Тайные дела Святого престола

Новый финансовый скандал в Ватикане

Как сообщило 2 октября итальянское издание Giornale, под следствием, начатым Ватиканом, оказались пять человек, в том числе двое высокопоставленных священнослужителей, монсеньор и глава управления по борьбе с отмыванием денег. По сведениям Giornale, речь идёт о незаконных сделках, проводившихся под крышей Государственного секретариата (министерства иностранных дел Ватикана). Папа Франциск заявил, что никакого снисхождения в отношении участников скандала не будет.

Свой комментарий по поводу скандала предлагает Corriere della Sera: «Как мы сможем объяснить верующим, что Ватикан папы Франциска имеет роскошное здание на площади Слоун, в сердце одного из самых дорогих кварталов Лондона, в которое были инвестированы двести миллионов евро?... Снова появился запах преступной сделки, поверхностность в управлении деньгами и катастрофический выбор тех, кто контролирует и кого нужно контролировать».

Действительно, как объяснить всё это миллионам верующих?

Ватикан, хоть и расположен в Риме, является государством со всеми его атрибутами. Государством богатейшим. Ватикан – крупный землевладелец. Только в Риме ему принадлежат 5 тысяч гектаров земли, а по всей Италии – 50 тысяч гектаров. Ватикан владеет акциями многочисленных компаний, предприятий. Большие доходы приносит продажа ватиканских марок, которые высоко ценят филателисты. Католическая церковь занимается спекуляциями на бирже, продажей земельной собственности, недвижимости, и большинство сделок проходит через банки США. Долгие годы Институт религиозных дел (Банк Ватикана) возглавлял выходец из США кардинал Пол Марцинкус.

В 1970-х годах Италию потряс бурный скандал – был посажен в тюрьму банкир Микеле Синдона после того, как лопнул принадлежащий ему «Банка Уньоне», часть акций которого принадлежала Ватикану. Подозрение в причастности к махинациям пало на Марцинкуса. Тогдашний папа Иоанн Павел I отдал распоряжение о расследовании скандала, но вскоре скончался – при странных обстоятельствах. В книге «Именем Божьим» английский журналист Дэвид Яллоп утверждал, что папа был отравлен.

Роберто Кальви

Не менее громкий скандал был связан с банкротством «Банко Амброзиано», одним из крупнейших частных банков Италии, в котором образовалась «дыра» в 1,4 млрд. долларов. Роберто Кальви, который был главой банка и другом Пола Марцинкуса, бежал, но вскоре был найден мёртвым: его повесили в Лондоне под мостом, носящим название «Чёрные монахи». Журналисты отмечали тогда, что под таким названием в Англии существует тайная масонская ложа. Смерть назвали было самоубийством, но позже выяснилось, что банкира убили. События вели к Марцинкусу и Банку Ватикана. Основным акционером рухнувшего банка был Ватикан, направивший до миллиарда долларов в подставные компании. Некоторые акционеры банка связаны с мафией, кто-то был членом масонской ложи П-2, готовившей в Италии переворот. Итальянские следователи пытались допросить Марцинкуса, но он отказался отвечать на вопросы.

Ватикан хранил и нелегально переправлял нацистское золото во время Второй мировой войны. Документ об этом был доведен до сведения общественности в 1997 году. Деньги впоследствии направили через так называемый ватиканский трубопровод в Аргентину и Испанию, передав нацистам, бежавшим от преследований за военные преступления.

С нацистами Ватикан активно сотрудничал. Папу Пия ХII (был папой в 1939-1958 годах) в Италии даже прозвали Немецким Папой. Известны молитвы Пия ХII о победе Гитлера над СССР. После 1945 года Ватикан помогал нацистским преступникам бежать. По личному указанию Пия XII архиепископ Алоиз Худал занимался их переброской в Южную Америку по «крысиной тропе», используя католическую организацию Caritas и Красный Крест. По ватиканским паспортам покинули Европу около 30 тысяч нацистов, в том числе офицеры СС и такие преступники, как Адольф Эйхман, впоследствии казнённый в Тель-Авиве, и Франц Штангль – начальник концлагеря в Треблинке.

Израиль и еврейские организации по всему миру активно протестовали против канонизации Пия XII, считая его ответственным за холокост. Только в концлагере Ясеновац в Хорватии было уничтожено около 700 тысяч человек – сербов и евреев. В Ясеновац ведут и следы знаменитого «золота усташей», грабивших свои жертвы перед их уничтожением. Это золото хранилось в Банке Ватикана.

Иоанн Павел II

Когда на ватиканском престоле под именем Иоанн Павел II оказался польский кардинал Кароль Войтыла, Ватикан сыграл важную роль в развале социалистической Польши, а потом и СССР. В июне 1979 года папа отправился в Варшаву и совершил там то, что потом назвали «революцией в умах поляков». Год спустя после визита папы в Гданьске образовалось движение «Солидарность». Массимо Франко, сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне, писал: «Папа Иоанн Павел II и президент Рейган образовали тайный альянс против Москвы, результаты деятельности которого позволили ускорить развал СССР».

В октябре 2012 года завершился суд над бывшим дворецким папы римского Паоло Габриэле, признанным виновным в краже секретных документов понтифика. Произошло это после выхода в свет книги Джанлуиджи Нуцци «ООО Ватикан», разоблачавшей тайные финансовые сделки Святого престола. Книга была написана на основе 4 тысяч документов Банка Ватикана и раскрывала сложную систему тайных счетов, позволявшую отмывать деньги итальянских мафиози, дельцов и политиков.

В итоге папа подписал закон о борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путём, и подготовил свод правил, регламентирующих денежные переводы. При Банке Ватикана появилось управление финансовой информации, занявшееся мониторингом денежно-кредитной и коммерческой деятельности Ватикана.

Сейчас продолжается борьба двух концепций Ватикана – останется ли он государством или будет напрямую включён в систему global governance в качестве квазигосударственного образования, дающего религиозную санкцию «новому мировому порядку». Силы, выступающие за «прозрачность» Ватикана, являются проводниками интересов наднациональной финансовой мафии, которая под видом борьбы с коррупцией в государствах стремится демонтировать государство как таковое. Итальянский публицист Витторио Мессори, специалист по Ватикану, заметил: «Римская курия всегда была гнездом гадюк. Но в своё время она хотя бы была самой эффективной государственной структурой в мире. Она руководила империей, над которой никогда не заходило солнце, и имела дипломатию, которой не было равных. Что от всего этого осталось сегодня?»

В 2012 г. MONEYVAL (Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) опубликовала доклад, в котором изложены результаты проверки финансовой деятельности Ватикана. Проверка дала толчок перестройке Ватикана по «прозрачной модели, к чему подключился и папа Франциск.

В октябре 2013 года Институт религиозных дел (Банк Ватикана) опубликовал первый годовой отчёт за всю свою историю. В 2014 году руководство банка по указу понтифика было заменено в рамках борьбы с коррупцией, впервые был назначен внешний аудит финансовой отчетности Ватикана. Однако как показывает новый скандал, очистить «Святой» престол от грязи непросто. «Очищение», если оно произойдёт, окончательно поставит Ватикан под контроль глобальной финансовой элиты.