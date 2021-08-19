|
Тайна слежки за президентами раскрыта: В засекреченном проекте обнаружили Google и Apple
19 августа 2021, 08:40 • 64 • Политика
Западные журналисты и общественники раскрыли тайну слежки за президентами и другими высокопоставленными чиновниками. Как выяснилось, с международным секретным проектом связаны и такие IT-гиганты, как Google и Apple.
Всего каких-то 8 лет назад весь мир был потрясён разоблачением секретной американской программы тотальной слежки PRISM, которое выдал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Эксперт, напомним, также рассказал и о других программах, которые американцы внедряют по всему миру. Тема была аккуратно замята.
А в июле этого года разразился новый скандал со слежкой за президентами и другими высокопоставленными чиновниками. На этот раз речь шла о проекте Pegasus.
Судя по тому, что "накопали" на этот проект западные журналисты и общественники, речь идёт о разработанном при содействии правительства Израиля инструменте влияния на глобальную политику. И это уже становится не просто слежкой.
Особенно любопытен момент, что с проектом оказались связаны такие IT-гиганты, как Google и Apple. Подробности в расследовании Царьграда.
Исследователи выяснили, что оба этих технологических гиганта продолжают сотрудничество со спецслужбами США, начатое в 2010-х. А потому борьба России с произволом этих компаний в свете новых открывшихся обстоятельств становится особо важной.
Напомним, телеканал "Царьград" уже выиграл суд первой инстанции против Google и оказался в авангарде противостояния американской сети кибершпионажа ради утверждения цифрового суверенитета России.
А потому и уже не вызывает удивление то, что Google активно зачищает информационное пространство от "неугодных" американским спецслужбам и чиновникам. Исполняя санкции США, принадлежащий Google видеохостинг YouTube в июле прошлого года заблокировал аккаунт-миллионник Царьграда и получил в ответ иск. Победа телеканала стала знаковой и беспрецедентной, поскольку является первой победой русского СМИ над IT-гигантом.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2021, 12:15
|
17 августа 2021, 23:40
|
14 августа 2021, 22:20
|
16 августа 2021, 06:25
|
13 августа 2021, 02:20
|
12 августа 2021, 11:40
|
17 августа 2021, 07:10