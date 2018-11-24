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Тайное замужество: Почему министр Лавров заговорил о неверных женах?

24 ноября 2018, 22:09  •  135 • Политика
Глава МИД России сравнил Запад с ревнивым и, возможно, даже обманутым мужем
Автор:
Тер-Газарян Арам
На итальянском форуме «Средиземноморье: римский диалог» Сергей Лавров сравнил Россию с неверной женой, и шутка пришлась по душе западным журналистам.
Неудивительно: кто мог ожидать, что всегда серьезный и скупой на характеристики министр вдруг проявит такое буйство фантазии? Возможно, главе российского МИД так понравилось особое внимание и радушие, с которым его приняли журналисты и организаторы форума, что он решил подыграть им. Но глава внешнеполитического ведомства должен был подготовиться к тому, что на форуме у него не будет конкурентов. Лавров оказался единственным министром иностранных дел, который счел нужным посетить данное мероприятие и сделать заявление именно с этой трибуны. И у главы российского МИД это получилось даже лучше, чем в случае со знаменитой оговоркой про «дебилов». Особенно если учесть, что дело происходило в Италии — стране, хоть и не антироссийски настроенной, но все-таки состоящей в НАТО.
На территории Италии расположены арсеналы ядерных бомб США В61-12 в Авиано (Порденоне) и Геди (Брешиа). Итальянские ВВС являются участниками программы NATO Nuclear Sharing по применению американских ядерных бомб,
— остудил пыл некоторых российских политкомментаторов на своей странице в Facebook эксперт Российского совета по международным делам Виктор Мураховский.

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