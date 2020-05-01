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Тайное назначение канала Москва – Волга: секретный план провалился
01 мая 2020, 05:10 • 104 • Аналитика
Ревели пароходные гудки – толпы москвичей на Раушской набережной грохотали в ответ: "ура"! Сбылся великий лозунг: "Заставим Волгу течь мимо Кремля". 1 мая 1937 года по каналу Москва – Волга прошли первые пароходы. Москва стала "портом пяти морей".
Тайное назначение канала Москва – Волга: секретный план провалился
03:00
Движение началось в апреле. Из тогдашнего Горького, теперь Нижнего Новгорода, вышла специально построенная флотилия. Флагманский теплоход назывался, разумеется, "Иосиф Сталин". Газеты освещали каждый день его пути: "В 11 часов 30 минут капитан теплохода товарищ Куприянов подает команду: "Левый малый вперед!" Это читали взахлеб.
Погаси срок трудом
Канал связал Москву-реку и Волгу за 4 года и 8 месяцев. Рекордно короткий срок для гигантской стройки. Его длина 128 км. Ширина по поверхности – 85 м, глубина 5,5 м. Плюс: 11 шлюзов, 10 плотин, 7 электростанций – всего почти 250 гидротехнических сооружений. Вся эта красота возводилась подневольным трудом 200 тысяч строителей. Это были заключенные. Прежде чем они начали копать, по всему маршруту построили лагеря – от Карамышевской набережной в Москве до берега Волги в подмосковной Дубне. Работали в основном за еду. Зарплату если кому и начисляли, то крохотную. Объединение "исправительно-трудовых лагерей" на виду у всех не было засекречено. После окончания строительства значительное число зэков освободили как "погасивших срок ударным трудом". Остальных разбросали по другим лагерям.
По холмам на лодках
Главная причина, по которой строили канал, это острая нехватка воды в столице. В 1930-е Москва-река обмелела так, что в районе кремлевских стен ее можно было переходить вброд. Но "напоить москвичей волжской водой" – еще не все. "Судоходный канал был частью циклопических планов реконструкции Москвы", – говорит историк архитектуры Николай Васильев:
"Москва-река делает петли внутри города. Появилась идея спрямить ее каналами. Их планировали прокопать примерно по трассе современного третьего транспортного кольца и МЦК. Знаменитые сталинские дома у метро Кутузовская или на площади Гагарина должны были окнами смотреть на канал. Планировали канал к Яузе и водный прогулочный маршрут к Парку имени Сталина, теперь Измайловский. То есть максимально обводнить Москву и свободно перемещаться по ней благодаря системе каналов".
Мало кому известный план остался на бумаге не только потому, что началась война. Москва – город холмов, и копать через них тяжело и дорого. Из-за большого перепада высот нужна была сложная цепочка шлюзов. Как рассказал Николай Васильев, слишком трудозатратный проект требовал серьезной механизации строительной отрасли, а ее не было. Это показала стройка канала Москва – Волга. Инженеры, которые работали там на положении арестованных, лучше других понимали, насколько неэффективна ставка просто на физический труд большого числа людей.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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