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Тайны саммита Путин – Байден. Кто на самом деле попал в ловушку
19 июня 2021, 11:25 • 278 • В мире
Итоги саммита Путин – Байден – это вопрос не первых часов и даже не первых дней после окончания события. Сегодня мы можем указать на целый ряд знаков, раскрывая тайны переговоров и показывая, кто на самом деле попал в ловушку – Россия или США.
16 июня в Женеве проходила встреча президентов России и США. Саммит закончился, но у многих остались вопросы. И главный из них – ради чего встречались? Каков итог первого общения в очном формате лидеров двух крупнейших держав? Что осталось за кулисами и в тени официальных сообщений? Об этом в студии "Первого русского" ведущая "Интервью" Елена Афонина беседовала с экспертами.
Встреча на вилле "Ла Гранж" длилась три с половиной часа, почти два из них президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели с глазу на глаз. Затем был расширенный формат переговоров, пресс-конференции – лидеры провели их отдельно, согласно пожеланию американской стороны. Был и обмен подарками, в которых журналисты и эксперты попытались найти какие-то намёки.
Итоги прошедшего саммита ведущая программы Царьграда "Интервью" Елена Афонина обсудила с гостями в студии - директором Института США и Канады РАН, членом российского Совета по международным делам Валерием Гарбузовым и ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН Константином Блохиным.
А стоило ли встречаться?
Президент России Владимир Путин о встрече сказал коротко: "Хорошо". А потом добавил: "Иллюзий не было и быть не может".
Американский президент Джо Байден, готовившийся к этой встрече, по словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, полвека, перед вылетом из Женевы заявил журналистам, что Россия находится "в очень трудном положении", потому что хочет остаться крупной державой.
Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия пока не будет исключать США из списка недружественных стран.
Елена Афонина: Возникает вопрос – а стоило ли встречаться?
Валерий Гарбузов: Конечно, стоило. Во-первых, для того, чтобы познакомиться в новом качестве. Они уже и раньше встречались. Но как два президента – впервые.
Второй момент – это та ситуация, которая накопилась в русско-американских отношениях за последние годы, плюс ещё резонансное интервью Байдена, которое взорвало эти отношения и привело к отзыву российского посла из Вашингтона. С одной стороны, всё это никак не располагало к встрече. А вот с другой – именно это, я думаю, и заставило лидеров двух держав встретиться в Женеве.
И я соглашусь со словами Джо Байдена: давайте посмотрим на то, что будет спустя три или шесть месяцев после встречи. Если мы увидим, что в течение этого времени начнутся консультации и переговоры по целому ряду направлений, то тогда мы сможем сказать: да, начало всему этому положено в Женеве. И тогда акции этой встречи значительно повысятся.
Каков итог первого общения в очном формате лидеров двух крупнейших держав? Об этом в студии Царьграда ведущая Елена Афонина беседовала с Валерием Гарбузовым и Константином Блохиным. Скриншот: Царьград.
– Сразу возникает вопрос по поводу этих трёх-шести месяцев. Некоторые восприняли это как определённый ультиматум со стороны США, мол, мы посмотрим, а не будете ли вы за это время совершать кибератаки и так далее.
В.Г.: Мне кажется, что подобная интерпретация совершенно неверна. Это не ультиматум, такого рода саммиты организуются и проводятся с целью, чтобы после них было продолжение.
Но если мы увидим, что в ближайшие пару месяцев ничего подобного происходить не будет, тогда мы с уверенностью сможем сказать, что в Женеве время прошло впустую.
Не подрались: встреча прошла в позитивном ключе
Константин Блохин: Я согласен: встречаться всё-таки надо было. Конечно, как с нашей, так и с американской стороны, никто никаких иллюзий и надежд по поводу этой встречи не питал. Но очевидно, что в принципе встреча прошла в конструктивном ключе.
– Простите, а в конструктивном ключе – это значит, что не подрались?
В.Г.: И это тоже.
К.Б.: Перед глазами встреча американской и китайской делегации в Анкоридже, и это хорошо демонстрирует нам, что может означать "порохом запахло".
Конечно, здесь можно выделить несколько моментов. Первый момент позитивный – встреча всё-таки состоялась. Потому что даже это успех, потому что при 45-м президенте США Дональде Трампе тема взаимодействия США с Россией была токсичной.
– Но ведь сейчас как раз все сравнивают встречу Байдена и Путина с саммитом 2018 года в Хельсинки, где проходили переговоры нашего президента с Трампом, и говорят, что после хельсинкского саммита Америка ещё жёстче начала завинчивать гайки, а на Трампа посыпались всевозможные обвинения в связях с Россией. После саммита в Женеве этого не наблюдается.
В.Г.: Всё очень просто: за Трампом шёл "русский шлейф". И какой бы шаг Трамп ни сделал в сторону России, сразу же раздавались упрёки со стороны его врагов, мол, это ещё раз доказывает, что у Трампа какие-то тайные связи с Кремлём. Таких упрёков в адрес Байдена ни у кого нет.
– Меня удивляет, почему не прозвучали упрёки в адрес Байдена по поводу Украины.
К.Б.: Вполне возможно, что республиканцы прибегнут к той же стратегии, что и демократы, и будут так же критиковать Байдена. И кстати, Трамп уже высказался в духе, что "Россия на этой встрече выиграла". Так что республиканцы найдут повод для критики.
Второй позитивный момент – это возвращение послов. Может показаться, что это технический вопрос, но в условиях конфронтации дипломатическая война – это очень грубая ошибка. Стороны должны понимать друг друга, видеть ситуацию в странах и собирать необходимую информацию. Этим и занимаются дипломаты.
– То есть вот этот острый момент, когда один президент оскорбил другого президента, что и повлекло за собой "дипломатическую войну", теперь погашен? Конфликт исчерпан?
К.Б.: Я думаю, что всё-таки деэскалация произошла, накал снизился. Да и вообще, можно сказать, что главными терминами этой встречи были "управляемая конфронтация" и "деэскалация".
А в целом, конечно, никто никаких особых надежд не испытывал. Но диалог начался, и теперь хотелось бы, чтобы он во что-то вылился, поскольку решать накопившиеся в наших отношениях вопросы лучше за столом переговоров, а не на поле боя. А проблем – масса.
Встреча на вилле "Ла Гранж" длилась три с половиной часа, почти два из них Владимир Путин и Джо Байден провели с глазу на глаз. Фото: Guo Chen/Globallookpress.
Россия – НАТО: диалог невозможен?
– Это безусловно. Определённым камертоном в отношениях России и США возникала и тема Украины, которой продолжают пугать нашу страну со словами "а мы её как сейчас в НАТО примем, и вам всем плохо станет". В интервью, которое президент Путин давал телеканалу "Россия 1", как раз были обозначены красные линии, среди них и вступление Украины в НАТО. Нас услышали? Ведь понятно, кому направлен этот посыл, коль скоро он прозвучал до саммита в Женеве.
В.Г.: К сожалению, у России нет возможности помешать Украине или Грузии оказаться в НАТО. Эти страны принимает или не принимает альянс не потому, что Россия поддерживает такой шаг или выступает против него. Есть определённые правила, а одно из них гласит, что страны с конфликтами не могут быть членами организации.
Скорее нам надо реанимировать отношения с альянсом, вести диалог по линии Россия – НАТО и выставлять там свои претензии, высказывать озабоченности. Пока не будет диалога, дело с места не сдвинется.
– Но НАТО сдвигается очень активно к границам России. Сдвигается настолько, что уже дальше некуда. И когда президент говорил, что подлётное время из Харькова до Центральной России уже 5-7 минут, я думаю, что он давал определённые сигналы. Какие могут быть договорённости?
Владимир Путин накануне саммита в беседе с журналистом NBC сказал об обещании Горбачёву не расширять НАТО: "Обманули дурачка на четыре кулачка". И после этого уже на встрече в Женеве Байден вдруг неожиданно вспомнил горбачёвское время. Почему постоянно идёт отсыл к этой переломной точке в истории нашей страны?
К.Б.: Если говорить о вхождении Украины в НАТО, то на данный момент – это политическая фантастика, и Запад прекрасно это понимает, как и то, что для России Украина – красная линия. Вспомним хотя бы высказывания советника по национальной безопасности 39-го президента США Збигнева Бжезинского по поводу Украины, что он писал и говорил по этому поводу.
Они понимают стратегическую ценность Украины. Но мир-то меняется. По прогнозу консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, к середине XXI века доминирующей главной экономической силой будет Китай. Уже сейчас видна озабоченность Байдена по этому поводу. И если сейчас приоритетом является Украина, то лет через 10-15 всё может измениться.
– Вопрос в том, проживём ли мы эти 10-15 лет. Нам действительно надо как-то с НАТО договариваться?
В.Г.: А что делать-то? У нас, между прочим, с НАТО были отношения. У нас там был представитель военный.
– Это нам сильно помогало решать определённые проблемы? То есть если мы говорим: не размещайте ракеты так близко к нашим границам, нас это нервирует, – это кого-то волнует? Нет, мы слышим, как нам говорят: отведите свои войска от границы с Украиной. Притом что войска находятся на нашей территории. Это диалог на равных или диктат? Это ожидание партнёрского отношения? Я не очень понимаю, о чём сейчас вот в этом состоянии мы можем договариваться с НАТО? На каком уровне?
В.Г.: Диалог был, но он расклеился. И сейчас практически никаких конструктивных отношений с НАТО у нас нет.
– Но этот диалог к чему-то позитивному привёл?
В.Г.: Диалог в международной политике не всегда даёт немедленный результат, но это не значит, что его надо прерывать. Но разговор языком ультиматумов результата не даст вообще. Это может привести только к тому, что у альянса будет и дальше формироваться озабоченность в отношении России.
Нам же важны практические шаги. К примеру, чтобы на территории Прибалтики не размещали контингент войск НАТО или ракеты. Вот об этом надо договариваться. Надо садиться за стол переговоров, они могут на это пойти.
– Но вы можете хотя бы один пример привести такой договорённости между Россией и НАТО, когда они нас услышали?
В.Г.: На сегодняшний день, к сожалению, таких привести я не могу. В тот момент, когда СССР развалился, карты, как говорится, были на столе у НАТО. Россия оказалась в неблагоприятном положении, а внешнеполитический курс руководства страны был совершенно иной.
Более того, если вы помните, президент Борис Ельцин говорил, что Россия готова вступить в НАТО, то есть тогда была совершенно другая политика. С приходом к власти Владимира Путина внешнеполитический курс страны совершенно изменился, и это изменение не прошло по линии Россия – НАТО. Поэтому и альянс стал проводить другую политику, а Россия стала смотреть на НАТО не как на партнёра, с которым можно говорить о сотрудничестве, а скорее как на врага, который подбирается к границам.
– Это мы-то на них смотрим как на врага? А они, видимо, думают: "Россия – великая, красивая держава, вот бы с ней подружиться"?
В.Г.: НАТО воспринимает Россию как страну, которая стремится к переделу порядка, который установился после распада Советского Союза, которая хочет провести ревизию порядка 1990-х годов.
– Простите, а где сейчас страны Варшавского договора? Они защищают границы России?
В.Г.: Страны Варшавского договора живы, Варшавский договор распался, и они подрейфовали к НАТО.
– То есть это мы изменили миропорядок, сказали: так, пошли вон отсюда, вас ждёт НАТО?
Немощный Байден против Блинкена
На связь со студией Царьграда вышел специальный корреспондент "Комсомольской правды" Алексей Осипов, который во время саммита находился в Женеве. Следующий вопрос ведущая адресовала ему.
– Какие наиболее важные моменты дня, когда проходил саммит, вы могли бы выделить?
Алексей Осипов: Я бы отметил некое недоумение, которое сохраняется у всех по поводу того, что встреча закончилась ранее, чем запланировано. Все были уверены, что встреча будет длиться даже больше тех четырёх-пяти часов, которые объявили изначально. Но она закончилась на час раньше того минимума, который был заявлен. И это пока главный секрет.
– Почему собственно так быстро закончились переговоры, хотя в узком формате длились они дольше.
А.О.: Есть две версии, и обе имеют право на существование, их так или иначе мне лично подтвердили источники в американской делегации.
Первая версия – Байдену было тяжело даже те несколько часов, которые он провёл в формате тет-а-тет и в расширенном составе.
И вторая версия – я об этом написал на страницах "Комсомольской правды". Дело в том, что внешнюю политику США творит Энтони Блинкен, глава Госдепа США. И в последнее время между ним и Джо Байденом появились большие разногласия именно на российском направлении.
Откровенно говоря, пресс-конференция Байдена превзошла все мои ожидания. Он смог отрезать достаточно острый угол от антирусского пирога. Пока риторика изменилась, а уж как будет продолжаться дальше, сам Байден сказал: дайте полгода, посмотрим.
Напрасно на России ставили крест...
– Спасибо, Алексей. Возвращаясь к нашему разговору о НАТО, хочу спросить: Константин Владимирович, вы согласны, что на нас лежит определённая ответственность в том, что отношения с НАТО, с Америкой у нас не складываются?
К.Б: Я думаю, иначе обстоят дела. Дело в том, что в 90-е годы, а затем и в нулевые на России они, по сути, уже поставили крест, ожидая, что наша страна распадётся на несколько частей, и на все инициативы американцев, на волны расширения НАТО, на выход по ПРО мы ничего ответить не сможем. Поэтому они занялись построением своего так называемого мирового либерального порядка.
Мы помним и натовские бомбардировки Югославии, одним из сторонников которых был, кстати говоря, сам Джо Байден.
Понятно, что интеграция России на правах младшего партнёра с Западом провалилась. А наша история – это всегда история суверенной внешнеполитической линии.
В.Г.: Если позволите, я уточню свою позицию: я говорил о том, что после распада Советского Союза Россия, ставшая наследницей СССР, формировала один внешнеполитический курс, который состоял в безусловной интеграции в мировые структуры, которые на тот период существовали и сохранились. Это и экономическое объединение Европы, это и НАТО. Следовательно, мы воспринимали всё, что называлось "новым мировым порядком". И так продолжалось примерно лет десять.
Всё это стало восприниматься Западом как попытка ревизии того нового, а теперь уже ушедшего в прошлое мирового порядка. Вот основная логика событий, которые происходили, и то, с чем мы имеем дело сегодня.
На связь со студией Царьграда вышел по скайпу журналист Тим Керби. И Елена Афонина попросила его поделиться впечатлениями от саммита.
Была ли ловушкой встреча в Женеве
– Какие выводы сделаны из того, что происходило на встрече президентов России и США? Что вы можете сказать о пресс-конференции Джо Байдена?
Тим Керби: Это точно такая же ловушка, которую подстроили больше 10 лет назад, когда Хиллари Клинтон, занимавшая тогда пост госсекретаря, подарила главе МИД России Сергею Лаврову красную кнопку "перезагрузки".
Они в США ничего не хотят, все слова – только показуха. Я бы на месте президента России просто кивал бы головой, вежливо соглашался, но ни на что не надеялся.
– То есть вы считаете, что смысла в этой встрече не было?
Т.К.: Отказываться от этого саммита было нельзя, в международных отношениях такие отказы воспринимаются плохо. Если Вашингтон говорит "мы хотим с вами поговорить", а Москва отказывается, это выглядит так, будто Москва не хочет хороших отношений, которые ей предлагает Вашингтон.
– Вот смотрите, действительно, вчера название страны Китай не прозвучало ни разу, мне кажется, да. Я про Китай услышала только во время пресс-конференции нашего президента.
К.Б.: Китай упоминал и Байден. Но прозвучало это в очень интересном контексте: Байден заявил, что Владимир Путин не хочет холодной войны, потому что холодная война будет подрывать экономическую мощь России, а рядом Китай.
То есть здесь можно прочитать одновременный страх перед усилением сотрудничества Москвы и Пекина, а также попытку вбить клин в партнёрство двух стран.
Когда к власти пришёл Дональд Трамп, он хотел улучшить отношения с Россией, но ухудшить с Китаем. Но эту политику саботировали демократы во главе с Джо Байденом. Сейчас становится очевидным, что Байден пытается себя позиционировать не только в качестве объединителя поляризованного американского общества, но и как объединителя всего Запада на основе антирусской и антикитайской политики.
В ловушку угодил Байден. Путин будет стоять твёрдо и жёстко
К разговору в студии присоединился философ, политолог Александр Дугин. Обращаясь к нему, Елена Афонина спросила:
– Тим Керби считает, что эта встреча в Женеве была для России ловушкой. Вы согласны с этим?
Александр Дугин: Это было бы ловушкой, если бы мы жили в 90-е годы. А Путин обладает абсолютным иммунитетом по отношению к подобного рода ловушкам. Он прекрасно понимает, с кем имеет дело, он знает цену любого заявления противоположной стороны. И на мой взгляд, он был настолько готов к этой встрече, насколько Байден был к ней не подготовлен.
Путин же очень трезво смотрит на вещи. Он понимает, что избежать надо самого худшего – прямого военного столкновения на Украине. И он последовательно идёт к этому, и очень уверенно.
Россия будет суверенной, будет продолжать двигаться своим курсом, и он собственно подтвердил то, что все и так знали.
А вот Байдену надо объяснить, потому что он обещал: я сломлю Путина, я на него надавлю, я поставлю Россию на колени, он изменит своё отношение. Но этот бред невозможен в 2021 году, после того как Путин прошёл весь этот путь.
Как он рассердился на пресс-конференции: вы же мои журналисты, подыгрывайте мне, я же сказал это специально, что Путин отступится, что Путин признает нашу правоту. Ну вы должны это понимать! И если я продолжаю врать, что, да, посмотрим, добьёмся своего через шесть месяцев, вы должны мне подыгрывать. А вы что? А вы, что, всерьёз в эту чепуху, которую я несу, верите?
А Путин в это время говорит: войны нет, я против войны, не делайте из меня монстра, войны я не хочу, но и вам не позволю сделать ни один шаг к нашей красной линии.
У американцев фактически нет силового инструмента для того, чтобы как-то продвинуть свои позиции по отношению к России. Путин будет стоять твёрдо и жёстко. Да, от саммита мы ничего не выиграли. Но мы стоим там же, где стояли, так что никакая это не ловушка.
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