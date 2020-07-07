Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
Главная / В мире

Тайны России по делу MH17: Венедиктов сдал сенсацию и был разоблачён

07 июля 2020, 22:00  •  91 • В мире
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил в эфире, что власти России якобы ведут тайные переговоры о компенсациях за крушение малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Эту сенсацию разоблачил глава медиакомпании "Русский час" Александр Коробко.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о неких "тайных переговорах" России по делу MH17. По его словам, якобы Москва настаивает на том, чтобы родные жертв крушения забрали иски.
"В Вене ведутся переговоры между нашим МИД и МИД Австралии и Нидерландов по поводу MH17..." - заявил он изданию "Гордон".
Впрочем, эта сенсация не стоит и выеденного яйца. Как заявил глава медиакомпании "Русский час", создатель фильма о трагедии Александр Коробко, Венедиктов попросту врёт.
В беседе с Царьградом он напомнил, что немецкий юрист Эльмар Гемулла представляет интересы семей погибших граждан ФРГ.
Напомним, что немецкий юрист является одним из ведущих экспертов по авиационному праву. Он приобрёл известность как успешный представитель интересов граждан ФРГ, пострадавших при крушении самолёта "Конкорд" в июле 2000 года. Теперь он вовлечён в исследование о катастрофе рейса MH17.
Как подчеркнул Коробко, слова Венедиктова разбиваются о факты: "Венедиктов лжёт! Мы знакомы с профессором Гемуллой, немецким адвокатом, он представляет немецких жертв - никаких переговоров с ним никто не ведёт".
Напомним, что в ходе судебных слушаний по делу о крушении малайзийского "Боинга" было разрешено приобщить к делу данные российской компании "Алмаз-Антей" и заслушать её эксперта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 14:00
«История успеха» стран Балтии не выдержала проверки эпидемией
07 июля 2020, 01:00
К 30-летию отпадения от СССР Латвия хочет подойти, изжив всё русское
07 июля 2020, 10:00
Эксперт заявил о "детских болезнях" двигателя США, который готовят на замену русского РД-180
07 июля 2020, 01:00
"Дикий, Дикий Запад": Жертвами стрельбы в дни празднования Дня независимости США стали дети
07 июля 2020, 05:00
"Прощайте, маэстро, ваша музыка останется навсегда": Умер Эннио Морриконе
07 июля 2020, 12:00
Барьеров нет: Дания дала зелёный свет русскому "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
02 июля 2020, 13:00
"Хватит издеваться": Зеленский ополчился на Лукашенко из-за ситуации с выборами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.