Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Митрахович прокомментировал публикацию немецкого издания Die Welt под заголовком "Северный поток - 2" был экспериментом".

Автор статьи утверждает, якобы в действительности у Москвы не было цели поставлять газ в Европу. Посредством "СП-2" она лишь хотела опробовать поставку сырья на дальние расстояния из арктических регионов и наладить сотрудничество с Китаем в этой сфере, утверждается в тексте.

Митрахович в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у России действительно есть планы по развитию партнёрских отношений в энергетической сфере со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее это никак не противоречит желанию РФ сотрудничать и с ЕС.

У нас есть план поставок газа в Китай - будет построен газопровод "Сила Сибири - 2". У нас есть поставки сжиженного газа в КНР из российской Арктики, недавно была проходка по Северному морскому пути. Также существует долгосрочный план - возможно, мы проложим трубопровод в Японию. Но для того чтобы этим заниматься, России совершенно не нужно было строить "Северный поток - 2". Этот проект предназначен для связи РФ с Европой, с Германией, в частности, он даёт возможность поставлять газ, минуя страны-посредники. Например, Украину. Здесь не нужно придумывать излишние хитрости, у нас и так много проблем с "СП-2", - отметил собеседник "Первого русского".

Он добавил, что если Россия тратит деньги на инвестиции, которые будут ориентированы на Китай, это не означает, что мы одновременно не можем тратить деньги на проекты, которые будут связывать нас с Европой: "Почему бы и нет?"