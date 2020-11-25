Тайна украинских унитазов раскрыта. Скандал с "керченскими" кораблями раскрутил прапорщик ВСУ

Об этом в среду заявил лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов. По его словам, украинский военнослужащий придумал историю с "открученными унитазами" на украинских кораблях, чтобы лишний раз обвинить Россию.

Речь идёт о бронекатерах, которые в ноябре 2018 года вторглись в российские воды в Керченском проливе. Российские власти арестовали украинских моряков, а сами суда конфисковали. В сентябре 2019 года Москва вернула Киеву моряков и корабли в рамках большого обмена удерживаемыми лицами. При этом украинские СМИ начали обвинять российских военных в том, что они сняли с катеров всё оборудование, включая розетки, плафоны и унитазы.

Впрочем, обнародованное российской стороной видео, на котором запечатлены корабли в момент их передачи Украине, эти слухи моментально опровергло.

Позже выяснилось, что эту историю крутил украинский прапорщик, который решил на этом подзаработать, обвинив во всём Россию. Это сегодня формула успеха Украины. Когда что-то украл, ты говоришь: "Это всё Россия виновата", - пояснил Рогов Nation News.

Отметим, что провокация в Керченском проливе стала поводом для возбуждения уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко по статье "Госизмена". По словам следователей, политик осознавал, что его приказ вторгнуться в территориальные воды России неминуемо повлечёт за собой арест моряков, однако всё же пошёл на этот шаг в надежде обострить ситуацию и сорвать проведение президентских выборов, на которых он в итоге проиграл.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, против бывшего президента сегодня возбуждено 58 уголовных дел, 15 из которых инициировала СБУ. Однако ни по одному из этих производств политик до сих пор не был привлечён к ответственности.