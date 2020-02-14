Тайная битва в глубине океанов

95-97% информации в мире передаётся через подводную кабельную сеть. Через спутники передаётся лишь 3-5% информации

Итальянская газета Il Giornale опубликовала недавно статью Паоло Маури «Война на дне океанов», автор которой пишет, что между крупнейшими державами развернулось тайное сражение за контроль над подводными коммуникациями – оптико-волоконными кабелями связи, проложенными по дну Мирового океана.

«Ошибочно полагают, – говорится в статье, – что сегодня коммуникации осуществляются большей частью через спутники или при помощи радиосигналов… Нет ничего более ошибочного!» Автор статьи сообщает, что 95-97% информации в мире передаётся через кабельную сеть. Через спутники передаётся лишь остальные 3-5% информации. Развитие этого типа связи идёт быстрыми темпами. Только в 2017 году мировой спрос на подводную кабельную связь вырос на 57%. В рынок прокладывания новых кабельных сетей вкладываются миллиарды. С 2016 года бумом в прокладывании кабелей захвачены такие компании, как Google, Amazon, Microsoft. Google проложил около 100 тысяч километров кабелей, Facebook – 91 тысячу км, Amazon – 30 тысяч км, Microsoft – 6 тысяч км.

В 1858 году прокладка телеграфного кабеля через Атлантику стала идеей молодого американского миллионера Сайруса Филда. В том же году британский корабль «Агамемнон» и американский «Ниагара» встретились в Атлантике и сплели концы кабеля, общая длина которого составляла 4 000 километров. Оттуда они ушли в обратном направлении, при этом экипажи осторожно опускали в глубины Атлантики медный провод, защищенный гуттаперчевой изоляцией. Затем корабль «Ниагара» вернулся в Ньюфаундленд, а «Агамемнон» – в Ирландию, где уже стояли наготове кабельные станции.

Когда первая трансатлантическая телеграмма прошла от королевы Виктории президенту США Бьюкенену, ликование не знало границ. Начало было положено, и с тех пор проводами опутали почти весь мир.

Прокладкой межконтинентальной кабельной сети занимается и китайская Huawei, однако её дочерняя компания Huawei Submarine System угодила в чёрный список администрации Трампа.

Американская подлодка контролирует кабели

Хотя кабельные сети прокладываются на большой глубине, они уязвимы для подлодок и для батискафов, карты большинства сетей находятся в открытом доступе. Некоторые считают, что возможные акты саботажа на этих сетях будут иметь ограниченный эффект, поскольку сетей слишком много. «Это так, но лишь отчасти, – пишет Il Giornale. – Если удар будет нанесен одновременно и в широком масштабе, он может лишить страну возможности своевременно связаться со своими периферийными командными пунктами или пунктами, расположенными на других континентах».

«Зависит ли наш образ жизни от одной стекловолоконной нити?» – спрашивает немецкое издание Die Welt, посвятившее статью той же проблеме. И приводит ответ на этот вопрос. Находящийся в настоящее время на пенсии американский контр-адмирал указал (сообщение 2012 года), насколько уязвимы державы, владеющие кабельными сетями: «Все кабели США, кроме одного трансатлантического, выходят на сушу в пределах радиуса в 30 миль. Похожая ситуация и с тихоокеанскими кабелями».

Сходного мнения придерживаются другие специалисты. Николь Старосельски, профессор Университета Нью-Йорка, годами исследовала скрытый мир подводных кабелей, собирая материал для книги «Подводная сеть». Для правительства США или любого другого правительства, считает она, «не составляет особого труда физически отключить всю международную телекоммуникацию».

Подводные кабели

По сообщениям западных СМИ, Россия, США, а также, возможно, Китай, уже имеют специальные подводные лодки, предназначенные для «саботажа и шпионских операций с подводными кабелями». Во флоте США это подлодка «Джимми Картер», все операции которой засекречены. В России, как утверждает британская The Times, это подлодка АC-12, которую называют «Лошарик»; она способна погружаться на глубину до 6000 метров. «По сути своей подлодка «Лошарик», – пишет The Times. – это подводная лаборатория. Она оснащена океаническим оборудованием для сбора данных и передовыми акустическими системами для наблюдения за иностранными подводными лодками и подводными коммуникационными кабелями».

Кабели Ас-12-Лошарик

«Война будущего будет войной за кабели, – считает Die Welt. – Сообщение о российских подлодках, которые под водой могут подслушивать Запад или где-нибудь отключать Netflix и биржевую торговлю, подействовало на СМИ поразительно эффективно. При этом сами американцы показали русским, как это работает. С 1971 года в течение десяти лет США получали информацию, подключившись к важному кабелю передачи данных советского военно-морского флота в Охотском море. Эта операция Ivy Bells нарушала международное право и проводилась на суверенной территории Советского Союза. Она стала известна лишь благодаря одному аналитику АНБ… Когда Эдвард Сноуден в 2013 году выступил со своим разоблачением, всему миру стало известно, что британская секретная служба со своей программой Tempora подключена к трансатлантическим кабелям и прослушивает все, что касается разговоров и передачи данных, включая и то, что идет из Германии».

Ремонт подводного кабеля