Тайную роль Екатерины Стриженовой раскрыл ведущий "Время покажет": "У неё есть определённый образ"

Ведущий передачи "Время покажет" раскрыл тайную роль Екатерины Стриженовой. По словам Руслана Осташко, у его коллеги есть определённый образ в политических программах.

В субботу, 20 марта, телеведущая ток-шоу "Время покажет" Екатерина Стриженова празднует свой день рождения. По этому случаю её коллега Руслан Осташко рассказал о тайной роли ведущей на телепередаче.

По его словам, настоящая Стриженова очень отличается от того образа, который зрители видят во время передачи. Она очень глубокий человек и в жизни намного ярче и интереснее. Кроме того, Стриженова обладает гигантским опытом работы на ТВ, которым с удовольствием делится со своими коллегами.

В жизни она глубокий, мудрый человек. Я не ожидал, что, работая с ней, получу такие уроки: по ходу эфиров она мне всё время подсказывает,

- сказал Руслан Осташко в беседе с Nation News.

Он добавил, что Екатерина Стриженова работает на телевидении с 14 лет и знает больше, чем многие современные блогеры, люди, считающие себя политиками, и диванные аналитики из соцсетей. При этом она понимает, что критика зрителей - часть профессии, и старается остро не реагировать на слова вышеупомянутых личностей.