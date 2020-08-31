Тайное послание Путина рассмотрели в Белоруссии: заявление сделала Колесникова

Представители белорусской оппозиции полагают, что президент России Владимир Путин передал тайное послание гражданам Белоруссии в своём интервью. По крайней мере, именно с таким заявлением выступила член президиума так называемого Координационного совета (КС) Мария Колесникова. Как пишет "Утро.ру", Колесникова призналась, что "сильно поражена" словами президента России.

Мария Колесникова обратила внимание на часть беседы с Путиным, где речь шла о возможности выдвижения в Белоруссию резерва сотрудников правоохранительных органов, если ситуация ещё больше обострится и начнёт выходить из-под контроля. Лукашенко, как добавил Путин, уже направлял запрос, однако, как и писал ранее Царьград, есть конкретные условия для оказания помощи. Тайное послание Колесникова разглядела в продолжении тезиса Путина. Президент России обратил внимание, что если люди выходят на улицу, значит, нужно искать компромисс и прислушиваться.

"Вместо того чтобы решать проблемы и вас слушать, он берёт калашников, надевает какую-то странную одежду", - отметила Колесникова.

Впрочем, тут стоит подчеркнуть, что в представленном тезисе ничего тайного не было. Владимир Путин сказал ровно то, что было сказано - без двойного дна.