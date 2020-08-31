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Тайное послание Путина рассмотрели в Белоруссии: заявление сделала Колесникова

31 августа 2020, 13:55  •  137 • Политика
Белорусские оппозиционеры заявили, что во время своего интервью Владимир Путин передал тайное послание гражданам Белоруссии. Заявление сделала Мария Колесникова.
Представители белорусской оппозиции полагают, что президент России Владимир Путин передал тайное послание гражданам Белоруссии в своём интервью. По крайней мере, именно с таким заявлением выступила член президиума так называемого Координационного совета (КС) Мария Колесникова. Как пишет "Утро.ру", Колесникова призналась, что "сильно поражена" словами президента России.
Мария Колесникова обратила внимание на часть беседы с Путиным, где речь шла о возможности выдвижения в Белоруссию резерва сотрудников правоохранительных органов, если ситуация ещё больше обострится и начнёт выходить из-под контроля. Лукашенко, как добавил Путин, уже направлял запрос, однако, как и писал ранее Царьград, есть конкретные условия для оказания помощи. Тайное послание Колесникова разглядела в продолжении тезиса Путина. Президент России обратил внимание, что если люди выходят на улицу, значит, нужно искать компромисс и прислушиваться.
"Вместо того чтобы решать проблемы и вас слушать, он берёт калашников, надевает какую-то странную одежду", - отметила Колесникова.
Впрочем, тут стоит подчеркнуть, что в представленном тезисе ничего тайного не было. Владимир Путин сказал ровно то, что было сказано - без двойного дна.

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