Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о неких "тайных переговорах" России по делу MH17. По его словам, якобы Москва настаивает на том, чтобы родные жертв крушения забрали иски.

"В Вене ведутся переговоры между нашим МИД и МИД Австралии и Нидерландов по поводу MH17..." - заявил он изданию "Гордон".

Впрочем, эта сенсация не стоит и выеденного яйца. Как заявил глава медиакомпании "Русский час", создатель фильма о трагедии Александр Коробко, Венедиктов попросту врёт.

В беседе с Царьградом он напомнил, что немецкий юрист Эльмар Гемулла представляет интересы семей погибших граждан ФРГ.

Напомним, что немецкий юрист является одним из ведущих экспертов по авиационному праву. Он приобрёл известность как успешный представитель интересов граждан ФРГ, пострадавших при крушении самолёта "Конкорд" в июле 2000 года. Теперь он вовлечён в исследование о катастрофе рейса MH17.

Как подчеркнул Коробко, слова Венедиктова разбиваются о факты: "Венедиктов лжёт! Мы знакомы с профессором Гемуллой, немецким адвокатом, он представляет немецких жертв - никаких переговоров с ним никто не ведёт".

Напомним, что в ходе судебных слушаний по делу о крушении малайзийского "Боинга" было разрешено приобщить к делу данные российской компании "Алмаз-Антей" и заслушать её эксперта.