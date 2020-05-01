Ревели пароходные гудки – толпы москвичей на Раушской набережной грохотали в ответ: "ура"! Сбылся великий лозунг: "Заставим Волгу течь мимо Кремля". 1 мая 1937 года по каналу Москва – Волга прошли первые пароходы. Москва стала "портом пяти морей".

Тайное назначение канала Москва – Волга: секретный план провалился 03:00

Движение началось в апреле. Из тогдашнего Горького, теперь Нижнего Новгорода, вышла специально построенная флотилия. Флагманский теплоход назывался, разумеется, "Иосиф Сталин". Газеты освещали каждый день его пути: "В 11 часов 30 минут капитан теплохода товарищ Куприянов подает команду: "Левый малый вперед!" Это читали взахлеб.

Погаси срок трудом

Канал связал Москву-реку и Волгу за 4 года и 8 месяцев. Рекордно короткий срок для гигантской стройки. Его длина 128 км. Ширина по поверхности – 85 м, глубина 5,5 м. Плюс: 11 шлюзов, 10 плотин, 7 электростанций – всего почти 250 гидротехнических сооружений. Вся эта красота возводилась подневольным трудом 200 тысяч строителей. Это были заключенные. Прежде чем они начали копать, по всему маршруту построили лагеря – от Карамышевской набережной в Москве до берега Волги в подмосковной Дубне. Работали в основном за еду. Зарплату если кому и начисляли, то крохотную. Объединение "исправительно-трудовых лагерей" на виду у всех не было засекречено. После окончания строительства значительное число зэков освободили как "погасивших срок ударным трудом". Остальных разбросали по другим лагерям.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Лужков мост через Водоотводный канал в Москве

По холмам на лодках

Главная причина, по которой строили канал, это острая нехватка воды в столице. В 1930-е Москва-река обмелела так, что в районе кремлевских стен ее можно было переходить вброд. Но "напоить москвичей волжской водой" – еще не все. "Судоходный канал был частью циклопических планов реконструкции Москвы", – говорит историк архитектуры Николай Васильев:

"Москва-река делает петли внутри города. Появилась идея спрямить ее каналами. Их планировали прокопать примерно по трассе современного третьего транспортного кольца и МЦК. Знаменитые сталинские дома у метро Кутузовская или на площади Гагарина должны были окнами смотреть на канал. Планировали канал к Яузе и водный прогулочный маршрут к Парку имени Сталина, теперь Измайловский. То есть максимально обводнить Москву и свободно перемещаться по ней благодаря системе каналов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков Строительство моста через канал имени Москвы на третьем пусковом комплексе ЦКАД в Московской области

Мало кому известный план остался на бумаге не только потому, что началась война. Москва – город холмов, и копать через них тяжело и дорого. Из-за большого перепада высот нужна была сложная цепочка шлюзов. Как рассказал Николай Васильев, слишком трудозатратный проект требовал серьезной механизации строительной отрасли, а ее не было. Это показала стройка канала Москва – Волга. Инженеры, которые работали там на положении арестованных, лучше других понимали, насколько неэффективна ставка просто на физический труд большого числа людей.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik