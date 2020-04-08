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Тайная "горячая война" между СССР и США во времена холодной войны
08 апреля 2020, 07:35 • 114 • Аналитика
В этот день, ...лет назад
Восьмого апреля 1950 года над Латвией советскими истребителями был уничтожен американский бомбардировщик B-29 ("Суперкрепость"). По докладам наших летчиков, нарушитель открыл по ним огонь, был сбит ответным ударом и упал в море. Москва выразила США протест по поводу нарушения советского воздушного пространства. А в Вашингтоне заявили, причем спустя полторы недели, что русские что-то "попутали" – это был частный самолет, летевший в Швецию. Ну конечно! Советские военные летчики легко путают маленький частный самолет с бомбардировщиком! К тому же, подчеркну, самолет-то все равно нарушил воздушное пространство СССР.
Впрочем, в те годы таких инцидентов было много: вовсю шла Корейская война, в которой участвовали и советские, и американские летчики.
В том же 1950 году, 8 октября, два истребителя-бомбардировщика ВВС США, летевшие бомбить Северную Корею, сбились с курса, вторглись в воздушное пространство СССР и атаковали аэродром в районе Владивостока. К счастью, обошлось без жертв. Американские власти принесли официальные извинения. Даже сообщили, что командира авиагруппы перевели на штабную работу, а пилотов отдали под трибунал.
Всего за время холодной войны ВВС СССР сбили более двух десятков самолетов, вторгшихся в наше воздушное пространство. По неполным данным, зафиксировано не менее 40 случаев применения оружия самолетами ВВС СССР и НАТО (в основном – США) друг против друга. Причем эти инциденты не включают в себя боевые действия в Корее, Вьетнаме и на Ближнем Востоке.
Что касается сбитого в Латвии самолета. Американцы много-много лет спустя все-таки признали, что так они "прощупывали" советскую систему ПВО на уязвимость на тот случай, если бы им пришлось атаковать советскую территорию бомбардировщиками с ядерным оружием. Но, по заявлению, Вашингтона "Советы" ошиблись: был сбит не В-29, а морской бомбардировщик Privateer (предназначенный, в том числе, для разведки). Ну конечно же, это полностью меняет дело!..
И вот в этом-то и заключается главная головная боль и опасность, поскольку американцы со своим ядерным оружием напоминают обезьяну с гранатой: никогда не знаешь, когда рванет. И то, что в американских рейтингах американская армия – лучшая в мире, в этом тоже кроется беда, которая вполне может стать сasus belli для Третьей мировой войны.
Примеры? Пожалуйста! 17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком.
Семь человек погибли. Но у этой частной трагедии вполне могли быть последствия глобального масштаба. Дело все в том, что на бомбардировщике находились четыре термоядерные бомбы. Три из них упали на суше и были найдены сразу. А вот четвертая "нырнула" в море. Ее потом два месяца искали. Две бомбы, упавшие неподалеку от испанского Паломареса, разрушились, вызвав радиационное заражение местности.
США отделались тогда легко: быстренько провели очистку зараженной территории и выплатили аборигенам компенсации на сумму чуть более 700 тысяч долларов. Хотя, конечно, имиджевые потери для местного сельского хозяйства и рыболовства были гораздо выше. Кстати, одному рыбаку, наблюдавшему падение термоядерной бомбы в море, выплатили 14 с половиной тысяч долларов. Интересно, за что?
Теперь главный вопрос: почему бомбардировщики США летали с такими бомбами над Старым Светом? Оказывается, это делалось на тот случай, если "коварный" Советский Союз нанесет ядерный удар. Тогда американские бомбардировщики с ядерным оружием могли срочно взять курс на Советский Союз и нанести удар по заранее определенным целям на нашей территории.
Но беда, как говорится, не приходит одна. Два года спустя, в 1968-м, тоже в январе, 21-го, другой стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США с четырьмя атомными бомбами на борту врезался в лед у побережья Гренландии. Самолет затонул. Шесть из семи летчиков остались живы.
Американцы вскоре отчитались перед всем миром, что, дескать, все бомбы найдены. Мир может спать спокойно. Но спустя 40 лет вышел срок секретности по этому ЧП, и оказалось, что американцы на самом деле все это время нагло лгали – нашли они только три бомбы. А четвертый заряд так и не найден. Так что Гренландия уже полвека живет на ядерной "пороховой бочке".
Эти катастрофы привели к громкому дипломатическому скандалу. Американским бомбардировщикам с ядерным оружием запретили барражировать над Европой. Но и на этом американцы не остановились. В 2007 году на бомбардировщик по ошибке были установлены 6 крылатых ракет с термоядерными боеголовками. И самолет спокойно пролетел почти всю территорию США. Потом, конечно, разразился громкий скандал. Хорошо, что это "потом" было. Впрочем, скорее всего, если бы ракеты рванули, то Вашингтон с ходу, не задумываясь, обвинил бы во всем коварных русских, и… ну чем не сasus belli для Третьей мировой войны?
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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