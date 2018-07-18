Тайна «Северного потока – 2» • 299 • Аналитика





Памятник российско-германской дружбе. Трубы обоих "Потоков" в разрезе. ФРГ. Michielverbeek, commons.wikimedia.org



В принципе, смысл этого проекта — уйти от политически опасного украинского транзита газа, учитывая объявление бандеровским режимом России «страной-агрессором», чтобы те же самые практически объёмы российского газа пустить по безопасному балтийскому маршруту. Зависимость Германии и Европы от российского газа при этом остаётся на прежнем уровне, просто украинский транзит замещается балтийским.





Понятно, почему против СП-2 выступает Украина: она теряет доходы от транзита газа и политическую позицию страны-транзитёра, страны-лимитрофы Восточной Европы просто проявляют антироссийскую солидарность, США до недавнего времени были «против», чтобы экономически поддержать свою новоприобретённую украинскую колонию.



Президент Дональд Трамп выступает против нового балтийского транзита газа по более фундаментальным причинам: его в принципе возмущают газовые отношения России с Европой и Германией: «Россия полностью контролирует Германию через поставки газа, до 70% рынка». Строят СП-2 и при этом говорят о необходимости защищаться от «агрессивной России»! Трамп и его ближайшие советники, кажется, подозревают канцлера Меркель в сговоре с президентом Путиным за спиной Америки. Ведь Меркель после визита в Вашингтон к Трампу, словно коммивояжёр, летит в Сочи к Путину.



Да, Германия вцепилась в СП-2 мёртвой хваткой, и даже явные угрозы санкций из США ничего с этим поделать пока не могут. Это коммерческий проект, и точка. Хотя понятно, что и политический тоже. При этом Германия делает реверанс в сторону США и как бы евроассоциированной Украины: настаивает и на сохранении украинского транзита.



«Газпром» на словах не против продолжения украинского транзита, но на коммерческих условиях, если «Нафтогаз Украины» докажет экономическую целесообразность транзита, предъявит соответствующие аргументы. Очень похоже, что это отговорка, ибо никаких аргументов для продолжения транзита «Нафтогаз» предоставить не сможет. Это просто реверанс в сторону Германии, чтобы формально согласиться с её требованием сохранить украинский транзит газа.



«Нафтогаз»» не сможет ни о чём договориться с российским «Газпромом», потому что отношения между ними вконец испорчены, плюс ещё одним препятствием стало известное несбалансированное решение Стокгольмского арбитража. «Газпром» потребует наперёд сбалансировать все отношения, разбалансированные несимметричным решением Стокгольмского арбитража, безо всяких условий. Поскольку это недопустимый прецедент: новый транзитный договор также может быть пересмотрен арбитражем под каким-нибудь вздорным предлогом. Это уже политически невыполнимое условие для Украины. Кстати, в Хельсинки Владимир Путин сказал об условии продолжения украинского транзита: «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».



Это всё словесные баталии, а что мы имеем на сегодня фактически? «Газпром» расторгает все договора с «Нафтогазом» в судебном порядке, в том же Стокгольме по иску «Газпрома» уже создан трибунал для расторжения газовых договоров. К концу 2019 года эти договоры будут расторгнуты или просто закончены, а будут ли заключены новые? Не будут, и об этом догадываются все заинтересованные лица.



Очень может быть, что Путин давно сказал Меркель, неофициально: хотите – стройте СП-2, не хотите – не стройте, но украинского транзита газа после окончания договоров в 2019 году не будет. Тогда понятно, почему Германия с таким упорством настаивает на строительстве СП-2. Однако непонятно, почему сохраняет олимпийское спокойствие Россия, и президент Путин всего лишь замечает, что новый балтийский транзит — это тоже дело хозяйствующих субъектов. Построят – хорошо, не построят – тоже ничего страшного? Убивать русских станет труднее



России ведь нужно будет как-то возместить выпадающие доходы, если будет сорвано строительство СП-2 и прекратится украинский транзит газа. Сможет ли она это сделать? На что Россия может здесь рассчитывать? В 2020 году должны заработать «Турецкий поток» и газопровод «Сила Сибири», но они лишь частично компенсируют доходы от потери украинского транзита. Похоже, Россия спокойно относится к перипетиям вокруг СП-2, потому что у неё есть «план Б» на случай срыва этого проекта, и главный свой газовый козырь она ещё не бросила в игру. Какой это может быть козырь?



Недавно вступил в строй комплекс «Ямал СПГ», он уже делает поставки сжиженного газа в Европу, в Индию, в Китай. Владимир Путин лично курировал, форсировал его строительство, пошёл даже на определённый риск, направив в критический момент своим решением на его финансирование средства из Фонда благосостояния, из неприкосновенной казны государевой. Ввиду большой важности этого СПГ-проекта для России.



Путин нашёл время приехать и на торжественный запуск комплекса «Ямал СПГ», а в прессе прошло тогда сообщение, что российская промышленность освоила технологии для производства СПГ и может теперь построить СПГ-комплекс «целиком на российских технологиях». Это я к чему?



Что мешает России в случае срыва строительства СП-2 построить на выходе газопровода на Балтику СПГ-комплекс к тому же 2020 году? Выход газопровода на Балтику уже есть или строится, технологии СПГ освоены на Ямале. Вполне можно вместо СП-2 строить СПГ-комплекс и поставлять в ту же Германию российский СПГ, но по более высокой цене. Причём для Европы он будет дешевле американского СПГ ввиду более низких затрат на транспортировку.



Германия при этом теряет дешёвый российский трубопроводный газ и пересаживается на дорогой сжиженный. Не поэтому ли Германия так вцепилась в СП-2? А Россия спокойно взирает на коллизии хозяйствующих субъектов, видимо, подготавливая «план Б»: строительство СПГ-комплекса на Балтике. Если посмотреть внимательно на то, что происходит вокруг строительства «Северного потока 2», возникает слишком много вопросов, чтобы это было простой случайностью. Почему СП-2 стал камнем преткновения в Евросоюзе и между Германией и США? При этом складывается впечатление, что все участники этих перипетий недоговаривают что-то очень важное.В принципе, смысл этого проекта — уйти от политически опасного украинского транзита газа, учитывая объявление бандеровским режимом России «страной-агрессором», чтобы те же самые практически объёмы российского газа пустить по безопасному балтийскому маршруту. Зависимость Германии и Европы от российского газа при этом остаётся на прежнем уровне, просто украинский транзит замещается балтийским.Понятно, почему против СП-2 выступает Украина: она теряет доходы от транзита газа и политическую позицию страны-транзитёра, страны-лимитрофы Восточной Европы просто проявляют антироссийскую солидарность, США до недавнего времени были «против», чтобы экономически поддержать свою новоприобретённую украинскую колонию.Президент Дональд Трамп выступает против нового балтийского транзита газа по более фундаментальным причинам: его в принципе возмущают газовые отношения России с Европой и Германией: «Россия полностью контролирует Германию через поставки газа, до 70% рынка». Строят СП-2 и при этом говорят о необходимости защищаться от «агрессивной России»! Трамп и его ближайшие советники, кажется, подозревают канцлера Меркель в сговоре с президентом Путиным за спиной Америки. Ведь Меркель после визита в Вашингтон к Трампу, словно коммивояжёр, летит в Сочи к Путину.Да, Германия вцепилась в СП-2 мёртвой хваткой, и даже явные угрозы санкций из США ничего с этим поделать пока не могут. Это коммерческий проект, и точка. Хотя понятно, что и политический тоже. При этом Германия делает реверанс в сторону США и как бы евроассоциированной Украины: настаивает и на сохранении украинского транзита.«Газпром» на словах не против продолжения украинского транзита, но на коммерческих условиях, если «Нафтогаз Украины» докажет экономическую целесообразность транзита, предъявит соответствующие аргументы. Очень похоже, что это отговорка, ибо никаких аргументов для продолжения транзита «Нафтогаз» предоставить не сможет. Это просто реверанс в сторону Германии, чтобы формально согласиться с её требованием сохранить украинский транзит газа.«Нафтогаз»» не сможет ни о чём договориться с российским «Газпромом», потому что отношения между ними вконец испорчены, плюс ещё одним препятствием стало известное несбалансированное решение Стокгольмского арбитража. «Газпром» потребует наперёд сбалансировать все отношения, разбалансированные несимметричным решением Стокгольмского арбитража, безо всяких условий. Поскольку это недопустимый прецедент: новый транзитный договор также может быть пересмотрен арбитражем под каким-нибудь вздорным предлогом. Это уже политически невыполнимое условие для Украины. Кстати, в Хельсинки Владимир Путин сказал об условии продолжения украинского транзита: «в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».Это всё словесные баталии, а что мы имеем на сегодня фактически? «Газпром» расторгает все договора с «Нафтогазом» в судебном порядке, в том же Стокгольме по иску «Газпрома» уже создан трибунал для расторжения газовых договоров. К концу 2019 года эти договоры будут расторгнуты или просто закончены, а будут ли заключены новые? Не будут, и об этом догадываются все заинтересованные лица.Очень может быть, что Путин давно сказал Меркель, неофициально: хотите – стройте СП-2, не хотите – не стройте, но украинского транзита газа после окончания договоров в 2019 году не будет. Тогда понятно, почему Германия с таким упорством настаивает на строительстве СП-2. Однако непонятно, почему сохраняет олимпийское спокойствие Россия, и президент Путин всего лишь замечает, что новый балтийский транзит — это тоже дело хозяйствующих субъектов. Построят – хорошо, не построят – тоже ничего страшного?России ведь нужно будет как-то возместить выпадающие доходы, если будет сорвано строительство СП-2 и прекратится украинский транзит газа. Сможет ли она это сделать? На что Россия может здесь рассчитывать? В 2020 году должны заработать «Турецкий поток» и газопровод «Сила Сибири», но они лишь частично компенсируют доходы от потери украинского транзита. Похоже, Россия спокойно относится к перипетиям вокруг СП-2, потому что у неё есть «план Б» на случай срыва этого проекта, и главный свой газовый козырь она ещё не бросила в игру. Какой это может быть козырь?Недавно вступил в строй комплекс «Ямал СПГ», он уже делает поставки сжиженного газа в Европу, в Индию, в Китай. Владимир Путин лично курировал, форсировал его строительство, пошёл даже на определённый риск, направив в критический момент своим решением на его финансирование средства из Фонда благосостояния, из неприкосновенной казны государевой. Ввиду большой важности этого СПГ-проекта для России.Путин нашёл время приехать и на торжественный запуск комплекса «Ямал СПГ», а в прессе прошло тогда сообщение, что российская промышленность освоила технологии для производства СПГ и может теперь построить СПГ-комплекс «целиком на российских технологиях». Это я к чему?Что мешает России в случае срыва строительства СП-2 построить на выходе газопровода на Балтику СПГ-комплекс к тому же 2020 году? Выход газопровода на Балтику уже есть или строится, технологии СПГ освоены на Ямале. Вполне можно вместо СП-2 строить СПГ-комплекс и поставлять в ту же Германию российский СПГ, но по более высокой цене. Причём для Европы он будет дешевле американского СПГ ввиду более низких затрат на транспортировку.Германия при этом теряет дешёвый российский трубопроводный газ и пересаживается на дорогой сжиженный. Не поэтому ли Германия так вцепилась в СП-2? А Россия спокойно взирает на коллизии хозяйствующих субъектов, видимо, подготавливая «план Б»: строительство СПГ-комплекса на Балтике. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 299 Источник Похожие новости Предать президента «Великие стены» Австралии Западный раскол. Сепаратный мир или новый пакт Молотова – Риббентропа?

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