Тайная операция по уничтожению останков Гитлера

В этот день, …лет назад

Тринадцатого марта 1970 года глава КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов отправил Леониду Ильичу Брежневу письмо с предложением уничтожить останки Гитлера и Геббельса. Генсек идею одобрил. Так началась секретная операция "Архив"…

© AP Photo Йозеф Геббельс

Останки Гитлера и Геббельса были захоронены на территории советского военного городка в Магдебурге (ГДР). В 70-м году по договоренностям между властями двух стран этот участок передавался городу для жилищного строительства. И, как справедливо посчитали советские власти, обнаружение останков двух вождей Третьего рейха могло спровоцировать новый всплеск неонацизма и поднять ненужную информационную кампанию на Западе. Например, в те годы вовсю гуляла по западным СМИ информация, что якобы Гитлера видели живым-невредимым в Латинской Америке. Есть еще более интересная конспирологическая история: фюрер скрывается на тайной нацистской базе в Антарктиде. Дескать, в недрах шестого континента существует "Четвертый рейх" – тайная база 211 "Новая Швабия" (даже такие приводили подробности! Для правдоподобия, наверное). Вырыты многокилометровые тоннели. И попасть в это государство можно только на подлодке.

Еще уверяют, что в 1946-1947 годах американская экспедиция "Высокий прыжок" Ричарда Берда пыталась обнаружить нацистскую базу в Антарктиде, но на них напали неопознанные летающие объекты, похожие на тарелки. Посбивали кучу самолетов и подожгли неизвестным лучом один из кораблей. Вот как! Думается, именно с этой истории-фэнтези и начались голливудские "Звездные войны"...

© Фото : Lucasfilm Ltd. (2002) Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов"

Но вернемся от звезд к останкам фюрера. Где только не хоронили Гитлера! Сначала 4 мая 1945 года в воронке рядом с входом в его бункер. Потом под Берлином, чтобы СМЕРШ мог спокойно заняться идентификацией останков фюрера и Евы Браун. Потом их захоронили в городе Ратенове в 70 километрах западнее Берлина. И, наконец, 13 января 1946 года останки перевезли в Магдебург и закопали во дворе здания, где располагался отдел советской армейской контрразведки. Там же закопали и останки Геббельса, его супруги и шестерых детей.

Чтобы никто ничего не заподозрил, участники операции "Архив" запустили слух, что в Магдебурге со времен войны зарыты ценные архивные документы. Версия вполне убедительная. Она не вызвала подозрений, тем более что к месту раскопок все равно никого не пускали сотрудники КГБ, а внешний периметр охраняли ничего не понимавшие солдаты ГСВГ.

Останки откопали, упаковали в ящики. 5 апреля их свезли на пустырь под Магдебургом, где сожгли на костре дотла, а пепел выбросили в соседнюю реку.

Операция была обставлена с такой секретностью, что из высшего руководства о ней знали лишь четыре человека: дорогой Леонид Ильич, глава Совмина Косыгин, председатель Президиума Верховного Совета Подгорный и, собственно, сам инициатор операции – Андропов.

Завеса секретности оказалась эффективной: в СМИ информация об операции "Архив" просочилась лишь в 1990-х годах.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik