|
Тайной любви к России не ждите: Washington Post увидела благо для Украины
11 ноября 2020, 18:40 • 114 • Политика
Администрация Байдена, "которая не испытывает тайной любви к этому человеку в Кремле, безусловно, является опорой" Украины, пишет Washington Post. В материале говорится, что победа Байдена на выборах в США должна принести пользу Незалежной.
Поздравление украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное Джо Байдену, в Washington Post прочитали по-своему. По мнению автора, после окончания президентской гонки в Штатах и прихода к власти новой администрации Байдена для Украины всё сложится хорошо.
Несмотря на то что в годы правления Трампа Незалежная получала поддержку со стороны Вашингтона, в Украине сухо отзываются о стараниях Белого дома.
Так, киевский политолог Евгений Глебовицкий делится надеждами, что при новом хозяине Белого дома у американской администрации не будет тайной любви к России.
Президентство Байдена может стать серьёзным стимулом для роста, говорится в публикации.
Тем более что при Обаме Байден был главным по делам Украины, напоминает автор Washington Post. При этом в статье косвенно говорится о Бурисма-гейт, однако, добавляет автор, все выдвигаемые против Байдена и его сына обвинения были необоснованными.
Напомним, что, по версии американских СМИ, кандидат от демпартии победил на выборах США. Действующий лидер Дональд Трамп не согласен с этим решением и намерен настаивать на пересчёте легальных голосов.
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 ноября 2020, 04:40
|
08 ноября 2020, 17:20
|
08 ноября 2020, 11:50
|
09 ноября 2020, 02:30
|
10 ноября 2020, 01:25
|
05 ноября 2020, 18:35
|
05 ноября 2020, 01:10