Поздравление украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное Джо Байдену, в Washington Post прочитали по-своему. По мнению автора, после окончания президентской гонки в Штатах и прихода к власти новой администрации Байдена для Украины всё сложится хорошо.

Несмотря на то что в годы правления Трампа Незалежная получала поддержку со стороны Вашингтона, в Украине сухо отзываются о стараниях Белого дома.

Так, киевский политолог Евгений Глебовицкий делится надеждами, что при новом хозяине Белого дома у американской администрации не будет тайной любви к России.

Президентство Байдена может стать серьёзным стимулом для роста, говорится в публикации.

Тем более что при Обаме Байден был главным по делам Украины, напоминает автор Washington Post. При этом в статье косвенно говорится о Бурисма-гейт, однако, добавляет автор, все выдвигаемые против Байдена и его сына обвинения были необоснованными.

Напомним, что, по версии американских СМИ, кандидат от демпартии победил на выборах США. Действующий лидер Дональд Трамп не согласен с этим решением и намерен настаивать на пересчёте легальных голосов.