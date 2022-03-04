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Тайна смерти олигарха: Сакральную жертву для Украины нашли в Великобритании
04 марта 2022, 12:50 • 292 • Политика
В Великобритании пытаются найти сакральную жертву для Украины. Одним из кандидатов стал украинский олигарх, чьё тело обнаружили в собственном доме. Теперь журналисты пытаются разгадать тайну его смерти, добавляя политический подтекст.
В графстве Суррей в Великобритании в собственном доме найден погибшим украинский миллиардер Михаил Уотфорд. На самом деле его звали Михаил Толстошея. Британские журналисты уже назвали смерть олигарха "необъяснимой, но не подозрительной".
The Sun в свойственной им таблоидной манере пишут, что в последние дни душевное состояние олигарха могло пошатнуться из-за спецоперации России на Украине. Впрочем, верится в это мало. Ведь свою страну олигарх бросил.
Daily Mail добавляют, что бизнесмен заработал состояние на нефтяных и газовых доходах. Империю свою строил именно в Великобритании, а не на Украине, за которую якобы так сильно переживал. Более того, от украинской фамилии олигарх избавился, едва переехав в другую страну. Тем не менее аккуратно, но верно из него пытаются сделать сакральную жертву.
Добавим, Уотфорд купил дома на Итон-сквер в Белгравии, в центре Лондона, особняк стоимостью 18 млн фунтов стерлингов в Вирджиния-Уотер, графство Суррей, и совсем недавно - ряд объектов недвижимости в Вентворте. Вот такой вот "патриот Украины".
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