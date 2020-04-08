Тайная "горячая война" между СССР и США во времена холодной войны • 114 • Аналитика © AP Photo В этот день, ...лет назад Восьмого апреля 1950 года над Латвией советскими истребителями был уничтожен американский бомбардировщик B-29 ("Суперкрепость"). По докладам наших летчиков, нарушитель открыл по ним огонь, был сбит ответным ударом и упал в море. Москва выразила США протест по поводу нарушения советского воздушного пространства. А в Вашингтоне заявили, причем спустя полторы недели, что русские что-то "попутали" – это был частный самолет, летевший в Швецию. Ну конечно! Советские военные летчики легко путают маленький частный самолет с бомбардировщиком! К тому же, подчеркну, самолет-то все равно нарушил воздушное пространство СССР. © AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины Впрочем, в те годы таких инцидентов было много: вовсю шла Корейская война, в которой участвовали и советские, и американские летчики. В том же 1950 году, 8 октября, два истребителя-бомбардировщика ВВС США, летевшие бомбить Северную Корею, сбились с курса, вторглись в воздушное пространство СССР и атаковали аэродром в районе Владивостока. К счастью, обошлось без жертв. Американские власти принесли официальные извинения. Даже сообщили, что командира авиагруппы перевели на штабную работу, а пилотов отдали под трибунал. Всего за время холодной войны ВВС СССР сбили более двух десятков самолетов, вторгшихся в наше воздушное пространство. По неполным данным, зафиксировано не менее 40 случаев применения оружия самолетами ВВС СССР и НАТО (в основном – США) друг против друга. Причем эти инциденты не включают в себя боевые действия в Корее, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. © AP Photo / Alastair Grant Бомбардировщик ВВС США В52 на авиабазе в Фэрфорде Что касается сбитого в Латвии самолета. Американцы много-много лет спустя все-таки признали, что так они "прощупывали" советскую систему ПВО на уязвимость на тот случай, если бы им пришлось атаковать советскую территорию бомбардировщиками с ядерным оружием. Но, по заявлению, Вашингтона "Советы" ошиблись: был сбит не В-29, а морской бомбардировщик Privateer (предназначенный, в том числе, для разведки). Ну конечно же, это полностью меняет дело!.. И вот в этом-то и заключается главная головная боль и опасность, поскольку американцы со своим ядерным оружием напоминают обезьяну с гранатой: никогда не знаешь, когда рванет. И то, что в американских рейтингах американская армия – лучшая в мире, в этом тоже кроется беда, которая вполне может стать сasus belli для Третьей мировой войны. Примеры? Пожалуйста! 17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. Семь человек погибли. Но у этой частной трагедии вполне могли быть последствия глобального масштаба. Дело все в том, что на бомбардировщике находились четыре термоядерные бомбы. Три из них упали на суше и были найдены сразу. А вот четвертая "нырнула" в море. Ее потом два месяца искали. Две бомбы, упавшие неподалеку от испанского Паломареса, разрушились, вызвав радиационное заражение местности. © Фото : public domain Американская ядерная бомба США отделались тогда легко: быстренько провели очистку зараженной территории и выплатили аборигенам компенсации на сумму чуть более 700 тысяч долларов. Хотя, конечно, имиджевые потери для местного сельского хозяйства и рыболовства были гораздо выше. Кстати, одному рыбаку, наблюдавшему падение термоядерной бомбы в море, выплатили 14 с половиной тысяч долларов. Интересно, за что? Теперь главный вопрос: почему бомбардировщики США летали с такими бомбами над Старым Светом? Оказывается, это делалось на тот случай, если "коварный" Советский Союз нанесет ядерный удар. Тогда американские бомбардировщики с ядерным оружием могли срочно взять курс на Советский Союз и нанести удар по заранее определенным целям на нашей территории. Но беда, как говорится, не приходит одна. Два года спустя, в 1968-м, тоже в январе, 21-го, другой стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США с четырьмя атомными бомбами на борту врезался в лед у побережья Гренландии. Самолет затонул. Шесть из семи летчиков остались живы. © CC0 / mortenkilsholm Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия) Американцы вскоре отчитались перед всем миром, что, дескать, все бомбы найдены. Мир может спать спокойно. Но спустя 40 лет вышел срок секретности по этому ЧП, и оказалось, что американцы на самом деле все это время нагло лгали – нашли они только три бомбы. А четвертый заряд так и не найден. Так что Гренландия уже полвека живет на ядерной "пороховой бочке". Эти катастрофы привели к громкому дипломатическому скандалу. Американским бомбардировщикам с ядерным оружием запретили барражировать над Европой. Но и на этом американцы не остановились. В 2007 году на бомбардировщик по ошибке были установлены 6 крылатых ракет с термоядерными боеголовками. И самолет спокойно пролетел почти всю территорию США. Потом, конечно, разразился громкий скандал. Хорошо, что это "потом" было. Впрочем, скорее всего, если бы ракеты рванули, то Вашингтон с ходу, не задумываясь, обвинил бы во всем коварных русских, и… ну чем не сasus belli для Третьей мировой войны? Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. 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