Тайная сторона ленд-лиза • 73 • Аналитика

Кричали чайки, и в волнах суда качались

В свинцовой дымке от земли и до земли,

Еще вчера они с Рейкьявиком прощались,

Еще вчера они из Лондона ушли.

Была война, и не найти ценнее груза,

Что в трюмы был уложен сверху вниз,

И на полях фронтов Советского Союза

Узнали слово новое — «ленд-лиз».

А. С. Целлер



В жизни любые ценности относительны. Если груз считался ценным для отправителя, это еще не означает, что он представлял большую ценность для получателя.







Согласитесь, весьма необычный взгляд на роль и значение ленд-лиза в Великой Отечественной.



В материале приводятся малоизвестные факты о событиях того времени.



Подписание последнего Оттавского протокола (апрель 1945 г.), в котором регулировались вопросы поставок в СССР, сопровождалось несколькими скандалами. Американская сторона выражала недоумение по поводу того, каким образом советская сторона распоряжается полученными от союзников «ценными грузами».



Так, американцы по своим каналам установили, что из 50 судовых дизелей, поставленных в рамках одного из заказов, лишь три были установлены на строящиеся советские корабли. Остальные просто ржавели на складах.



Тысячи тонн поставленного ранее оборудования для нефтеперерабатывающего и шинного заводов также находились в нераспакованном виде.



Представители США требовали впредь более тщательного обоснования новых заявок на высокотехнологичное оборудование. Все заявки должны были сопровождаться документальным подтверждением о состоянии той или иной отрасли советской промышленности.



Но бюрократия была Союзу не в новинку. Нашим представителям не составляло труда предоставить любые нужные отчеты и формуляры за любой выбранный период времени. И отчитаться за любую проделанную работу. В итоге за годы войны СССР «обосновал» необходимость получения 7784 шт. судовых двигателей!



Стоит ли пояснять, что отечественная отрасль судостроения в годы войны находилась в стагнации. Число построенных (достроенных из довоенных заделов) боевых кораблей основных классов составило всего 70 единиц. А количество построенных судов и катеров исчислялось лишь несколькими сотнями.



Для чего заказывали свыше 7000 двигателей? Дизелей и моторов именно того класса, которые были так необходимы самим американцам для оснащения ими десантных кораблей и самоходных средств для высадки с моря.



В таблицах поставок встречаются какие-то невероятные цифры. Сотни тысяч тонн взрывчатых веществ. Миллионы тонн химикатов. 800 тысяч тонн цветных металлов. 1,6 млн. километров телеграфного кабеля...



Колоссальные объемы помощи!







Как будто речь о стране, которая до этого вообще ничего не производила. И не имела в предвоенные годы крупнейшей и одной из наиболее технически оснащенных армий в мире.



Основной объем этих поставок пришелся не на тяжелейший период 1941-1942 гг., когда действительно могла возникнуть угроза нехватки всего из-за потери мощностей и предприятий в западный районах страны. Нет! Основные поставки по ленд-лизу — это 1944-1945 гг., когда эвакуированная промышленность была на пике мощности, а советские труженики тыла ставили трудовые рекорды.





Как же сражались без ленд-лизовской взрывчатки и алюминия в начале войны, ломая хребет вермахту под Сталинградом? И зачем СССР понадобилось столько военного снаряжения под самый конец?



Эти вопросы требуют пояснений.



Спустя полвека историки либерального толка напишут, что «поставки по отдельным категориям в сотни процентов превышали показатели советского производства в годы войны». В таких условиях без ленд-лиза было, конечно, не победить.



Но кто-то задумывался над тем, использовалась ли данная помощь непосредственно для войны с Германией?

Прибывшая в Архангельск американская делегация была поражена, увидев применение ленд-лизовского алюминия «в качестве настилов для причалов и товарных складов».



Всего из-за рубежа было поставлено 300 тысяч тонн «крылатого металла», так необходимого авиационной промышленности! Еще примерно столько же было произведено в самом СССР.



Советские авиационные заводы как выпускали самолеты с деревянной обшивкой, так и продолжали их выпускать до конца войны. Достаточно очевидно, что отечественный авиапром физически не мог переработать и использовать по назначению такие объемы легких металлов.



Для примера — самый совершенный Ла-7: силовой набор фюзеляжа — из сосны, обшивка крыла и фюзеляжа — из березового шпона.



В источниках подобное обращение с ценными материалами списывают на беспорядок военного времени и халатное отношение советской стороны. Несомненно, все так и было. Для страны с жесткой плановой экономикой военного времени. Которая в кратчайшие сроки смогла провести уникальную операцию по эвакуации тысяч предприятий и развернуть их на новом месте в прежнем виде.



Вы можете представить, чтобы в таких условиях могли «просто забыть» про нефтеперерабатывающий завод или сваленные на причалах горы алюминия?



Или Советский Союз параллельно решал еще одну, никому неизвестную задачу…



Чем больше алюминия скапливается на наших причалах, тем меньше вы построите «Мустангов» и «Крепостей»!

Аналогично было с тысячами судовых дизелей и моторов «для строящихся в Советском Союзе торпедных катеров». Чем больше у нас скапливается ржавеющих моторов, тем меньше будет построено десантных средств (LCM, LCU) для Военно-морских сил США.



Кто в 1945 году мог дать гарантию, что эти средства потом не будут использованы союзниками для высадки, например, в Крыму?



Зри на сто шагов вперед! У высшего руководства СССР не возникало ни малейших сомнений о том, насколько плохо будут складываться отношения с союзниками после победы над Германией.



Даже победа в её принятом виде находилась под вопросом. Англосаксы могли наскоро договориться со своими бедными родственниками-германцами и заключить с ними сепаратный мир. Данная угроза стала еще более очевидной со смертью Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 года.



Как уже было указано, основная доля ленд-лиза пришлась на время, когда исход войны стал очевиден. Значительная доля поставленного оборудования и материалов просто не успевала быть использованной в борьбе с Третьим рейхом.



Гении советской дипломатии сделали все возможное (и невозможное!) в интересах своей страны. В условиях стремительного ухудшения отношений они продолжали «пробивать» необходимые заявки на наиболее выгодных условиях. Стремясь по возможности сократить поставки уже ставшего ненужным военного снаряжения, постепенно смещая фокус в сторону гражданского оборудования. Все это мотивировалось необходимостью вступления СССР в войну с Японией и продолжения боевых действий в течение последующих 18 месяцев.



Весной 45-го наши заокеанские партнеры все же понемногу прозрели. Американцы наотрез отказались предоставлять в рамках закона о ленд-лизе технологическое оборудование, рассчитанное на многолетний срок эксплуатации в народном хозяйстве. Линии по производству пищевых продуктов, энергетическое, металлургическое, стеклодувное и химическое оборудование с апреля 1945 года предоставлялось только в кредит. За настоящее золото. Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту» сирийской ПВО?



Далеко не все ценные грузы были «забыты» или «утилизированы» с целью недопущения их использования в интересах вооруженных сил и экономики США

Некоторые представляли особую ценность. Их тщательно берегли на случай использования в грядущей войне с бывшими союзниками.



Достаточно известный факт: ни один из поставленных 2397 истребителей «Кингкобра», ни один из 1200 «Спитфайров» поздней модификации IX не попал на Восточный фронт. Пилоты люфтваффе в единичных случаях упоминали в своих рапортах встречи с «Королевскими кобрами», но это можно списать на неразбериху и естественное напряжение боя. По сути, ничем не подтвержденные легенды.





Если высотные «Спитфайры» все же были зачислены в состав системы ПВО Москвы (по состоянию на 1944 — глубокий тыл), то мощнейшие «Кингкобры» изначально поставлялись с условиями, исключающими их применение на Восточном фронте. Только для участия в войне с Японией.



Но у советской стороны имелись и другие соображения на этот счет. Истребители не собирались использовать ни против люфтваффе, ни на Дальнем востоке. Их берегли для особого дня. Благодаря своему мощному вооружению и высотным характеристикам Bell P-63 Kingcobra являлась в то время единственным типом авиатехники в составе советских ВВС, способным перехватить B-29.



Забирай у англосаксов все и не давай ничего взамен!

Представленная гипотеза о тайной стороне поставок в СССР по ленд-лизу нуждается в дополнении фактами.



Но перечисленных моментов уже достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Оценки значения ленд-лиза, сделанные лишь на основе соотношения объема поставленных грузов к собственному советскому производству в той или иной категории являются некорректными.



Значительная доля прибывшего к нам оборудования, снаряжения и материалов не была использована по назначению в ходе Великой Отечественной войны. В лучшем случае эти поставки нашли применение при восстановлении СССР в послевоенное время.



В некоторых случаях (на самом деле можно говорить о массовых случаях) поставленные грузы были «забыты на складах» или использовались весьма непривычным и интересным образом. Ставившим под сомнение их реальную полезность для Советской Армии и народного хозяйства.



Наконец, в источниках упоминается о торговле ленд-лизовской помощью. Речь не о внутреннем «чёрном рынке», хотя и этот момент существовал с первого дня программы. Американцы были особенно возмущены тем, что СССР тайно перепродавал поставленные ему материалы и оборудование в третьи страны мира.



Что касается основного тезиса (выжимать все возможное из союзников), то автор не решается делать выводы о приоритетах данной задачи. Было ли это четко проработанной концепций или всего лишь побочным эффектом от программы ленд-лиза, еще предстоит выяснить историкам.



Интереснейшая тема!



Мы с вами не вправе выставлять какие-либо моральные оценки. Ничего личного. Это вопросы выживания страны и наций, её населяющих, в жесточайших условиях борьбы за свое место в мире.



Логика государства отличается от понятий о благородстве на бытовом уровне. Поэтому относитесь ко всему спокойнее.



Ничего не мешает сказать слова благодарности американцам, согласившимся поставлять ценную помощь (без малейшего сарказма!) на приемлемых для советской стороны условиях.



Само значение ленд-лиза в борьбе с фашизмом было значительным, но никак не решающим. И это не должно быть поводом для каких-либо спекуляций насчет вклада союзников в нашу Победу.





Факты взяты из книги «Ленд-лиз. Сделка века». Автор — Наталья Бутенина. Анализ и комментарии к тем или иным событиям — личное мнение автора данной статьи В жизни любые ценности относительны. Если груз считался ценным для отправителя, это еще не означает, что он представлял большую ценность для получателя.Согласитесь, весьма необычный взгляд на роль и значение ленд-лиза в Великой Отечественной.В материале приводятся малоизвестные факты о событиях того времени.Подписание последнего Оттавского протокола (апрель 1945 г.), в котором регулировались вопросы поставок в СССР, сопровождалось несколькими скандалами. Американская сторона выражала недоумение по поводу того, каким образом советская сторона распоряжается полученными от союзников «ценными грузами».Так, американцы по своим каналам установили, что из 50 судовых дизелей, поставленных в рамках одного из заказов, лишь три были установлены на строящиеся советские корабли. Остальные просто ржавели на складах.Тысячи тонн поставленного ранее оборудования для нефтеперерабатывающего и шинного заводов также находились в нераспакованном виде.Представители США требовали впредь более тщательного обоснования новых заявок на высокотехнологичное оборудование. Все заявки должны были сопровождаться документальным подтверждением о состоянии той или иной отрасли советской промышленности.Но бюрократия была Союзу не в новинку. Нашим представителям не составляло труда предоставить любые нужные отчеты и формуляры за любой выбранный период времени. И отчитаться за любую проделанную работу. В итоге за годы войны СССР «обосновал» необходимость получения 7784 шт. судовых двигателей!Стоит ли пояснять, что отечественная отрасль судостроения в годы войны находилась в стагнации. Число построенных (достроенных из довоенных заделов) боевых кораблей основных классов составило всего 70 единиц. А количество построенных судов и катеров исчислялось лишь несколькими сотнями.Для чего заказывали свыше 7000 двигателей? Дизелей и моторов именно того класса, которые были так необходимы самим американцам для оснащения ими десантных кораблей и самоходных средств для высадки с моря.В таблицах поставок встречаются какие-то невероятные цифры. Сотни тысяч тонн взрывчатых веществ. Миллионы тонн химикатов. 800 тысяч тонн цветных металлов. 1,6 млн. километров телеграфного кабеля...Колоссальные объемы помощи!Как будто речь о стране, которая до этого вообще ничего не производила. И не имела в предвоенные годы крупнейшей и одной из наиболее технически оснащенных армий в мире.Основной объем этих поставок пришелся не на тяжелейший период 1941-1942 гг., когда действительно могла возникнуть угроза нехватки всего из-за потери мощностей и предприятий в западный районах страны. Нет! Основные поставки по ленд-лизу — это 1944-1945 гг., когда эвакуированная промышленность была на пике мощности, а советские труженики тыла ставили трудовые рекорды.Как же сражались без ленд-лизовской взрывчатки и алюминия в начале войны, ломая хребет вермахту под Сталинградом? И зачем СССР понадобилось столько военного снаряжения под самый конец?Эти вопросы требуют пояснений.Спустя полвека историки либерального толка напишут, что «поставки по отдельным категориям в сотни процентов превышали показатели советского производства в годы войны». В таких условиях без ленд-лиза было, конечно, не победить.Прибывшая в Архангельск американская делегация была поражена, увидев применение ленд-лизовского алюминия «в качестве настилов для причалов и товарных складов».Всего из-за рубежа было поставлено 300 тысяч тонн «крылатого металла», так необходимого авиационной промышленности! Еще примерно столько же было произведено в самом СССР.Советские авиационные заводы как выпускали самолеты с деревянной обшивкой, так и продолжали их выпускать до конца войны. Достаточно очевидно, что отечественный авиапром физически не мог переработать и использовать по назначению такие объемы легких металлов.Для примера — самый совершенный Ла-7: силовой набор фюзеляжа — из сосны, обшивка крыла и фюзеляжа — из березового шпона.В источниках подобное обращение с ценными материалами списывают на беспорядок военного времени и халатное отношение советской стороны. Несомненно, все так и было. Для страны с жесткой плановой экономикой военного времени. Которая в кратчайшие сроки смогла провести уникальную операцию по эвакуации тысяч предприятий и развернуть их на новом месте в прежнем виде.Вы можете представить, чтобы в таких условиях могли «просто забыть» про нефтеперерабатывающий завод или сваленные на причалах горы алюминия?Или Советский Союз параллельно решал еще одну, никому неизвестную задачу…Аналогично было с тысячами судовых дизелей и моторов «для строящихся в Советском Союзе торпедных катеров». Чем больше у нас скапливается ржавеющих моторов, тем меньше будет построено десантных средств (LCM, LCU) для Военно-морских сил США.Кто в 1945 году мог дать гарантию, что эти средства потом не будут использованы союзниками для высадки, например, в Крыму?Зри на сто шагов вперед! У высшего руководства СССР не возникало ни малейших сомнений о том, насколько плохо будут складываться отношения с союзниками после победы над Германией.Даже победа в её принятом виде находилась под вопросом. Англосаксы могли наскоро договориться со своими бедными родственниками-германцами и заключить с ними сепаратный мир. Данная угроза стала еще более очевидной со смертью Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 года.Как уже было указано, основная доля ленд-лиза пришлась на время, когда исход войны стал очевиден. Значительная доля поставленного оборудования и материалов просто не успевала быть использованной в борьбе с Третьим рейхом.Гении советской дипломатии сделали все возможное (и невозможное!) в интересах своей страны. В условиях стремительного ухудшения отношений они продолжали «пробивать» необходимые заявки на наиболее выгодных условиях. Стремясь по возможности сократить поставки уже ставшего ненужным военного снаряжения, постепенно смещая фокус в сторону гражданского оборудования. Все это мотивировалось необходимостью вступления СССР в войну с Японией и продолжения боевых действий в течение последующих 18 месяцев.Весной 45-го наши заокеанские партнеры все же понемногу прозрели. Американцы наотрез отказались предоставлять в рамках закона о ленд-лизе технологическое оборудование, рассчитанное на многолетний срок эксплуатации в народном хозяйстве. Линии по производству пищевых продуктов, энергетическое, металлургическое, стеклодувное и химическое оборудование с апреля 1945 года предоставлялось только в кредит. За настоящее золото.Некоторые представляли особую ценность. Их тщательно берегли на случай использования в грядущей войне с бывшими союзниками.Достаточно известный факт: ни один из поставленных 2397 истребителей «Кингкобра», ни один из 1200 «Спитфайров» поздней модификации IX не попал на Восточный фронт. Пилоты люфтваффе в единичных случаях упоминали в своих рапортах встречи с «Королевскими кобрами», но это можно списать на неразбериху и естественное напряжение боя. По сути, ничем не подтвержденные легенды.Если высотные «Спитфайры» все же были зачислены в состав системы ПВО Москвы (по состоянию на 1944 — глубокий тыл), то мощнейшие «Кингкобры» изначально поставлялись с условиями, исключающими их применение на Восточном фронте. Только для участия в войне с Японией.Но у советской стороны имелись и другие соображения на этот счет. Истребители не собирались использовать ни против люфтваффе, ни на Дальнем востоке. Их берегли для особого дня. Благодаря своему мощному вооружению и высотным характеристикам Bell P-63 Kingcobra являлась в то время единственным типом авиатехники в составе советских ВВС, способным перехватить B-29.Представленная гипотеза о тайной стороне поставок в СССР по ленд-лизу нуждается в дополнении фактами.Но перечисленных моментов уже достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Оценки значения ленд-лиза, сделанные лишь на основе соотношения объема поставленных грузов к собственному советскому производству в той или иной категории являются некорректными.Значительная доля прибывшего к нам оборудования, снаряжения и материаловв ходе Великой Отечественной войны. В лучшем случае эти поставки нашли применение при восстановлении СССР в послевоенное время.В некоторых случаях (на самом деле можно говорить о массовых случаях) поставленные грузы были «забыты на складах» или использовались весьма непривычным и интересным образом. Ставившим под сомнение их реальную полезность для Советской Армии и народного хозяйства.Наконец, в источниках упоминается о торговле ленд-лизовской помощью. Речь не о внутреннем «чёрном рынке», хотя и этот момент существовал с первого дня программы. Американцы были особенно возмущены тем, что СССР тайно перепродавал поставленные ему материалы и оборудование в третьи страны мира.Что касается основного тезиса (выжимать все возможное из союзников), то автор не решается делать выводы о приоритетах данной задачи. Было ли это четко проработанной концепций или всего лишь побочным эффектом от программы ленд-лиза, еще предстоит выяснить историкам.Интереснейшая тема!Мы с вами не вправе выставлять какие-либо моральные оценки. Ничего личного. Это вопросы выживания страны и наций, её населяющих, в жесточайших условиях борьбы за свое место в мире.Логика государства отличается от понятий о благородстве на бытовом уровне. Поэтому относитесь ко всему спокойнее.Ничего не мешает сказать слова благодарности американцам, согласившимся поставлять ценную помощь (без малейшего сарказма!) на приемлемых для советской стороны условиях.Само значение ленд-лиза в борьбе с фашизмом было значительным, но никак не решающим. И это не должно быть поводом для каких-либо спекуляций насчет вклада союзников в нашу Победу. Олег Капцов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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