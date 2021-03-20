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Тайную роль Екатерины Стриженовой раскрыл ведущий "Время покажет": "У неё есть определённый образ"

20 марта 2021, 21:45  •  80 • Политика
Ведущий передачи "Время покажет" раскрыл тайную роль Екатерины Стриженовой. По словам Руслана Осташко, у его коллеги есть определённый образ в политических программах.
В субботу, 20 марта, телеведущая ток-шоу "Время покажет" Екатерина Стриженова празднует свой день рождения. По этому случаю её коллега Руслан Осташко рассказал о тайной роли ведущей на телепередаче.
По его словам, настоящая Стриженова очень отличается от того образа, который зрители видят во время передачи. Она очень глубокий человек и в жизни намного ярче и интереснее. Кроме того, Стриженова обладает гигантским опытом работы на ТВ, которым с удовольствием делится со своими коллегами.
В жизни она глубокий, мудрый человек. Я не ожидал, что, работая с ней, получу такие уроки: по ходу эфиров она мне всё время подсказывает,
- сказал Руслан Осташко в беседе с Nation News.
Он добавил, что Екатерина Стриженова работает на телевидении с 14 лет и знает больше, чем многие современные блогеры, люди, считающие себя политиками, и диванные аналитики из соцсетей. При этом она понимает, что критика зрителей - часть профессии, и старается остро не реагировать на слова вышеупомянутых личностей.

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