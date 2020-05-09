Тайна теплохода "Армения": уникальная находка в Крыму

Находка по-настоящему уникальная. И страшная. На борту судна находилось до 10 тысяч человек: раненые и беженцы. Гибель "Армении" остается одной из самых зловещих морских катастроф из-за числа жертв. В результате крушения "Титаника", которое вспоминают в таких случаях, погибли порядка полутора тысяч пассажиров. Случившееся в Крыму закончилась гораздо трагичнее. Уже в сентябре первого военного года Берлин сосредоточил свои усилия на захвате стратегически важного полуострова. Немецкие войска все глубже проникали на его территорию. Сухопутных дорог для эвакуации мирного населения и раненых бойцов Красной армии в какой-то момент практически не осталось: было принято решение спасать людей, используя морской путь. Некоторые историки полагают, что командующий Черноморским флотом адмирал Филипп Октябрьский считал участь Севастополя – города, находившегося в критическом положении – предрешенной и решил начать эвакуацию.

Для этой цели было выделено самое крупное на тот момент в регионе санитарное судно "Армения", построенное в 1928 году. На него погрузили пациентов и врачей госпиталей и лазаретов, артистов театра имени Луначарского, представителей партийной верхушки, работников пионерлагеря "Артек" и обычных жителей. Все они надеялись на спасение. Прямо в каютах были организованы палаты и операционные, а на бортах судна нарисованы большие красные кресты. Однако врага это не остановило. Теплоход был атакован немецкой авиацией, прицельно занимающейся поиском и уничтожением транспортных судов. По одной из версий, пилоты и их командиры решили, что кресты – это не более чем прикрытие для доставки военных грузов.

В результате воздушной атаки почти все пассажиры погибли, удалось спасти несколько человек. "Армения" затонула всего за четыре страшные минуты, во время которых люди метались по палубе, не зная, куда укрыться от огня, где искать спасения. Важная деталь: никаких точных списков тех, кто в последний раз поднялся на борт "Армении" осенью 1941 года, не было. Ряд специалистов считает, что на судне мог находиться еще и ценный груз: золото и реликвии из крымских музеев. После его обнаружения в этот вопрос, возможно, рано или поздно будет внесена окончательная ясность. А масса возникающих в подобных случаях конспирологических теорий об обстоятельствах катастрофы будет опровергнута.

Поисковики и исследователи искали "Армению" долгие десятилетия. Были изучены сотни квадратных километров морского дна только за последние 20 лет. В одной из поисковых операций даже участвовал известнейший американский океанолог Роберт Баллард. Именно он в середине 1980-х годов обнаружил "Титаник", а чуть позже обломки немецкого линкора "Бисмарк". Однако до поры до времени поисковикам не помогало ничего: ни оборудование, ни квалификация. И только 3 года назад один из кораблей Минобороны зафиксировал на одном из участков дна магнитную аномалию. Правда, ясности о том, что это за объект, тогда не было. Она появилась через три года, после изучения архивных материалов и длительных скрупулезных исследований, в том числе с применением телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Именно ему удалось прочитать надпись "Армения" на борту корабля, покоящегося на глубине полутора километров. Поднимать его не будут: слишком сложно, да и не к чему с этической точки зрения. Место крушения стало большой братской могилой, таковым оно и останется.

Остается добавить, что обнаружение теплохода "Армения" далеко не единственная уникальная и важнейшая морская находка последних месяцев. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества в одном из проливов в Белом море нашли сразу 11 погибших во время Первой мировой войны кораблей. В Финском заливе обнаружены затонувшие в 1944 году немецкий миноносец и советский тральщик: их искали десятилетиями. А британские ученые в результате своих исследований сделали и вовсе сенсационное открытие. Рентгеновский анализ доспехов воинов, находившихся на найденном не так давно любимом военном корабле Генриха VIII "Мэри Роуз", показал: их делали из сплавов, аналогичных современным. А речь ведь идет о 16 веке! Казалось бы, вооруженные самой современной техникой высококвалифицированные поисковики уже обследовали все, что можно. Но сколько еще тайн и открытий хранят морские пучины?

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik