Тайна Z и V раскрыта: Минобороны опубликовало баннеры

Минобороны России раскрыло тайну букв V и Z на русской военной технике. В инстаграмме опубликованы баннеры.

Таинственные буквы Z и V, которые видели на русской технике, давно вызывают споры в Сети. Эксперты стали строить теории: например, звучала версия, что V означает слово Victory - "Победа". Но всё оказалось проще.

На баннерах показано, что Z означает "За победу", а буква V - "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

Пользователи поддержали пост одобрительными комментариями.

Zaщитим. Za Победу,

- пишут в Сети.

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