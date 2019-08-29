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Тайник с двумя взрывными устройствами: ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

29 августа 2019, 17:39  •  71 • В России
Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Кабардино-Балкарии. Силовики обнаружили в тайнике два взрывных устройства, после чего нашли и задержали их изготовителя — местного жителя, который ранее был судим за преступление террористической направленности. Во время допроса мужчина признался, что теракты планировались в отношении объектов правоохранительных органов и государственных ведомств.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населённых пунктов Чёрная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пытаться их вывезти было слишком рискованно, поэтому специалисты-взрывотехники обезвредили бомбы на месте. После этого сотрудники ФСБ вместе с МВД региона выявили и задержали преступника, который изготовил и спрятал устройства.

В ходе допроса он признался, что готовились теракты против правоохранительных органов и государственных ведомств.

«В кратчайшие сроки установлен ранее судимый за преступление террористической направленности житель республики, причастный к изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника. Принятыми мерами он был задержан на территории города Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур», — подчеркнули в ФСБ.

В связи с этими фактами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ сообщили, что сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Сотрудники проводят оперативно-разыскные мероприятия, ведётся следствие.

  • Оперативное видео ФСБ о предотвращении терактов в Кабардино-Балкарии

Апрельский инцидент

Напомним, в апреле ФСБ задержала в столице Кабардино-Балкарии члена группировки «Исламское государство»*, который планировал совершить резонансный теракт. В его жилище были найдены изготовленное им взрывное устройство, экстремистская литература и другие доказательства подготовки теракта.

Более того, по данным ФСБ, задержанный до ИГ был членом баксанской бандгруппы, входившей в состав группировки «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая»**. Девять членов этой банды напали 21 июля 2010 года на Баксанскую ГЭС. В результате атаки погибли два сотрудника охраны, а сама станция после этого не работала два с половиной года, так как её решили серьёзно модернизировать после нападения.

«По имеющимся данным, ранее задержанный входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов на территории КБР в период с 2009 по 2012 год», — отметили в ФСБ.

По данным правоохранительных органов, радикал присоединился к ИГ после того, как были нейтрализованы главари и наиболее активные члены бандгруппы.

23 августа стало известно о другой успешной антитеррористической операции ФСБ. Сотрудники ведомства совместно с Росгвардией пресекли деятельность ячейки «Исламского государства» в Калужской области. Задержанные, по данным следствия, собирали и переводили деньги в Сирию для группировки.

«Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров МТО ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности», — говорится в сообщении.

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При этом число преступлений террористической направленности в России постоянно сокращается. Так, в 2018 году было зафиксировано девять таких правонарушений, сообщал в мае замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.

«Оно сократилось с 2013 годом почти в девять раз. В 2018 году было девять таких преступлений, а в 2013 году было 80», — сказал он.

По его словам, число преступлений сократилось благодаря работе органов власти и силовых структур.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» — организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010).

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