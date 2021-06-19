Тайны саммита Путин – Байден. Кто на самом деле попал в ловушку

Итоги саммита Путин – Байден – это вопрос не первых часов и даже не первых дней после окончания события. Сегодня мы можем указать на целый ряд знаков, раскрывая тайны переговоров и показывая, кто на самом деле попал в ловушку – Россия или США.

16 июня в Женеве проходила встреча президентов России и США. Саммит закончился, но у многих остались вопросы. И главный из них – ради чего встречались? Каков итог первого общения в очном формате лидеров двух крупнейших держав? Что осталось за кулисами и в тени официальных сообщений? Об этом в студии "Первого русского" ведущая "Интервью" Елена Афонина беседовала с экспертами.

Встреча на вилле "Ла Гранж" длилась три с половиной часа, почти два из них президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели с глазу на глаз. Затем был расширенный формат переговоров, пресс-конференции – лидеры провели их отдельно, согласно пожеланию американской стороны. Был и обмен подарками, в которых журналисты и эксперты попытались найти какие-то намёки.

Итоги прошедшего саммита ведущая программы Царьграда "Интервью" Елена Афонина обсудила с гостями в студии - директором Института США и Канады РАН, членом российского Совета по международным делам Валерием Гарбузовым и ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН Константином Блохиным.

А стоило ли встречаться?

Президент России Владимир Путин о встрече сказал коротко: "Хорошо". А потом добавил: "Иллюзий не было и быть не может".

Американский президент Джо Байден, готовившийся к этой встрече, по словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, полвека, перед вылетом из Женевы заявил журналистам, что Россия находится "в очень трудном положении", потому что хочет остаться крупной державой.

Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия пока не будет исключать США из списка недружественных стран.

Елена Афонина: Возникает вопрос – а стоило ли встречаться?

Валерий Гарбузов: Конечно, стоило. Во-первых, для того, чтобы познакомиться в новом качестве. Они уже и раньше встречались. Но как два президента – впервые.

Второй момент – это та ситуация, которая накопилась в русско-американских отношениях за последние годы, плюс ещё резонансное интервью Байдена, которое взорвало эти отношения и привело к отзыву российского посла из Вашингтона. С одной стороны, всё это никак не располагало к встрече. А вот с другой – именно это, я думаю, и заставило лидеров двух держав встретиться в Женеве.

На эту встречу не надо смотреть как на возможность решить все проблемы. Её миссия состояла не в этом. Встреча должна была стать стартом для будущего диалога, для консультаций, для переговоров, для создания рабочих групп.

И я соглашусь со словами Джо Байдена: давайте посмотрим на то, что будет спустя три или шесть месяцев после встречи. Если мы увидим, что в течение этого времени начнутся консультации и переговоры по целому ряду направлений, то тогда мы сможем сказать: да, начало всему этому положено в Женеве. И тогда акции этой встречи значительно повысятся.

Каков итог первого общения в очном формате лидеров двух крупнейших держав? Об этом в студии Царьграда ведущая Елена Афонина беседовала с Валерием Гарбузовым и Константином Блохиным. Скриншот: Царьград.

– Сразу возникает вопрос по поводу этих трёх-шести месяцев. Некоторые восприняли это как определённый ультиматум со стороны США, мол, мы посмотрим, а не будете ли вы за это время совершать кибератаки и так далее.

В.Г.: Мне кажется, что подобная интерпретация совершенно неверна. Это не ультиматум, такого рода саммиты организуются и проводятся с целью, чтобы после них было продолжение.

Лидеры двух стран, пусть и устно, но договорились, что будут проводиться консультации и переговоры. Теперь задача профильных ведомств – создать несколько рабочих групп по разным проблемам, начать консультации и так далее.

Но если мы увидим, что в ближайшие пару месяцев ничего подобного происходить не будет, тогда мы с уверенностью сможем сказать, что в Женеве время прошло впустую.

Не подрались: встреча прошла в позитивном ключе

Константин Блохин: Я согласен: встречаться всё-таки надо было. Конечно, как с нашей, так и с американской стороны, никто никаких иллюзий и надежд по поводу этой встречи не питал. Но очевидно, что в принципе встреча прошла в конструктивном ключе.

– Простите, а в конструктивном ключе – это значит, что не подрались?

В.Г.: И это тоже.

К.Б.: Перед глазами встреча американской и китайской делегации в Анкоридже, и это хорошо демонстрирует нам, что может означать "порохом запахло".

В Женеве же было понятно, что оба лидера в принципе относились друг к другу очень позитивно, что встреча была основана на взаимном уважении, что дух встречи – в надежде на будущее.

Конечно, здесь можно выделить несколько моментов. Первый момент позитивный – встреча всё-таки состоялась. Потому что даже это успех, потому что при 45-м президенте США Дональде Трампе тема взаимодействия США с Россией была токсичной.

– Но ведь сейчас как раз все сравнивают встречу Байдена и Путина с саммитом 2018 года в Хельсинки, где проходили переговоры нашего президента с Трампом, и говорят, что после хельсинкского саммита Америка ещё жёстче начала завинчивать гайки, а на Трампа посыпались всевозможные обвинения в связях с Россией. После саммита в Женеве этого не наблюдается.

В.Г.: Всё очень просто: за Трампом шёл "русский шлейф". И какой бы шаг Трамп ни сделал в сторону России, сразу же раздавались упрёки со стороны его врагов, мол, это ещё раз доказывает, что у Трампа какие-то тайные связи с Кремлём. Таких упрёков в адрес Байдена ни у кого нет.

– Меня удивляет, почему не прозвучали упрёки в адрес Байдена по поводу Украины.

К.Б.: Вполне возможно, что республиканцы прибегнут к той же стратегии, что и демократы, и будут так же критиковать Байдена. И кстати, Трамп уже высказался в духе, что "Россия на этой встрече выиграла". Так что республиканцы найдут повод для критики.

Второй позитивный момент – это возвращение послов. Может показаться, что это технический вопрос, но в условиях конфронтации дипломатическая война – это очень грубая ошибка. Стороны должны понимать друг друга, видеть ситуацию в странах и собирать необходимую информацию. Этим и занимаются дипломаты.

– То есть вот этот острый момент, когда один президент оскорбил другого президента, что и повлекло за собой "дипломатическую войну", теперь погашен? Конфликт исчерпан?

К.Б.: Я думаю, что всё-таки деэскалация произошла, накал снизился. Да и вообще, можно сказать, что главными терминами этой встречи были "управляемая конфронтация" и "деэскалация".

«Позитивная дискриминация»: что стоит за словами Байдена о намерении достичь «обещанного равенства» для всех американцев По сути, в отношениях между Россией и Америкой главная задача – выработка новых "правил игры" в условиях конфронтации, которую нам навязывают США для того, чтобы мы не столкнулись между собой, что может привести к непредсказуемым результатам. И оба лидера отметили, что на наших странах лежит уникальная ответственность, исходя из нашего ядерного потенциала. Поэтому сегодня задача – создать механизм, правила по деэскалации.

А в целом, конечно, никто никаких особых надежд не испытывал. Но диалог начался, и теперь хотелось бы, чтобы он во что-то вылился, поскольку решать накопившиеся в наших отношениях вопросы лучше за столом переговоров, а не на поле боя. А проблем – масса.

Встреча на вилле "Ла Гранж" длилась три с половиной часа, почти два из них Владимир Путин и Джо Байден провели с глазу на глаз. Фото: Guo Chen/Globallookpress.

Россия – НАТО: диалог невозможен?

– Это безусловно. Определённым камертоном в отношениях России и США возникала и тема Украины, которой продолжают пугать нашу страну со словами "а мы её как сейчас в НАТО примем, и вам всем плохо станет". В интервью, которое президент Путин давал телеканалу "Россия 1", как раз были обозначены красные линии, среди них и вступление Украины в НАТО. Нас услышали? Ведь понятно, кому направлен этот посыл, коль скоро он прозвучал до саммита в Женеве.

В.Г.: К сожалению, у России нет возможности помешать Украине или Грузии оказаться в НАТО. Эти страны принимает или не принимает альянс не потому, что Россия поддерживает такой шаг или выступает против него. Есть определённые правила, а одно из них гласит, что страны с конфликтами не могут быть членами организации.

Поэтому на текущий момент приём Украины или Грузии в НАТО отложен, хотя у обеих стран чётко показан вектор движения в сторону альянса и Запада в целом. Мне кажется, что Россия не сможет этот процесс остановить, хотя НАТО давно расширилось до неприятных для нас пределов.

Скорее нам надо реанимировать отношения с альянсом, вести диалог по линии Россия – НАТО и выставлять там свои претензии, высказывать озабоченности. Пока не будет диалога, дело с места не сдвинется.

– Но НАТО сдвигается очень активно к границам России. Сдвигается настолько, что уже дальше некуда. И когда президент говорил, что подлётное время из Харькова до Центральной России уже 5-7 минут, я думаю, что он давал определённые сигналы. Какие могут быть договорённости?

Владимир Путин накануне саммита в беседе с журналистом NBC сказал об обещании Горбачёву не расширять НАТО: "Обманули дурачка на четыре кулачка". И после этого уже на встрече в Женеве Байден вдруг неожиданно вспомнил горбачёвское время. Почему постоянно идёт отсыл к этой переломной точке в истории нашей страны?

К.Б.: Если говорить о вхождении Украины в НАТО, то на данный момент – это политическая фантастика, и Запад прекрасно это понимает, как и то, что для России Украина – красная линия. Вспомним хотя бы высказывания советника по национальной безопасности 39-го президента США Збигнева Бжезинского по поводу Украины, что он писал и говорил по этому поводу.

Они понимают стратегическую ценность Украины. Но мир-то меняется. По прогнозу консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, к середине XXI века доминирующей главной экономической силой будет Китай. Уже сейчас видна озабоченность Байдена по этому поводу. И если сейчас приоритетом является Украина, то лет через 10-15 всё может измениться.

– Вопрос в том, проживём ли мы эти 10-15 лет. Нам действительно надо как-то с НАТО договариваться?

В.Г.: А что делать-то? У нас, между прочим, с НАТО были отношения. У нас там был представитель военный.

– Это нам сильно помогало решать определённые проблемы? То есть если мы говорим: не размещайте ракеты так близко к нашим границам, нас это нервирует, – это кого-то волнует? Нет, мы слышим, как нам говорят: отведите свои войска от границы с Украиной. Притом что войска находятся на нашей территории. Это диалог на равных или диктат? Это ожидание партнёрского отношения? Я не очень понимаю, о чём сейчас вот в этом состоянии мы можем договариваться с НАТО? На каком уровне?

В.Г.: Диалог был, но он расклеился. И сейчас практически никаких конструктивных отношений с НАТО у нас нет.

– Но этот диалог к чему-то позитивному привёл?

В.Г.: Диалог в международной политике не всегда даёт немедленный результат, но это не значит, что его надо прерывать. Но разговор языком ультиматумов результата не даст вообще. Это может привести только к тому, что у альянса будет и дальше формироваться озабоченность в отношении России.

Нам же важны практические шаги. К примеру, чтобы на территории Прибалтики не размещали контингент войск НАТО или ракеты. Вот об этом надо договариваться. Надо садиться за стол переговоров, они могут на это пойти.

– Но вы можете хотя бы один пример привести такой договорённости между Россией и НАТО, когда они нас услышали?

В.Г.: На сегодняшний день, к сожалению, таких привести я не могу. В тот момент, когда СССР развалился, карты, как говорится, были на столе у НАТО. Россия оказалась в неблагоприятном положении, а внешнеполитический курс руководства страны был совершенно иной.

Более того, если вы помните, президент Борис Ельцин говорил, что Россия готова вступить в НАТО, то есть тогда была совершенно другая политика. С приходом к власти Владимира Путина внешнеполитический курс страны совершенно изменился, и это изменение не прошло по линии Россия – НАТО. Поэтому и альянс стал проводить другую политику, а Россия стала смотреть на НАТО не как на партнёра, с которым можно говорить о сотрудничестве, а скорее как на врага, который подбирается к границам.

– Это мы-то на них смотрим как на врага? А они, видимо, думают: "Россия – великая, красивая держава, вот бы с ней подружиться"?

В.Г.: НАТО воспринимает Россию как страну, которая стремится к переделу порядка, который установился после распада Советского Союза, которая хочет провести ревизию порядка 1990-х годов.

– Простите, а где сейчас страны Варшавского договора? Они защищают границы России?

В.Г.: Страны Варшавского договора живы, Варшавский договор распался, и они подрейфовали к НАТО.

– То есть это мы изменили миропорядок, сказали: так, пошли вон отсюда, вас ждёт НАТО?

Немощный Байден против Блинкена

На связь со студией Царьграда вышел специальный корреспондент "Комсомольской правды" Алексей Осипов, который во время саммита находился в Женеве. Следующий вопрос ведущая адресовала ему.

– Какие наиболее важные моменты дня, когда проходил саммит, вы могли бы выделить?

Алексей Осипов: Я бы отметил некое недоумение, которое сохраняется у всех по поводу того, что встреча закончилась ранее, чем запланировано. Все были уверены, что встреча будет длиться даже больше тех четырёх-пяти часов, которые объявили изначально. Но она закончилась на час раньше того минимума, который был заявлен. И это пока главный секрет.

– Почему собственно так быстро закончились переговоры, хотя в узком формате длились они дольше.

А.О.: Есть две версии, и обе имеют право на существование, их так или иначе мне лично подтвердили источники в американской делегации.

Первая версия – Байдену было тяжело даже те несколько часов, которые он провёл в формате тет-а-тет и в расширенном составе.

И вторая версия – я об этом написал на страницах "Комсомольской правды". Дело в том, что внешнюю политику США творит Энтони Блинкен, глава Госдепа США. И в последнее время между ним и Джо Байденом появились большие разногласия именно на российском направлении.

Блинкен – жёсткий противник России. А Байден попытался в последнее время скорректировать этот курс и стал выступать за более прагматичный разговор с Москвой. И его пресс-конференция это, на мой взгляд, как раз и подтвердила. И заметьте, между его пресс-конференцией и окончанием встречи прошло добрых 2,5 часа. Байден, судя по всему, отдыхал и на публике появился уже заметно посвежевшим.

Откровенно говоря, пресс-конференция Байдена превзошла все мои ожидания. Он смог отрезать достаточно острый угол от антирусского пирога. Пока риторика изменилась, а уж как будет продолжаться дальше, сам Байден сказал: дайте полгода, посмотрим.

Напрасно на России ставили крест...

– Спасибо, Алексей. Возвращаясь к нашему разговору о НАТО, хочу спросить: Константин Владимирович, вы согласны, что на нас лежит определённая ответственность в том, что отношения с НАТО, с Америкой у нас не складываются?

К.Б: Я думаю, иначе обстоят дела. Дело в том, что в 90-е годы, а затем и в нулевые на России они, по сути, уже поставили крест, ожидая, что наша страна распадётся на несколько частей, и на все инициативы американцев, на волны расширения НАТО, на выход по ПРО мы ничего ответить не сможем. Поэтому они занялись построением своего так называемого мирового либерального порядка.

Прошло время, и Россия, конечно, стала усиливаться. И нашу элиту стало откровенно напрягать это построение мирового либерального порядка. Мы видели, как США устроили каскад цветных революций по границам нашей страны, как они пытаются дестабилизировать обстановку изнутри России.

Мы помним и натовские бомбардировки Югославии, одним из сторонников которых был, кстати говоря, сам Джо Байден.

Понятно, что интеграция России на правах младшего партнёра с Западом провалилась. А наша история – это всегда история суверенной внешнеполитической линии.

В.Г.: Если позволите, я уточню свою позицию: я говорил о том, что после распада Советского Союза Россия, ставшая наследницей СССР, формировала один внешнеполитический курс, который состоял в безусловной интеграции в мировые структуры, которые на тот период существовали и сохранились. Это и экономическое объединение Европы, это и НАТО. Следовательно, мы воспринимали всё, что называлось "новым мировым порядком". И так продолжалось примерно лет десять.

Горящие баррикады на улицах Берлина После смены руководства, после прихода к власти Владимира Путина внешнеполитический курс страны медленно, но верно стал меняться. Мы отходили от этого интеграционного вектора в сторону построения своей собственной политики, в сторону построения евразийского пространства, в сторону создания своих собственных интеграционных структур, чего не было раньше. В сторону создания своих полей геополитического влияния.

Всё это стало восприниматься Западом как попытка ревизии того нового, а теперь уже ушедшего в прошлое мирового порядка. Вот основная логика событий, которые происходили, и то, с чем мы имеем дело сегодня.

На связь со студией Царьграда вышел по скайпу журналист Тим Керби. И Елена Афонина попросила его поделиться впечатлениями от саммита.

Была ли ловушкой встреча в Женеве

– Какие выводы сделаны из того, что происходило на встрече президентов России и США? Что вы можете сказать о пресс-конференции Джо Байдена?

Тим Керби: Это точно такая же ловушка, которую подстроили больше 10 лет назад, когда Хиллари Клинтон, занимавшая тогда пост госсекретаря, подарила главе МИД России Сергею Лаврову красную кнопку "перезагрузки".

Они в США ничего не хотят, все слова – только показуха. Я бы на месте президента России просто кивал бы головой, вежливо соглашался, но ни на что не надеялся.

– То есть вы считаете, что смысла в этой встрече не было?

Т.К.: Отказываться от этого саммита было нельзя, в международных отношениях такие отказы воспринимаются плохо. Если Вашингтон говорит "мы хотим с вами поговорить", а Москва отказывается, это выглядит так, будто Москва не хочет хороших отношений, которые ей предлагает Вашингтон.

Поэтому встреча была нужна, она позволила, так сказать, "выпустить пар". А никаких соглашений, как считают эксперты, не будет, как и продолжения диалога. Основная цель саммита состояла в том, чтобы заставить Россию поверить Западу. Так что лучше надеяться не на это, а на сотрудничество с Китаем.

– Вот смотрите, действительно, вчера название страны Китай не прозвучало ни разу, мне кажется, да. Я про Китай услышала только во время пресс-конференции нашего президента.

К.Б.: Китай упоминал и Байден. Но прозвучало это в очень интересном контексте: Байден заявил, что Владимир Путин не хочет холодной войны, потому что холодная война будет подрывать экономическую мощь России, а рядом Китай.

То есть здесь можно прочитать одновременный страх перед усилением сотрудничества Москвы и Пекина, а также попытку вбить клин в партнёрство двух стран.

Когда к власти пришёл Дональд Трамп, он хотел улучшить отношения с Россией, но ухудшить с Китаем. Но эту политику саботировали демократы во главе с Джо Байденом. Сейчас становится очевидным, что Байден пытается себя позиционировать не только в качестве объединителя поляризованного американского общества, но и как объединителя всего Запада на основе антирусской и антикитайской политики.

В ловушку угодил Байден. Путин будет стоять твёрдо и жёстко

К разговору в студии присоединился философ, политолог Александр Дугин. Обращаясь к нему, Елена Афонина спросила:

– Тим Керби считает, что эта встреча в Женеве была для России ловушкой. Вы согласны с этим?

Александр Дугин: Это было бы ловушкой, если бы мы жили в 90-е годы. А Путин обладает абсолютным иммунитетом по отношению к подобного рода ловушкам. Он прекрасно понимает, с кем имеет дело, он знает цену любого заявления противоположной стороны. И на мой взгляд, он был настолько готов к этой встрече, насколько Байден был к ней не подготовлен.

Президент США в своём воображаемом мире обещает, что глобализация продолжится, что Путин признает правоту однополярного мира и склонится перед ним. Но он обещает невыполнимое.

Путин же очень трезво смотрит на вещи. Он понимает, что избежать надо самого худшего – прямого военного столкновения на Украине. И он последовательно идёт к этому, и очень уверенно.

Россия будет суверенной, будет продолжать двигаться своим курсом, и он собственно подтвердил то, что все и так знали.

А вот Байдену надо объяснить, потому что он обещал: я сломлю Путина, я на него надавлю, я поставлю Россию на колени, он изменит своё отношение. Но этот бред невозможен в 2021 году, после того как Путин прошёл весь этот путь.

Я думаю, что как раз это ловушка, если угодно, для Байдена. Не для России. Потому что Байден ничего уже не может сделать против России, а наобещал он очень много. Сейчас он был вынужден просто развести руками. Он пытается сказать: я вру вам, что я заставлю это сделать, но вы-то должны мне помогать.

Как он рассердился на пресс-конференции: вы же мои журналисты, подыгрывайте мне, я же сказал это специально, что Путин отступится, что Путин признает нашу правоту. Ну вы должны это понимать! И если я продолжаю врать, что, да, посмотрим, добьёмся своего через шесть месяцев, вы должны мне подыгрывать. А вы что? А вы, что, всерьёз в эту чепуху, которую я несу, верите?

А Путин в это время говорит: войны нет, я против войны, не делайте из меня монстра, войны я не хочу, но и вам не позволю сделать ни один шаг к нашей красной линии.

В результате этого саммита Путин отстоял свои позиции, но прорывов никаких не было. Я думаю, что давление Запада будет продолжаться, который попытается воплотить в жизнь режим change operation. Заметили, как Байден проговорился на пресс-конференции? Он сказал: "Путин верит, что мы хотим его снять". И вот они делают для этого всё, что могут и что не могут – могут санкции ввести, угрожать, что SWIFT отключат, хотя от этого хуже будет только им.

У американцев фактически нет силового инструмента для того, чтобы как-то продвинуть свои позиции по отношению к России. Путин будет стоять твёрдо и жёстко. Да, от саммита мы ничего не выиграли. Но мы стоим там же, где стояли, так что никакая это не ловушка.