Тайное послание: Что скрыто в статье Путина

Автор:

Галина Улькина

"Будем твёрдо защищать правду"

В своей статье Владимир Путин много говорит о причинах войны. Напоминает о событиях, соглашениях и обещаниях, которые раздавались лидерами государств, но позже не были выполнены. О страхе перед набирающим силу агрессором. И особенно о решающей роли СССР в победе над фашизмом и важности сохранения исторической правды.

"Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны", - говорится в тексте публикации.

Сразу после выхода статья российского лидера стала предметом горячего обсуждения. В первую очередь её текст заинтересовал историков, которые до сих пор спорят о ряде событий середины ХХ века, о причинах и последствиях Второй мировой войны.

"От интерпретации до фальсификации – один шаг"

Борис Юлин, историк, военный эксперт, в беседе с Царьградом выразил мнение, что основная проблема у нас в другом – не в содержимом этой статьи.

А в том, что идёт постоянное выраженное двоемыслие. Все эти антисоветские нападки берутся на Западе из наших официальных источников, современной литературы, кинематографа,

– разъясняет эксперт.

"Это аксиома, её сложно разложить по полочкам. Это очевидные вещи, но мы должны констатировать, что в условиях после 85-го года выросли поколения, которые питались не реальной информацией, а интерпретациями. А от интерпретации до фальсификации – один шаг", – добавляет Александр Михайлов, генерал ФСБ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия".

"Не приемлет диалог, основанный на агрессии"

Политический смысл статьи Владимира Путина вполне очевиден. Президент заявил, что Россия не приемлет диалог, основанный на агрессии. Уважает суверенность других государств, но будет чётко отстаивать свою позицию и справедливость.

Кроме того, президент отметил, что ревизионизм в отношении событий Второй мировой войны просто недопустим. Нельзя умалять заслуги стран, сражавшихся с фашизмом, и роль СССР в победе над Германией. Сейчас об этом всё чаще говорят даже в США, которые были эпицентром холодной войны и где до сих пор детям рассказывают о том, что победили-то на самом деле именно американцы.

Михайлов поясняет:

Издание, о котором вы говорите, вероятно, формирует повестку дня. Отношение к России, к нашим вооружённым силам и многим другим вещам. И месседж удачно выбран по изданию и его прочитает тот, кому нужно.

"Нам стоит отдать должное"

"По прошествии времени стало очевидно, что без участия Советского Союза война бы не закончилась. Нам всем стоит отдать должное выдержке советского народа", – заявил Ларри Кинг, американский журналист.

Примечательно, что статья вышла в американском журнале, который многие обвиняют в милитаризме. На страницах The National Interest часто выходят материалы, посвящённые вооружениям, анализу сил армий различных государств.

В статье Владимира Путина изложены факты, которые должен знать и помнить каждый человек, считающий себя русским. Важный урок и результат войны – система общей мировой безопасности, созданная после войны. Она должна быть сохранена, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.