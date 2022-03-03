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Тайна Z и V раскрыта: Минобороны опубликовало баннеры

03 марта 2022, 10:35  •  1239 • Политика
Минобороны России раскрыло тайну букв V и Z на русской военной технике. В инстаграмме опубликованы баннеры.
Таинственные буквы Z и V, которые видели на русской технике, давно вызывают споры в Сети. Эксперты стали строить теории: например, звучала версия, что V означает слово Victory - "Победа". Но всё оказалось проще.
На баннерах показано, что Z означает "За победу", а буква V - "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".
Пользователи поддержали пост одобрительными комментариями.
Zaщитим. Za Победу,
- пишут в Сети.
Царьград продолжает в режиме прямой трансляции рассказывать о спецоперации на Украине. Мы продолжаем добиваться поставленных целей - денацификации и демилитаризации страны.
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Публикация от Минобороны России (@mil_ru)

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