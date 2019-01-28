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«Тайное» становится явным: Гуайдо уговаривает военных предать Мадуро
28 января 2019, 10:09 • 136 • В мире
Пять дней назад, 23 января, выпускник американского университета Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Царьград рассказывает о том, как после Ирака, Ливии и Сирии США поменяли стратегию по совершению государственных переворотов
Автор:
Курганов Дмитрий
Можно, если осторожно
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью американским СМИ сообщил, что проводит тайные переговоры с военными с целью лишить власти президента Николаса Мадуро. По его словам, встречи проводятся также с представителями других правительственных структур. Ставленник Вашингтона подчеркнул, что данная ситуация весьма деликатна, поскольку напрямую затрагивает его личную безопасность. «Мы встречаемся с ними, но осторожно»,— сказал Гуайдо The Washington Post.
С момента его провозглашения президентом Венесуэлы идёт уже пятый день, а Мадуро по-прежнему находится у власти. Американские газеты периодически сообщают о том, что среди военных наблюдается раскол, и армия вот-вот отвернётся от него, но пока этого не происходит. Таким образом, Гуайдо как бы отчитывается перед своими хозяевами из Белого дома о проделанной работе. Иначе непонятно, зачем сообщать прессе о том, что ты ведёшь с кем-то тайные переговоры. Похоже, это тоже часть игры, затеянной Вашингтоном – трубить о происходящем на всех углах.
«Ключевая» нефть
Гуайдо также рассказал изданию, что переходное правительство Венесуэлы намерено получить контроль над американским подразделением венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA — Citgo, что могло бы стать «ключевым моментом» в развитии событий в Венесуэле. «Однако для этого потребуется какое-то время», – отмечается в материале The Washington Post.
Фото: www.globallookpress.com
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