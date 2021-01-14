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Тайная цель "Северного потока - 2" раскрыта - западную "сенсацию" оценил эксперт: "Почему бы и нет?"
14 января 2021, 19:55 • 186 • Политика
Тайная цель "Северного потока - 2" раскрыта? Немецкое издание считает, что проект газопровода является для России лишь экспериментом. В действительности же её конечная цель - сотрудничество с Китаем. Западную "сенсацию" оценил Станислав Митрахович. Он заметил, что если РФ тратит деньги на инвестиции, ориентированные на КНР, это не означает, что мы не хотим партнёрства и с Европой: "Почему бы и нет?"
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Митрахович прокомментировал публикацию немецкого издания Die Welt под заголовком "Северный поток - 2" был экспериментом".
Автор статьи утверждает, якобы в действительности у Москвы не было цели поставлять газ в Европу. Посредством "СП-2" она лишь хотела опробовать поставку сырья на дальние расстояния из арктических регионов и наладить сотрудничество с Китаем в этой сфере, утверждается в тексте.
Митрахович в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у России действительно есть планы по развитию партнёрских отношений в энергетической сфере со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее это никак не противоречит желанию РФ сотрудничать и с ЕС.
Он добавил, что если Россия тратит деньги на инвестиции, которые будут ориентированы на Китай, это не означает, что мы одновременно не можем тратить деньги на проекты, которые будут связывать нас с Европой: "Почему бы и нет?"
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