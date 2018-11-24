|
Тайное замужество: Почему министр Лавров заговорил о неверных женах?
24 ноября 2018, 22:09 • 135 • Политика
Глава МИД России сравнил Запад с ревнивым и, возможно, даже обманутым мужем
Автор:
Тер-Газарян Арам
На итальянском форуме «Средиземноморье: римский диалог» Сергей Лавров сравнил Россию с неверной женой, и шутка пришлась по душе западным журналистам.
Неудивительно: кто мог ожидать, что всегда серьезный и скупой на характеристики министр вдруг проявит такое буйство фантазии? Возможно, главе российского МИД так понравилось особое внимание и радушие, с которым его приняли журналисты и организаторы форума, что он решил подыграть им. Но глава внешнеполитического ведомства должен был подготовиться к тому, что на форуме у него не будет конкурентов. Лавров оказался единственным министром иностранных дел, который счел нужным посетить данное мероприятие и сделать заявление именно с этой трибуны. И у главы российского МИД это получилось даже лучше, чем в случае со знаменитой оговоркой про «дебилов». Особенно если учесть, что дело происходило в Италии — стране, хоть и не антироссийски настроенной, но все-таки состоящей в НАТО.
— остудил пыл некоторых российских политкомментаторов на своей странице в Facebook эксперт Российского совета по международным делам Виктор Мураховский.
Подпишитесь на нас
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 ноября 2018, 21:24
|
21 ноября 2018, 17:39
|
21 ноября 2018, 12:54
|
18 ноября 2018, 13:24
|
22 ноября 2018, 08:24
|
19 ноября 2018, 01:39
|
23 ноября 2018, 03:39