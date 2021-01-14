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Тайная цель "Северного потока - 2" раскрыта - западную "сенсацию" оценил эксперт: "Почему бы и нет?"

14 января 2021, 19:55  •  186 • Политика
Тайная цель "Северного потока - 2" раскрыта? Немецкое издание считает, что проект газопровода является для России лишь экспериментом. В действительности же её конечная цель - сотрудничество с Китаем. Западную "сенсацию" оценил Станислав Митрахович. Он заметил, что если РФ тратит деньги на инвестиции, ориентированные на КНР, это не означает, что мы не хотим партнёрства и с Европой: "Почему бы и нет?"
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Митрахович прокомментировал публикацию немецкого издания Die Welt под заголовком "Северный поток - 2" был экспериментом".
Автор статьи утверждает, якобы в действительности у Москвы не было цели поставлять газ в Европу. Посредством "СП-2" она лишь хотела опробовать поставку сырья на дальние расстояния из арктических регионов и наладить сотрудничество с Китаем в этой сфере, утверждается в тексте.
Митрахович в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у России действительно есть планы по развитию партнёрских отношений в энергетической сфере со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее это никак не противоречит желанию РФ сотрудничать и с ЕС.
У нас есть план поставок газа в Китай - будет построен газопровод "Сила Сибири - 2". У нас есть поставки сжиженного газа в КНР из российской Арктики, недавно была проходка по Северному морскому пути. Также существует долгосрочный план - возможно, мы проложим трубопровод в Японию. Но для того чтобы этим заниматься, России совершенно не нужно было строить "Северный поток - 2". Этот проект предназначен для связи РФ с Европой, с Германией, в частности, он даёт возможность поставлять газ, минуя страны-посредники. Например, Украину. Здесь не нужно придумывать излишние хитрости, у нас и так много проблем с "СП-2", - отметил собеседник "Первого русского".
Он добавил, что если Россия тратит деньги на инвестиции, которые будут ориентированы на Китай, это не означает, что мы одновременно не можем тратить деньги на проекты, которые будут связывать нас с Европой: "Почему бы и нет?"
Если бы нам не нужен был "Северный поток - 2", зачем бы мы тогда его строили? Мы уже потратили на него много денег. Сейчас нужно искать варианты обхода американских санкций, это тоже потребует средств. И ради чего в таком случае мы всё это затеяли? Я не совсем понимаю логику автора этой статьи. Проект нам нужен. Он и с экономической точки зрения, и с политической связывает Россию с Европой и даёт перспективы доброжелательных, добрососедских отношений, - подчеркнул Митрахович.

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