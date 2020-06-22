Тайна Розенбергов: Как Москва заполучила атомные секреты США

Автор:

Александра Ганга

Спустя 67 лет эксперты продолжают спорить о роли скромной еврейской четы в получении Советским Союзом атомной бомбы. Ведь по окончании Второй мировой войны американская разведка была уверена – русским ещё минимум пять лет придётся работать над тем, чтобы создать собственную бомбу.

Сторонники идеи о невиновности Розенбергов указывают на отсутствие весомых доказательств обвинения – учёные назвали "переданные СССР чертежи" карикатурой, в которой нет ключевых вещей для создания атомного оружия.

Другие же уверены: симпатии к Москве и помощь коммунистам – достаточные основания для отправки на электрический стул.

Идеалисты или предатели?

Юлиус Розенберг родился в 1918 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России, а Этель Розенберг, в девичестве Грингласс, появилась на свет в 1915 году. Её отец родился в России, а мать была родом из Австрии.

В 1939 году Юлиус окончил университет по специальности инженер-электрик. Этель, окончив школу, выучилась на секретаря-машинистку.

Познакомились будущие супруги на одном из собраний коммунистов, а в 1939 году поженились.

Они оба разделяли веру в идеалы о равенстве и хотели лучшего для рабочего класса. К тому моменту Этель уже считалась политически неблагонадёжной, так как не раз участвовала в забастовках и требовала улучшений условий труда.

Вскоре у пары родились двое сыновей – Майкл и Роберт. После начала Второй мировой, в 1942 году, Юлиус отправился добровольцем в армию и служил в войсках связи в Нью-Джерси.

По мнению историков, именно в период войны у Розенбергов окончательно укрепились симпатии к Советскому Союзу, который героически давал отпор превосходящим силам фашистов.

Фото: ©/Globallookpress.

Связь с советскими шпионами

По версии обвинения, в начале 1943 года Юлиус познакомился с резидентом советской разведки Александром Феклисовым. Согласно рассекреченным данным американского проекта "Венона" по расшифровке советских кодов, именно ему Розенберг передал сотни документов с грифами "секретно" и "совершенно секретно" о новейшем вооружении американской армии, а затем и об атомных разработках.

Добывать информацию ему помогал родной брат Этель – Дэвид Грингласс, сержант американской армии, работавший механиком в ядерном центре в Лос-Аламосе. Считается, что Юлиус завербовал не только свою супругу, но и её брата, его жену Рут, а также ещё порядка 18 человек.

Как позже писал в своей книге "Внешняя разведка СССР" историк Александр Колпакиди, Юлиус Розенберг (позывные "Либерал" и "Антенна") создал агентурную сеть "Волонтёры", в которую входили инженеры американских компаний военно-промышленного комплекса.

В 1944 году Розенберг передал Феклисову через связиста Гарри Голда некоторые чертежи, а также целый неконтактный взрыватель.

Разоблачение

Вероятно, о связи Розенбергов с Москвой спецслужбы США так бы никогда и не узнали, но в 1950 году в Великобритании был арестован разведчик СССР физик-теоретик Клаус Фукс. Именно он запустил своеобразный эффект домино, выдав Голда. Тот, в свою очередь, рассказал ФБР о Гринглассе.

Изначально Дэвид сохранял молчание. Однако вскоре ему пригрозили арестом жены, а также намекнули, что двое его детей могут остаться сиротами.

В итоге Грингласс дал показания против Розенбергов. Летом 1950 года Юлиус был арестован, через месяц под стражу прямо в зале суда взяли и Этель.

Против неё свидетельствовала Рут, заявившая, что Этель перепечатывала секретные документы для СССР.

В итоге Грингласс был приговорён к 15 годам тюрьмы, Рут осталась на свободе.

Помимо Розенбергов в августе 1950-го в Мексике был задержан инженер Мортон Собелл, который передал Советскому Союзу первые сведения о системе управления ракетами с атомными боезарядами.

Он стал третьим обвиняемым по делу о шпионаже.

Изменили ход истории

В марте 1951 года всех троих признали виновными. Собелл получил 30 лет лишения свободы, а супруги Розенберг были приговорены к смертной казни.

Как заявил судья Ирвинг Кауфман, Эстель и Юлиус "вручили русским атомную бомбу".

"Совершив предательство, вы изменили ход истории не в пользу родины", – заявил он.

Утвердить смертный приговор оставалось президенту США Гарри Трумэну. Однако он, сославшись на подходившие к концу полномочия, решил не вмешиваться в резонансное дело и переложил ответственность на своего преемника – Дуайта Эйзенхауэра.

Резонансным дело было не только из-за того, что людям слабо верилось в виновность Розенбергов, но и потому, что доказательства обвинения строились только на показаниях запуганного Грингласса.

Сами супруги настаивали на своей невиновности, называя весь процесс сфабрикованной антисемитской и антикоммунистической акцией.

В итоге Эйзенхауэр отклонил все апелляции, просьбы о помиловании, проигнорировав многотысячные акции в поддержку Розенбергов по всему миру. В защиту супругов выступали Папа Римский, Альберт Эйнштейн, Жан-Поль Сартр и Шарль де Голь.

Даже собственные послы США в различных странах призывали помиловать пару, хотя бы для того, чтобы не портить имидж Штатов на международной арене.

Однако Эйзенхауэр остался непреклонен.

"Казнь двух человек это печально, но они выдали врагу атомные секреты и обрекли на смерть множество людей, поэтому я в это дело вмешиваться не стану", – заявил он.

О каких "обречённых на смерть" говорил американский президент, неясно, особенно учитывая, что именно Вашингтон сбросил две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а также разработал план "Дропшот", согласно которому на СССР должны были сбросить 300 ядерных боеголовок.

Фото: Keystone Pictures Agency/zumapress/globallookpress

Шанс на спасение и казнь

19 июня 1953 года Розенбергов казнили. Адвокаты просили перенести дату, так как казнь выпадала на шаббат, однако судья лишь сдвинул время.

Незадолго до отправки на электрический стул супругов в очередной раз призвали назвать имена членов компартии, которые якобы связаны с СССР, в обмен на замену смертного приговора на тюремное заключение.

Достаточно было ткнуть в любое имя в уже подготовленном ФБР списке. Однако Розенберги отказались.

Из-за опоздания электрика казнь состоялась всё же именно в шаббат.

Юлиус погиб практически мгновенно, а Этель мучилась более четырёх минут. Уже отключая от неё электроды, охранники заметили, что женщина ещё дышит. Процедуру экзекуции повторили.

Историки не исключают, что громкое дело Розенбергов могло быть лишь стартом для уничтожения коммунизма в Штатах.