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Тайна самолётов из России раскрыта? Экс-режиссёр рассказала о "русской замене"

19 августа 2020, 14:55  •  161 • Политика
Экс-режиссёр Белтелерадиокомпании, присоединившаяся к забастовкам сотрудников СМИ, рассказала о "русской замене". По её словам, в Минск из России на двух самолётах якобы привезли людей, которые заняли их места. При этом новые работники трудятся за очень большую сумму.
Режиссёр Белтелерадиокомпании Алёна Мартиновская, принявшая участие в забастовке, призналась в комментарии для журналистов, что теперь её даже не пропускают в здание, где она работала.
Женщина присоединилась к трудовому бойкоту и оставила свою подпись под коллективным обращением к начальству. В результате в один из дней, когда она пыталась попасть на работу, её попросту не пустили сотрудники милиции.
Правоохранители сослались на то, что её имя фигурирует в некоем "чёрном списке" от руководителей, куда предположительно вошли все бастовавшие работники компании.
При этом, как уверяет Мартиновская, начальство уже смогло найти им замену. На их места пришли сотрудники, прилетевшие на двух самолётах из России.
[Они] выполняют нашу работу за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков, зато есть на новых сотрудников, для новостей, - заметила режиссёр.
Напомним, до этого не раз появлялась неподтверждённая информация о курсировании между Белоруссией и РФ неких "подозрительных" самолётов. Например, вечером 18 августа сообщалось о посадке в Минске Ту-214ВПУ из России.

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