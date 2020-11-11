Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / Политика

Тайной любви к России не ждите: Washington Post увидела благо для Украины

11 ноября 2020, 18:40  •  114 • Политика
Администрация Байдена, "которая не испытывает тайной любви к этому человеку в Кремле, безусловно, является опорой" Украины, пишет Washington Post. В материале говорится, что победа Байдена на выборах в США должна принести пользу Незалежной.
Поздравление украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное Джо Байдену, в Washington Post прочитали по-своему. По мнению автора, после окончания президентской гонки в Штатах и прихода к власти новой администрации Байдена для Украины всё сложится хорошо.
Несмотря на то что в годы правления Трампа Незалежная получала поддержку со стороны Вашингтона, в Украине сухо отзываются о стараниях Белого дома.
Так, киевский политолог Евгений Глебовицкий делится надеждами, что при новом хозяине Белого дома у американской администрации не будет тайной любви к России.
Президентство Байдена может стать серьёзным стимулом для роста, говорится в публикации.
Тем более что при Обаме Байден был главным по делам Украины, напоминает автор Washington Post. При этом в статье косвенно говорится о Бурисма-гейт, однако, добавляет автор, все выдвигаемые против Байдена и его сына обвинения были необоснованными.
Напомним, что, по версии американских СМИ, кандидат от демпартии победил на выборах США. Действующий лидер Дональд Трамп не согласен с этим решением и намерен настаивать на пересчёте легальных голосов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 13:10
Байден проиграл или выиграл? Сенсацию опровергли, но всё равно отобрали у демократа 20 выборщиков
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.