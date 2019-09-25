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Тайное послание Путина к альянсу попытка помочь? - эксперт
25 сентября 2019, 13:24 • 69 • Политика
СМИ опубликовали выдержки из послания президента России Владимира Путина к странам Североатлантического альянса. Для прессы его содержание оставалось тайным, пока один из представителей МИД иностранного государства, входящего в НАТО, не слил его содержание журналистам. Заведующий кафедрой политологии и социологи Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин предположил, какой может быть реакция европейцев на предложение Путина, которые "понимают, что НАТО и США их просто тащат к краю бездны напряжения".
Ранее газета "Коммерсантъ" раскрыло выдержки из послания президента России Владимира Путина к странам НАТО. К слову, сам текст был закрыт для прессы, однако его содержание все же перестало быть тайным и попало в руки журналистов, благодаря одному из иностранных дипломатов. Как отметила газета, источник — представитель МИД одной из стран Североатлантического альянса и согласился говорить на условиях анонимности.
Само послание, как указывается, было отправлено еще 19 сентября во все страны, входящие в НАТО, а также генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини свое послание. В письме глава государства предложил странам-членам НАТО объявить мораторий на размещение в странах, входящих в Североатлантический альянс, ракет средней и меньшей дальности.
"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы, - напомнил Владимир Путин и тут же отметил, что Вашингтон не торопится следовать примеру Москвы: - Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем".
Заведующий кафедрой политологии и социологи Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин предположил, какой может быть реакция европейцев на предложение Путина, которые "понимают, что НАТО и США их просто тащат к краю бездны напряжения".
"Не надо забывать уже серьезные трещины, которые происходят между Соединенными Штатами и европейскими государствами, которые бы хотели сами обеспечивать свою безопасность, а не быть в узде НАТО, которую постоянно поддергивает Вашингтон", - отметил эксперт в беседе с НСН.
Он также напомнил, что "народы европейских государств, в принципе, за стабилизацию, за мир", поскольку понимают, что "НАТО и США их просто тащат к краю бездны напряжения".
То есть послание Путина к странам-членам НАТО — это все же путь к спасению? Попытка помочь разрешить назревающую проблему глобальной безопасности? Ведь, как отмечает эксперт, "значительная часть европейских народов стремятся к мирному сосуществованию".
Кошкин же указывает на то, что народные чаяния расходятся с политическими.
"Правительства ангажированы и решают свои порой узко местнические проблемы, - уточнил эксперт. - А именно связанные с тем, чтобы удержаться у власти. И подыгрывают той конъюнктуре, которая создается на континенте".
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