказье и на Ближний Восток, где положили начало многим здешним этносам. В-третьих, наконец, сам Кавказ – такая кладовая самых разнообразных гаплогрупп, богаче которой только кладовая здешних языков для лингвиста. И тут рождаются подходы к генетике не только граждан России из регионов Северного Кавказа, но и к генетическому здоровью жителей Турции, Ближнего Востока и… Сказать кого? Или сами догадаетесь? Ну, конечно, вот он, Иран, враждебный США! Через дорогу фактически…

Да, но есть ещё одна значимая гаплогруппа в русском народе – N1а: от 10% на юге до 35% на севере России. Что с нею? Не ведётся ли на неё ориентированных разработок штаммов, которые преодолевают иммунитет человека, или микроорганизмов, устойчивых к распространённым в России антибиотикам?

Латвия и Эстония, как члены блока НАТО, также участвуют в соответствующих программах биологических и генетических исследований "в интересах обороны". Фото: Michal Kamaryt / Globallookpress

Она вообще-то пришлая с Урала, а до того – из Забайкалья. Там у американцев собственных болонок нет. Но зато представителей этой гаплогруппы немало в Латвии и Эстонии. И что же мы видим там? Правильно, эти страны, как члены блока НАТО, участвуют в соответствующих программах биологических и генетических исследований "в интересах обороны". И что самое-самое интересное, знаете? Да-да, в научной литературе можно встретить необычайно широкое количество статей о результатах генетических исследований на севере России, в которых принимали участие… эстонские научные или учебные заведения. А уж как спонсорят, как спонсорят! Очень интересуются генетическим происхождением коми, удмуртов, марийцев, эрзян с мокшею…

Но дело может зайти и несколько дальше

При всём вышесказанном сами по себе разработки биологического оружия – всё же день вчерашний. Как показал поставленный американцами глобальный эксперимент с ковидом, оружие это весьма неизбирательно, несовершенно, а главное – неуправляемо. В итоге зараза, которую подсадили китайцам, вернулась в США, где сама себя модифицировала и ударила по американцам такими болезнями и смертями, что они по этой трагической статистике обогнали весь остальной мир.

А в перспективной повестке дня сегодня – геномное редактирование. Это такая технология, которая позволяет непосредственно вмешиваться в тот "программный код" человеческого организма, о котором шла речь выше. Но не так вмешиваться, как генная модификация, когда к геному "привешивали" нечто от другого. А именно – исправление геномного кода. Которое, понятно, делается не с помощью компьютерного программного кода. А как?

Технологии пока испытываются – это ещё совсем свежее направление в науке. Но понятно, что наиболее перспективным в этом смысле выглядит инструмент в виде специальных квазибиологических и биологических объектов, вирусоподобных объектов, которые и будут вносить в геномы задуманные поправки.

И как полезны тут будут знакомые с генетикой целевых этносов биологические центры Пентагона!