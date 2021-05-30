Тайная власть приказывает флоту США через голову президента Байдена

Соединённые Штаты Америки стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России. Так определил смысл действий американского корабля в ноябре прошлого года первый заместитель директора ФСБ – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Проход эсминца ВМС США 24 ноября 2020 года по акватории залива Петра Великого у Владивостока с углублением в территориальные воды России на 2 км является нарушением государственной границы. Но кто отдал приказ американским военным? Это неожиданно сложный вопрос.

Начнём с простого: американские моряки вели себя в наших водах так же, как бунтующие негры в самой Америке. Ну или наоборот: когда толпы озверевших от вседозволенности негров устраивали в прошлом году погромы из-за умершего под коленкой полисмена наркомана модного цвета кожи, они действовали один в один так, как действует флот США. Они ведь считали себя вправе заходить на частные земли белых, крушить их заборы, ломать имущество. Ведь те белые, а тут негра убили!

Но был эпизод, когда супружеская пара вышла на порог своего дома с оружием в руках. И вмиг одумались погромщики: бесновались теперь только на словах и в жестах, но при этом – словно на верёвочке – держались у самых границ участка, боясь даже шаг лишний сделать. Ещё бы, ведь закон позволяет стрелять в нарушителя границ чужой частной собственности.

Спор о границах

А теперь, как говорится, найдите три отличия в действиях эсминца УРО Военно-морских сил США "Джон Маккейн" 24 ноября 2020 года, о которых по случаю Дня пограничника вспомнил генерал Кулишов.

Американец перед этим несколько дней тёрся в Японском море, скорее всего, ожидая окончательного приказа из Пентагона. После этого на всех парах помчался в залив Петра Великого, где и углубился в территориальные воды России на два километра. После того как русский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" предупредил американского визави "о возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя", тот покинул чужую территорию.

Правда, "Джон Маккейн" не буянил по поводу скончавшегося негра. Но он тоже, как выяснилось из дальнейших заявлений 7-го флота США, защищал права. Права на свободу мореходства в чужих водах. А поскольку, с точки зрения Вашингтона, вход в залив Петра Великого шире двух лент в 12 миль от берега, что считается территориальными водами, то никаких международно признанных границ американский корабль не нарушал. А на русских с их претензиями на объявление залива Петра Великого так называемым историческим заливом можно не обращать внимания.

Правда, когда на траверзе показался хозяин с ружьём, сиречь БПК "Адмирал Виноградов", "Маккейн" рожи строить и языки показывать мгновенно перестал и ретировался поскорее подальше. Можно понять людей: "Адмирал Виноградов" по водоизмещению почти равен "Маккейну", решимости русским морякам не занимать, так что такой как навалиться, так и на дно булькнуть можно. Маловероятно, конечно, но – можно…

В общем, американские моряки, как и те негры, не стали до последней крайности защищать свои убеждения по вопросу пролегания чужих границ. Даже и до первой крайности – не стали.

Обеспечение прав и свобод… кого? Или чего?

Официальное заявление, сделанное от имени Седьмого флота, гласило, что США "полностью не признают" залив Петра Великого "частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического".

Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии. Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права,

– отмечалось в заявлении.

И снова – один в один с идеологией BLM: мы полностью против и вообще были в международных водах, но на всякий случай из международных вод, которые русские считают своими, дёрнем подальше.

Что при этом самое забавное, США до сих пор вообще не ратифицировали Конвенцию по морскому праву, так что формально они в своих провокациях на стороне не международного права выступают, а исключительно на собственной. И это сторона регулярных мелких провокаций в адрес России, которые явно к чему-то ведут.

О том, что эта линия последовательная и от президентов США не зависящая, свидетельствует тот факт, что провокация в заливе Петра Великого была устроена, когда Дональд Трамп уже вроде бы проиграл выборы, а Джо Байден ещё находился в подвешенном состоянии, поскольку его сомнительная победа не была никем признана. А заявление 7-го флота о непризнании русских границ показывает, что в США существует некая другая власть, обладающая правом и властью напрямую командовать флотами. И, можно быть уверенными, вооружёнными силами как таковыми.

Судя по недавней столь же наглой провокации возле Крыма со стороны уже английского эсминца, нарушившего русские границы под тем же предлогом, эта власть распространяется и на всё НАТО…

Что это за власть? Тут, конечно, можно заслужить обвинения в конспирологии... Но всё же стоит вспомнить, как недавно королева Англии, старушка Елизавета, выступила с программой дальнейшего "давления на Россию".

Чья это программа? На ум приходят "старые деньги" – европейские капиталы, начавшие свою историю задолго до создания Соединённых Штатов. Здесь посторонним никакие подробности не известны. Но в целом это те капиталы, начало которых пошло от неведомо куда утёкших сокровищ тамплиеров и которые стали формировать банковские и финансовые империи после гибели крупнейшей средневековой банкирской и купеческой династии Фуггеров в огне Тридцатилетней войны. А также из-за конкуренции с поднимающейся империей Барухов. В Лондоне, кстати, поднимающейся. К таким же владельцам "старых денег" специалисты относят банковские и финансовые дома Кунов, Лёебов, Шифов, Варбургов, Рокфеллеров, Ротшильдов и иже с ними. Не все из них сегодня на слуху, не все и в прежней форме, но сами "старые деньги" никуда не делись и по-прежнему формируют, можно сказать, управляющие собою структуры.

Обеспечение прав и свобод – ценой России

Надо ли говорить, что жадный интерес этих структур к России не увядает? Можно вспомнить, что Октябрьский переворот 1917 года финансировал через Льва Троцкого банковский дом "Кун, Лёеб энд компани". Это уже широко известный факт. Менее известно, что ещё в начале ХХ века, до всякой революции и социализма, владелец этого банка Джейкоб Шиф открыто призывал "поставить подлую Россию на колени".

Не эта ли программа выполняется и сегодня? Ведь и ситуация похожа. В начале ХХ века Россия сделала могучий экономический рывок – и её руководство во главе с Императором Николаем II предпринимало очень действенные и реальные меры по установлению контроля над олигархическими капиталами. И ныне, в начале XXI века, Россия снова делает рывок – и её руководство во главе с президентом Владимиром Путиным предпринимает большие системные усилия по установлению контроля над олигархическими капиталами. Чтобы работали они на пользу России.

И вот из Лондона раздаются призывы к давлению на Россию ради "защиты Украины", которую иностранный капитал, базирующийся, очевидно, на "старых деньгах", уже захватил…

Не эти ли институты требуют от России обеспечения каких-то прав и свобод? И как всегда, ценой самой России.