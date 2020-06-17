Тайны маркетинга банков: как клиента обирают, наживая миллиарды

Помимо противостояния Сбербанка и Центробанка, клиенты столкнулись и с внутренними решениями кредитного учреждения. Битва главы Сбера Германа Грефа и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной стала одной из главных тем программы "Царьград. Главное". В беседе с экспертом комитета ТПП России по финансовым рынкам Тимуром Аитовым ведущий Царьграда Юрий Пронько говорил о том, как Сбер утаивает возможности использования системы быстрых платежей или, например, навязывает услуги по страховке средств, лежащих в кредитном учреждении.

Тимур Аитов отметил в своей первой реплике, что хотел бы отчасти защитить Сбербанк, поскольку кредитное учреждение работает по законам рынка. Вопрос в том, какие они - эти законы?

"Все то, что по сервису быстрых платежей сегодня предоставляют нам остальные банки, в ближайшее время, может быть, даже осенью, тоже будет платным. По той причине, что ЦБ эти услуги своего инфраструктурного проекта тоже не бесплатно коммерческим банкам предоставляет. Они уже начинают платить 1 процент с сумм, которые превышают 6 тысяч рублей", - сказал эксперт.

Выходит, виновата во всём Эльвира Набиуллина, предположил Пронько в диалоге. Аитов ответил:

"Ну, почему виновата? Они просто собирают деньги... Это основа любого бизнеса банка. Сбербанк только за прошлый год комиссионных доходов получил более 400 миллиардов рублей, всё по копеечке, по копеечке. Может быть, Сбербанк более не то чтобы наглый, а непокорный. И Набиуллина его давно загоняла в это стойло сервиса быстрых платежей. Сбер получил несколько штрафов, но, наконец, стал предоставлять эти услуги".

Шкала комиссий, как добавил Аитов, неравномерная. Вроде бы комиссии копеечные, и для каждой категории выводится своя версия, а в результате получается целая система.

"Там хитрая шкала. Если там совсем маленькие платежи, то там копеечки совсем. Такая неравномерная шкала. Это всё тайны маркетинга банка, причём любого банка, с тем чтобы удержать и увлечь клиента", - сказал Аитов.