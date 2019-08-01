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Тайная sms-переписка раскрыла роль британских спецслужб в расследовании "вмешательства" России в выборы

01 августа 2019, 04:09  •  48 • В мире
Двое высокопоставленных сотрудников MI5 и ФБР в частной sms-переписке обсуждали вопросы и опасения по поводу так называемого "российского вмешательства". И речь шла не только о президентских выборах в США.
Говоря о своих опасениях по поводу "нашей ситуации" Эндрю Маккейб, в 2016 году еще занимавший пост замдиректора ФБР, и Джереми Флеминг, который на тот момент был заместителем главы британской службы разведки MI5, обсуждали и референдум о выходе Британии из Евросоюза. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на некий осведомленный источник.
Слухи о том, что в решении британцев о Brexit, есть некий "российский след", ходили в Британии и до проведения референдума, но его результат удивил и Маккейба, и Флеминга, которые назвали это "тревожным сигналом". В ФБР, по словам источника, в этом усмотрели "возможно успешные действия России".
Из переписки, которую вели между собой представители спецслужб двух стран, можно сделать вывод о том, что на начальном этапе тайного расследования ФБР под кодовым названием "Кроссфаер Харрикэн" о возможном сговоре команды кандидата в президенты от республиканцев с Россией, начатом 31 июля 2016 года, заметную роль сыграли британские спецслужбы.
К примеру, в августе 2016 года в одном из таких "диалогов" говорилось о встрече сотрудников MI5 и ФБР "по поводу нашей странной ситуации". Предполагается, что речь здесь идет об обсуждении "действия России".
Источник Guardian отметил, что заметный акцент в этой sms-переписке поставлен на "роль иностранных спецслужб" в решении ФБР инициировать расследование деятельность предвыборного штаба Дональда Трампа. И скорее всего, речь идет именно о британских спецслужбах.
Напомним, расследование, которое в 2016 года начало ФБР, в дальнейшем взял в свои руки спецпрокурор Роберт Мюллер, заявивший о том, что Россия предпринимала "многочисленные, систематические действия с целью вмешательства в наши выборы".
В 2018 году спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения 12 россиянам, которых назвали сотрудниками ГРУ. Их обвинили в причастности ко взлому серверов Демпартии и распространению компромата на Хиллари Клинтон.
Хотя доказательств "российского вмешательства" фактически выявлено не было, разговоры о "российском вмешательстве", "русских хакерах", "руке Кремля" будут продолжаться и дальше, несмотря на то что знаменитое расследование Мюллера стоимостью в 20 миллионов долларов окончилось фактически пшиком и отставкой самого спецпрокурора.
По главному вопросу "сговора Трампа с Россией", так волновавшему оппонентов американского президента, которые очень хотели использовать это обвинение для запуска процедуры импичмента, тоже ничего существенного Мюллеру накопать не удалось.
Правда, что-то он якобы "приберёг про запас" - и эти данные могут "позволить привлечь Трампа к ответственности" после того, как истекут его полномочия. Что это за факты, Мюллер говорить отказался. Однако на "постоянном вмешательстве Москвы в выборы" экс-спецпрокурор всё равно продолжает настаивать, не приводя при этом никаких вменяемых доказательств.

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