Тайное оружие: что стоит за «утечками» информации о секретных ракетах США с металлическими лезвиями

Американские СМИ сообщили о создании в США на основе ракеты Hellfire оружия, способного поражать противника специальными металлическими лезвиями. Речь идёт о некой секретной высокоточной ракете R9X, якобы предназначенной для использования во время антитеррористических операций. Как утверждают американские журналисты, отсутствие взрывчатки в боеголовке должно исключить потери среди мирных жителей. Однако отечественные эксперты сомневаются в эффективности такой ракеты и указывают на ограниченность её боевого применения. К тому же, по мнению аналитиков, сообщения о тайном оружии нужны, чтобы продемонстрировать активность Пентагона в развитии вооружений на фоне успехов России в этой сфере.

Американские СМИ сообщили о том, что в США якобы разработали высокоточную авиационную ракету R9X. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отставных и действующих американских чиновников, особенность этого оружия заключается в том, что оно поражает цель с помощью инертной боеголовки, которая не взрывается, а выбрасывает металлический снаряд массой примерно 100 фунтов (45 кг) или шесть специальных металлических лезвий.

Согласно информации газеты, проект создания ракеты носит секретный характер. Тем не менее собеседники журналистов рассказали, что длина R9X составляет около 1,5 м. В США её начали разрабатывать ещё в 2011 году. За основу была взята ракета AGM-114 Hellfire, которая стоит на вооружении армии США, Японии, Израиля, Австралии, стран — членов НАТО, а также некоторых государств Ближнего Востока и Азии.

Hellfire изначально разрабатывалась как ракета класса «воздух — поверхность», однако затем была адаптирована для применения не только с воздушных, но и с наземных и морских платформ. Как правило, она входит в арсенал вертолётов AH-64 Apache, а также многоцелевых беспилотников MQ-1 Predator и разведывательно-ударных MQ-9 Reaper.

Чаще всего данное оружие используется для уничтожения танков, бронированных машин и инженерных сооружений. Может оснащаться не только кумулятивной, бронебойной или осколочно-фугасной боевой частью, но и тандемной, состоящей из двух зарядов — лидирующего и основного, детонирующих поочерёдно.

Основными разработчиками Hellfire являются американские компании Rockwell International, которая создала ракету и систему управления огнём, а также Northrop Grumman, разработавшая головку самонаведения (лазерную и радиолокационную), и Thiokol, отвечавшая за твёрдотопливный двигатель.

Ограниченность боевого применения

Американские СМИ называют R9X «ракетой-ниндзя». Ранее о её разработке писал американский журналист Марк Боуден в своей книге «Финал. Убийство Усамы бен Ладена» (The Finish. The Killing of Osama bin Laden) в 2012 году. Как утверждает автор, Пентагон планировал применить одну из первых опытных версий R9X в операции «Копьё Нептуна», разработанной для ликвидации лидера «Аль-Каиды»*.

Но в итоге было принято решение отправить на виллу в Пакистане, где скрывался бен Ладен, спецназ ВМС США. 2 мая 2011 года «террориста номер один» застрелил один из участников операции.

В книге Боудена со ссылкой на источники в Белом доме сообщалось, что R9X получила обозначение STM (Small Tactical Munition — малый тактический боеприпас). Её разработкой якобы занималась корпорация Raytheon. Боеприпас предназначался для запуска с беспилотника — наведение на цель должно было осуществляться с помощью спутниковой системы GPS. По словам Боудена, на ракету устанавливали боеголовку массой 2,2 кг.

По информации The Wall Street Journal, оснащённую металлическими лезвиями R9X впервые применили в бою в феврале 2017 года в сирийской провинции Идлиб. Второй раз ракета была запущена в январе 2019 года для ликвидации террориста Джамаля аль-Бадауи, причастного к теракту в йеменском порту Адена 12 октября 2000 года. В тот день террористы-смертники атаковали эсминец USS Cole ВМС США, направив на него катер со взрывчаткой. Жертвами стали 17 военнослужащих.

Источники газеты указывают, что R9X «используется нечасто — и только при возникновении особых обстоятельств». В частности, она предназначена для уничтожения главарей террористов. Как полагают американские военные, при использовании такого боеприпаса не должны пострадать мирные жители.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что пока Соединённые Штаты не смогли решить проблему гибели гражданских при нанесении ударов по террористам, которые часто скрываются в жилых кварталах. По словам эксперта, даже самая современная высокоточная ракета не даёт 100%-ной гарантии безупречного выполнения боевой задачи.

«Отклонение от цели любого управляемого оружия может составлять несколько метров. А в случае точного попадания осколки от боевой части могут задеть гражданских. Для США, которые регулярно применяют силу в разных регионах мира, эта проблема имеет особое значение. Американцы постоянно сталкиваются с обвинениями в гибели мирного населения. Трагедии происходят, как правило, из-за ошибок разведки или отклонения ракеты от цели», — пояснил Козюлин.

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. При этом он сомневается в том, что, если R9X существует, её можно назвать высокоэффективным оружием против главарей террористов. Как полагает эксперт, существенным недостатком такого снаряда является ограниченность боевого применения.

«С одной стороны, американцы сделают правильный ход, отказавшись от кумулятивной боевой части, осколки которой могут зацепить невинных людей. Однако не решена главная проблема: ликвидация боевиков в условиях плотной городской застройки. Не думаю, что лезвия под собственной тяжестью без труда пробьют бетон или кирпичную кладку», — отметил Корнев в беседе с RT.

Эксперт считает, что R9X предназначена для применения «в чистом поле». По словам Корнева, шесть лезвий могут накрыть определённый квадрат на равнинной местности, уничтожив живую силу противника. Однако, если боевики находятся в бронированных машинах, то их эффективное поражение будет невозможным.

«К сожалению, нам неизвестна поражающая способность лезвий, но возьму на себя смелость предположить, что их можно использовать для удара по колонне из джипов или легкобронированных автомобилей. Такое оружие было бы эффективным в операции наподобие той, что провела Россия по устранению Джохара Дудаева в 1996 году. Лидер сепаратистов был ликвидирован, когда выехал на машине на открытую местность, чтобы поймать сигнал спутника», — напомнил Корнев.

Основная особенность R9X, как полагает эксперт, — в бесшумности применения и, как следствие, внезапности атаки. Перед пуском лезвий двигатель американской ракеты должен перестать работать (на подлёте к цели запас топлива заканчивается), пояснил собеседник RT, и на финальном участке R9X будет двигаться по баллистической траектории и управляться аэродинамическими рулями.

«Однако наведение на цель R9X наверняка является весьма трудоёмким процессом. При использовании GPS нужно знать точные координаты цели. Когда применяется лазерная подсветка, рядом должна находиться разведгруппа, вертолёт или самолёт. Пуск R9X, если она действительно изготовлена на основе Hellfire, может осуществляться с земли, с воздуха или с катера», — подчеркнул Корнев.

«Атмосфера таинственности»

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на то, что США долго скрывали факт существования R9X. По его словам, военные державы, как правило, не пытаются утаить от публики новейшие виды оружия после завершения их испытаний. Однако Соединённые Штаты воздерживаются от официальных заявлений о ракете, хотя она уже применялась в боевых условиях.

«Неизвестны даже основные характеристики R9X, которая, как сообщается, уже стоит на вооружении армии США. На мой взгляд, Штаты намеренно создают эту атмосферу таинственности и могущества вокруг ракеты с лезвиями, сливая через «источники» небольшую и противоречивую порцию информации о ней», — сказал Кошкин.

Эксперт полагает, что США создают R9X репутацию «секретного супер-оружия Пентагона». Такая информационная политика направлена на рекламу ракеты среди союзников (например, эксплуатантов Hellfire). Также утечки в СМИ призваны оказать воздействие на американскую аудиторию — показать налогоплательщикам результаты увеличения военного бюджета.

«По большому счёту, статья о R9X — пиар-акция, направленная на пропаганду военной мощи американцев. Это попытка Пентагона показать, что США не отстают от России и Китая, которые, как известно, обогнали их в такой критически важной сфере, как гиперзвук. В реальности у гражданского общества и экспертов нет возможности оценить эффективность этой ракеты и целесообразность её создания», — подытожил Кошкин.

