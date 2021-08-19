Тайна слежки за президентами раскрыта: В засекреченном проекте обнаружили Google и Apple

Западные журналисты и общественники раскрыли тайну слежки за президентами и другими высокопоставленными чиновниками. Как выяснилось, с международным секретным проектом связаны и такие IT-гиганты, как Google и Apple.

Всего каких-то 8 лет назад весь мир был потрясён разоблачением секретной американской программы тотальной слежки PRISM, которое выдал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Эксперт, напомним, также рассказал и о других программах, которые американцы внедряют по всему миру. Тема была аккуратно замята.

А в июле этого года разразился новый скандал со слежкой за президентами и другими высокопоставленными чиновниками. На этот раз речь шла о проекте Pegasus.

Судя по тому, что "накопали" на этот проект западные журналисты и общественники, речь идёт о разработанном при содействии правительства Израиля инструменте влияния на глобальную политику. И это уже становится не просто слежкой.

Особенно любопытен момент, что с проектом оказались связаны такие IT-гиганты, как Google и Apple. Подробности в расследовании Царьграда.

Исследователи выяснили, что оба этих технологических гиганта продолжают сотрудничество со спецслужбами США, начатое в 2010-х. А потому борьба России с произволом этих компаний в свете новых открывшихся обстоятельств становится особо важной.

Напомним, телеканал "Царьград" уже выиграл суд первой инстанции против Google и оказался в авангарде противостояния американской сети кибершпионажа ради утверждения цифрового суверенитета России.

А потому и уже не вызывает удивление то, что Google активно зачищает информационное пространство от "неугодных" американским спецслужбам и чиновникам. Исполняя санкции США, принадлежащий Google видеохостинг YouTube в июле прошлого года заблокировал аккаунт-миллионник Царьграда и получил в ответ иск. Победа телеканала стала знаковой и беспрецедентной, поскольку является первой победой русского СМИ над IT-гигантом.