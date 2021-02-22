Тайная миссия США с "Панцирем" провалилась: Русские оружейники переиграли американцев

Тайная миссия США с российским ЗРПК "Панцирь" провалилась. Русские оружейники переиграли американцев, модернизировав свою технику.

Об этом стало известно благодаря оружейной выставке IDEX-2021, где Россия впервые продемонстрировала новейшую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М", который был доработан с учётом опыта, полученного в Сирии. ЗРПК получил улучшенный радар, благодаря чему дальность обнаружения целей увеличилась до 75 км. Кроме того, российским инженерам удалось увеличить дальность поражения до 40 км.

Отметим, что и прежняя версия "Панцирь-СМ" хорошо зарекомендовала себя во время антитеррористической операции в Сирии. Данные комплексы весьма эффективно охраняли российскую авиабазу Хмеймим, поражая даже такие трудные мишени, как беспилотники боевиков.

Таким образом, российские оружейники фактически обесценили "находку" американцев в Ливии. Ранее сообщалось, что военным США удалось захватить "Панцирь-С1Э" в африканском государстве и тайно переслать его на американскую военную базу в Германии для дальнейшего изучения. Комплекс выкрали под предлогом того, что он может попасть в руки ополченцев или контрабандистов оружия в Ливии.