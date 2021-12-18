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Тайна возвращения Крыма "раскрыта". Без США и тут не обошлось?

18 декабря 2021, 10:30  •  297 • Политика
В Верховной раде решили "открыть всем глаза" на возвращение Крыма в Россию и выдали свою версию. Тайной поделился депутат-оппозиционер Илья Кива. По его словам, без США здесь не обошлось.
По версии политика, Крымский полуостров вернулся на Родину благодаря… разрешению Вашингтона. Якобы перед тем, как устроить госпереворот на Украине, в США задумались, как сделать это в обход России, у которой были в республике свои стратегические интересы, и придумали - "отдать" Крым.
Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям за тот государственный переворот, который произошёл у нас в 2014 году,
- заявил он в интервью Telegraf.
Возвращение Крыма в состав России он назвал "чистым договорняком" между двумя империями.
Мы перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте,
- "процитировал" он власти США.

"Крымская весна" позвала

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году. После государственного переворота в Киеве и прихода к власти на Украине националистических и радикальных сил крымчане провели референдум и проголосовали "За" выход из состава страны и возвращение в состав России. Однако, несмотря на то, что всё было организовано в соответствии с международным правом, на Украине и в западных странах до сих пор отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
Москва же давно поставила точку в "крымском вопросе" и возвращаться к нему не намерена. Об этом не раз заявляли и в Кремле, и в МИДе.
В интервью Царьграду экс-заместитель командующего народным ополчением Донбасса Сергей Здрилюк ранее отверг утверждение, что Россия якобы украла Крым. До "Крымской весны" собеседник "Первого русского" служил в СБУ (службе безопасности Украины), но после уволился по принципиальным соображениям. Открыл свой бизнес, стал заниматься СТО и запчастями.
Крымская весна позвала. Некоторые говорят - Крым украла Россия. Крым не украла Российская Федерация, а Крым сбежал в Российскую Федерацию от бандеровской Украины,
- убеждён герой Донбасса.

"Ошибка 2014"?

Не так давно госсекретарь США Энтони Блинкен, сделал провокационное заявление о том, что Россия якобы допустила "ошибку в 2014 году". После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он высказал свою обеспокоенность, вспомнив о событиях 2014 года. По словам Блинкена, Россия "может совершить ту же ошибку", что и 7 лет назад.
Журналист из Одессы Юлия Витязева напомнила Блинкену о том, что возвращение Крыма - это не ошибка.
Это восстановление справедливости. Исторической,
- написала она в своём Telegram-канале, отметив, что тогда жители полуострова не спрашивали мнения США на этот счёт и, конечно, не будут и сейчас.
Она также добавила, что аналогичный выбор сделали и жители Донбасса - во-первых, проголосовав на референдуме в 2014 году, а во-вторых, получая сейчас гражданство России.

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